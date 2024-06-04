1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
«Москва-Сити — это не только деловое пространство, но и постоянно обновляющаяся выставка современного искусства»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
«Задумывался проект еще в 1937 году, но открыли выставку только в 1939»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
«Мы пройдём от главной арки до павильона «Космос», по пути рассматривая функциональные и декоративные постройки выставки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Во время экскурсии Вы - узнаете историю создания Выставки, - увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«В каждом здании архитектурного ансамбля проходят постоянные или временные выставки, где представлены неповторимые исторические экспонаты»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Погулять по интригующим местам малоизвестного района и раскрыть его тайны
Начало: м. ВДНХ, пр. Мира,130
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
«Если захотите, осмотрим выставки, которые работают в Саввино-Сторожевском монастыре»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Посетить Дворец, павильон Грот, выставку фарфора и парк с аккредитованным гидом усадьбы
Начало: У дворца усадьбы Кусково
«Выставка «Страницы истории: к 100-летию Музея керамики»»
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
960₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом
Начало: в районе м. ВДНХ
«Выясните всё о легендарной ракете, установленной на выставке, и загадаете с помощью нее желание»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Дом-мастерская русского иконописца
Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером
Начало: В деревне Брехово, Московская область
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
650₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки - до выставки «Россия»
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
«Здесь проходит выставка «Россия» и под одной крышей представлены стенды всех 89 субъектов РФ»
11 июня в 14:00
13 июня в 10:00
60005 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
«Каждый месяц выставки и экспозиции обновляются — это значит, что каждый раз вы будете видеть что-то новое»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Поговорить о роли любви в искусстве в окружении подлинных работ двух испанских гениев
Начало: возле метро «Красные ворота»
«На выставке представлено более 260 подлинных работ Дали и Пикассо — графика, керамика, скульптура»
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
Вспомнить моменты жизни и творчества знаменитого режиссёра и взглянуть на ВДНХ кинематографическую
Начало: У станции метро «ВДНХ»
«Затем посетим выставку, посвящённую известному режиссёру»
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
12 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом
Начало: У метро Трубная
«Перед посещением выставки мы прогуляемся по ближайшим окрестностям ММОМА: Трубной площади и Петровскому бульвару»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Васнецовы. От русской сказки к исторической летописи
Экскурсия, которая подготовит вас к походу на выставку «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: У метро Кропоткинская
«Экскурсия будет интересна всем, кто планирует посетить выставку «Васнецовы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
7 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
- ИИрина4 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
- ТТатьяна4 июня 2024Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
- ЕЕлена4 июня 2024Шикарный парк и отличный экскурсовод
- ЭЭльмира4 июня 2024Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
- ИИван2 июня 2024Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
- ЛЛариса2 июня 2024Отличная экскурсия! Нам понравилось: компактно, по делу, информативно. Рекомендую!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы посетили экскурсию с подругой, в группе было всего 4 человека в этот раз, получилась индивидуальная экскурсия:) Мы очень довольны, получили
- ГГалина16 апреля 2024Я выбрала экскурсию, чтобы прогуляться с внуком (8 лет) от ст. метро ВДНХ до Кукольного театра на улице Бажова перед
- ААнна10 апреля 2024Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Выставки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 650 до 13 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 645 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Выставки», 645 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август