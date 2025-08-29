Мои заказы

Аудио-квест по Третьяковской галерее «Шепот холстов»

Что-то не так… В Третьяковской галерее исчез коллекционер, оставив после себя весьма странное послание.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по залам музея, чтобы раскрыть это дело! Вас ждут захватывающие головоломки, великие произведения искусства и невероятные открытия.

Вы раскроете дело пропавшего коллекционера и поймете, что живопись — это больше, чем просто картины.
4
10 отзывов
Описание квеста

Что вас ожидает: Аудиоквест-спектакль погрузит вас в историю с загадками, но не волнуйтесь — будут подсказки. Вы без спешки ответите на все вопросы квеста и насладитесь искусством или, если захотите, сразу посмотрите ответы и растворитесь в сюжете. Вы узнаете исторические факты и легенды про Третьякова и художников. Поговорите с Пушкиным и Гоголем. И удивитесь ожившим картинам, которые расскажут вам свои истории. На вашем пути — «Девочка с персиками» Серова, «Боярыня Морозова» Сурикова, «Богатыри» Васнецова, «Радуга» Айвазовского, «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Савицкого, «Всадница» Брюллова и другие шедевры. Такой формат идеально подойдет для семей с детьми, так как в программу включены интерактивные задания, которые можно сделать всем вместе. Также вас ждут небольшие загадки и вопросы, на которые надо будет отвечать в процессе истории. На каждую загадку обязательно даётся подсказка и ответ, чтобы вы не испытывали затруднений в ходе вашего путешествия по Третьяковской галерее. Как работает аудиоквест:
После оплаты вы получите ссылку и данные для входа.

• Квест вы проходите самостоятельно в любое удобное время (в рамках графика работы Третьяковской галереи) — после оплаты он будет доступен в течение 1 года. Важная информация:

  • Дополнительные расходы — входные билеты в Третьяковскую галерею вы покупаете самостоятельно.
  • Некоторые картины в галерее могут быть на реставрации, но это не помешает пройти квест.
  • Для прохождения квеста нужны телефон или планшет с доступом в интернет и наушники.
  • Стоимость указана за доступ к квесту-спектаклю на одном устройстве.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
2
1
1
Л
Ларионова
29 авг 2025
Понравился оригинальный способ общения,когда к детям обращаются великие писатели,поэты и герои картин. Но квест был довольно долгим,под конец дети устали.
А
Анна
19 июл 2025
Были с юношей 10-лет. Остался в восторге. Все доступно, понятно, очень познавательно. После оплаты получили доступ к квесту сразу. Обратите внимание, что нужны наушники. Рекомендуем!!!
Д
Демидова
13 июл 2025
Все великолепно!
И
Ирина
6 июл 2025
Зашли в 1 зал там не было не каких стендов
,вышли и поняли что стенды в начале,но время закончилось! Но задумала хорошая!
И
Ирина
6 июн 2025
С удовольствием прошли с дочерью (13 лет) квест в Третьяковской галерее. Было интересно, познавательно и динамично.
1,5 часа пролетели незаметно и осталось приятное впечатление по завершении квеста.
Рекомендуем.
Ю
Юлия
19 мая 2025
Очень удачный и удобный квест-экскурсия! Проходили всей семьёй: родители и сын 13 лет. Все были в восторге. Сын не очень любит посещать художественные галереи, но квест помог сделать посещение необычным и интересным. Очень понравился квиз на повторение, который пришёл после прохождения экскурсии в качестве бонуса. Узнали много нового и чудесно провели время! Спасибо большое! Мы обязательно воспользуемся и другими экскурсиями
А
Анна
14 мая 2025
Дети очень расстроились. Начало квеста составлено некорректно, появилась фотка художника и задача найти этого художника и ввести фамилию. Первое фото Репина, чтобы его найти нужно было пройти ВЕСЬ первый этаж!!!!
читать дальше

На нижнем этаже уже тупо взяли все подсказки, и тут тадам… следующая часть вернитесь в зал 8….. может там дальше и интересно, но возвращаться уже не было ни сил ни желания. Непонятно, что имели ввиду составитель квеста.

О
Олеся
18 апр 2025
Хочу сказать огромное спасибо авторам экскурсии по Третьяковской галерее. Давно хотела поехать с дочкой (12 лет), но все боялась, что ей будет неинтересно. Хотела показать ей основные картины, которые и
читать дальше

в школе уже проходят. Заинтересовало описание и необычный формат. В итоге 2 часа пролетели незаметно. Честно, даже не знаю, кому в итоге было интереснее, мне или ей. Сама узнала много интересных фактов про Тройку, Московский дворик, Неизвестную… Дочка с удовольствием выполняла задания. Они были не сложные, но добавили интерактив и дочке было интересно. Хочу отдельное спасибо сказать за то, что включили ограниченное количество картин, но самых-самых. Для первого раза в галерее для дочки - то, что нужно.
И то, что меня в конце очень приятно удивило - авторы сделали викторину, уже после прохождения экскурсии пока были в кафе, отвечали на вопросы (запомнили многое и это обрадовало). Спасибо еще раз! С удовольствием порекомендую друзьям!

М
Марина
18 апр 2025
Хочу сказать огромное спасибо авторам экскурсии по Третьяковской галерее. Давно хотела поехать с дочкой (12 лет), но все боялась, что ей будет неинтересно. Хотела показать ей основные картины, которые и
читать дальше

в школе уже проходят. Заинтересовало описание и необычный формат. В итоге 2 часа пролетели незаметно. Честно, даже не знаю, кому в итоге было интереснее, мне или ей. Сама узнала много интересных фактов про Тройку, Московский дворик, Неизвестную… Дочка с удовольствием выполняла задания. Они были не сложные, но добавили интерактив и дочке было интересно. Хочу отдельное спасибо сказать за то, что включили ограниченное количество картин, но самых-самых. Для первого раза в галерее для дочки - то, что нужно.
И то, что меня в конце очень приятно удивило - авторы сделали викторину, уже после прохождения экскурсии пока были в кафе, отвечали на вопросы (запомнили многое и это обрадовало). Спасибо еще раз! С удовольствием порекомендую друзьям!

Ю
Юлия
13 апр 2025
Добрый день.
Квест не очень понравился.
1. Перед началом квеста было бы хорошо добавить план квеста и через какие залы он будет проходить,т. к. очень большой разброс по залам. Ребёнок хочет квест
читать дальше

пройти, родители посмотреть картины, в итоге получается галопом через все залы,чтобы ребёнок не потерял интерес к каесту.
2. Несколько экспозиций по квесту отсутствовали, хотя было написано что до 6 апреля они будут находиться в другом месте. Мы были 11 апреля.

Входит в следующие категории Москвы

