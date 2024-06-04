Выставки Москвы

Найдено 16 экскурсий в категории «Выставки» в Москве, цены от 650 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
551 отзыв
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
«Москва-Сити — это не только деловое пространство, но и постоянно обновляющаяся выставка современного искусства»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660 за человека
ВДНХ - зеркало истории СССР
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
«Задумывался проект еще в 1937 году, но открыли выставку только в 1939»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
По ВДНХ с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
«Мы пройдём от главной арки до павильона «Космос», по пути рассматривая функциональные и декоративные постройки выставки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Во время экскурсии Вы - узнаете историю создания Выставки, - увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250 за билет
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«В каждом здании архитектурного ансамбля проходят постоянные или временные выставки, где представлены неповторимые исторические экспонаты»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Погулять по интригующим местам малоизвестного района и раскрыть его тайны
Начало: м. ВДНХ, пр. Мира,130
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
«Если захотите, осмотрим выставки, которые работают в Саввино-Сторожевском монастыре»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Посетить Дворец, павильон Грот, выставку фарфора и парк с аккредитованным гидом усадьбы
Начало: У дворца усадьбы Кусково
«Выставка «Страницы истории: к 100-летию Музея керамики»»
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
960 за человека
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом
Начало: в районе м. ВДНХ
«Выясните всё о легендарной ракете, установленной на выставке, и загадаете с помощью нее желание»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Дом-мастерская русского иконописца
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Дом-мастерская русского иконописца
Прикоснуться к таинству создания священных образов и узнать о символике икон на экскурсии с мастером
Начало: В деревне Брехово, Московская область
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
650 за человека
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки - до выставки «Россия»
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки - до выставки «Россия»
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
«Здесь проходит выставка «Россия» и под одной крышей представлены стенды всех 89 субъектов РФ»
11 июня в 14:00
13 июня в 10:00
60005 100 за всё до 10 чел.
Экскурсия по галереям Винзавода
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
«Каждый месяц выставки и экспозиции обновляются — это значит, что каждый раз вы будете видеть что-то новое»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000 за всё до 10 чел.
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Мини-группа
1 час
Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо
Поговорить о роли любви в искусстве в окружении подлинных работ двух испанских гениев
Начало: возле метро «Красные ворота»
«На выставке представлено более 260 подлинных работ Дали и Пикассо — графика, керамика, скульптура»
1 400 за человека
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
Вспомнить моменты жизни и творчества знаменитого режиссёра и взглянуть на ВДНХ кинематографическую
Начало: У станции метро «ВДНХ»
«Затем посетим выставку, посвящённую известному режиссёру»
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
12 500 за всё до 10 чел.
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Индивидуальная
2 часа
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом
Начало: У метро Трубная
«Перед посещением выставки мы прогуляемся по ближайшим окрестностям ММОМА: Трубной площади и Петровскому бульвару»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
7 500 за всё до 10 чел.
Васнецовы. От русской сказки к исторической летописи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Васнецовы. От русской сказки к исторической летописи
Экскурсия, которая подготовит вас к походу на выставку «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век»
Начало: У метро Кропоткинская
«Экскурсия будет интересна всем, кто планирует посетить выставку «Васнецовы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
7 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
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    но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍

    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
    Шикарный парк и отличный экскурсовод
  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    По ВДНХ с гидом-историком
    Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
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    окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию!

  • Л
    Лариса
    2 июня 2024
    ВДНХ - зеркало истории СССР
    Отличная экскурсия! Нам понравилось: компактно, по делу, информативно. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
    Мы посетили экскурсию с подругой, в группе было всего 4 человека в этот раз, получилась индивидуальная экскурсия:) Мы очень довольны, получили
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    много интересной информации, как по истории, так и по архитектуре парка и дворца, узнали много необычных деталей и побывали во дворце, гроте, парке и еще и на выставке фарфора. Гид нам старался дать самое важное, необычное, показать изюминки, мимо которых мы не должны пройти. В целом, информативно, интересно, в следующий раз мы уже сами сможем осмотреть Кусково, т. к. теперь знаем про это место все:) Экскурсия скорее подходит для взрослых и школьников от 14 лет, т. к. идет почти 3,5 - 4 часа, хотя мы и делали паузы на фото и технические моменты, но все-таки для лучшего впечатления с детьми лучше выбирать короткие экскурсии, которые у Надежды тоже есть, или активные мастер-классы. А взрослым для расширения кругозора самое оно:)

  • Г
    Галина
    16 апреля 2024
    Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
    Я выбрала экскурсию, чтобы прогуляться с внуком (8 лет) от ст. метро ВДНХ до Кукольного театра на улице Бажова перед
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    спектаклем. Очень приятно провели время, экскурсовод Ирина прекрасно выстраивает изложение материала, интересно и занимательно. Откровенно говоря, казалось, что ребенок не всегда внимателен, иногда отвлекается, но вдруг на другой день устроил дедушке викторину по историческим фактам, о которых узнал от Ирины. А тема "путевых дворцов" и вовсе оказалась особенно актуальной для третьеклассника, изучавшего накануне в школе историю Троице-Сергиевой лавры. Хотя экскурсия, конечно, рассчитана необязательно на детей. Благодарны сервису онлайн экскурсий за возможность отлично и с пользой провести время. Обязательно воспользуемся другими предложениями Трипстера!

  • А
    Анна
    10 апреля 2024
    ВДНХ - зеркало истории СССР
    Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
    Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересноУже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересноУже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки»

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  1. Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
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  3. По ВДНХ с гидом-историком
  4. Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
  5. ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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