Приглашаем на экскурсию, посвящённую жизни и творчеству Карла Брюллова — художника, которого уже современники называли великим.
Вы увидите шедевры из разных собраний, откроете редкие графические работы, узнаете о музах мастера и о его вдохновении.
А ещё — о бурных событиях биографии и роли трёх городов — Рима, Москвы и Петербурга — в формировании его гения.
Описание экскурсии
- Мы начнём с одного из самых знаменитых полотен Брюллова — «Всадницы». Поговорим о музe художника и заказчице портрета, графине Самойловой
- Увидим автопортрет, написанный для галереи Уфицци
- Попадём в наполненные солнечным светом картины римского периода
- Оценим «Последний день Помпеи» и поговорим о бурной реакции современников на эту работу, рассмотрим её детали
- Обратимся к многочисленным портретам, написанным в Москве. Например, к портрету скульптора Ивана Витали и писателя Антония Погорельского, который даже «взял Брюллова в плен»
- Погрузимся в петербургский период, когда писалась «Осада Пскова»
- Вы узнаете о сложном времени, когда Брюллов занимался росписями Исаакиевского собора
- Закончим у быстро написанного «Автопортрета», который тем не менее стал одним из самых известных произведений мастера
Вы узнаете:
- о биографии Брюллова
- стилистических особенностях его творчества
- истории развития русского искусства
- отношениях художника с современниками
- характере и темпераменте мастера
Организационные детали
- Временная выставка проходит до 18 января 2026
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 900 ₽ за чел. (есть льготы). Купить нужно заранее на сайте музея
- Желательно взять с собой проводные наушники со стандартным круглым разъёмом 3,5 мм
- Экскурсию для вас проведёт аккредитованный музеем гид-искусствовед
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Никита — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 412 туристов
Я родился и вырос в Москве. Люблю рассказывать о ней. Но сначала — пару слов обо мне. Гид-переводчик, экскурсовод, искусствовед, окончил магистратуру по истории искусств РГГУ. Подготовил много маршрутов, например
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Р
Роман
13 ноя 2025
Выставка Карла Брюллова в Новой Третьяковке понравилась! Благодаря Никите узнал много новой информации о жизни и творчестве великого русского художника, многие работы раскрываются по новому, когда узнаешь историю их создания и творческий путь художника. Обязательно вернусь!
Л
Леонид
27 окт 2025
Сложилось впечатление что гиду не нравится Карл Брюсов и его живопись.
