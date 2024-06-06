Галереи в Москве

Найдено 13 экскурсий в категории «Галереи» в Москве, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«Вы приходите в Третьяковскую галерею, отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте» или Телеграмм) — и игра начинается»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
«В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев»
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340 за всё до 2 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
«Экскурсия проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
«Я расскажу о жизни московских купцов-меценатов Павла и Сергея Третьяковых, поделюсь интересными фактами о галерее и её создании»
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100 за всё до 2 чел.
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
«" После прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы посетите знаменитую Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)»
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест
1 час
52 отзыва
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
«Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
Русский авангард в Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000 за всё до 10 чел.
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
7 отзывов
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«После прогулки по Замоскворечью гид проводит вас в Третьяковскую галерею – вы отправитесь исследовать её самостоятельно с аудиогидом»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600 за билет
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея»
Расписание: в пятницу в 11:30
14 июня в 11:30
21 июня в 11:30
3 000 за человека
Волшебные миры братьев Васнецовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
«Третьяковская галерея, где в центре нашего внимания окажутся залы с 16 по 37, в которых представлена живопись второй половины XIX века»
23 июня в 10:00
26 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
«Третьяковская Галерея - это сокровищница русской живописи»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 12:00
2 400 за человека
Прогулка по золотой миле и посещение галереи Зураба Церетели
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по золотой миле Москвы с гидом и галерея Церетели
Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы
Начало: в районе станции метро «Кропоткинская»
«Вы оцените экспозицию в галерее искусств»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по галереям Винзавода
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
«Вы посетите несколько галерей Винзавода — VLADEY Space, pop/off/art, «Треугольник», a—s—t—r—a и другие»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Raisa
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
    Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
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    объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊

  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
    Спасибо Марине за интересную экскурсию по Новой Третьяковке, было познавательно для нас и детей
  • П
    Панчева
    29 мая 2024
    Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
    Дорогие экскурсанты! Семейный билет приобретать не имеет смысла. Поскольку квест проводите вы сами по вопросам, приходящим на телефон, и сами
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    приобретаете входные билеты, покупайте один билет за 1000 рублей и ведите с собой сколько угодно детишек и даже взрослых. Как-то так….

  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Русский авангард в Новой Третьяковке
    Ходили с коллегами. Все остались в восторге. Никита делится очень интересными деталями, дает пояснения. Было интересно. Рекомендую на 10 из 10. Планируем посетить другие экскурсии с Никитой.
  • Д
    Дина
    26 мая 2024
    Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
    Мы остались очень довольны этой экскурсией. Отлично подан материал, все понятно и интересно. На многие картины я посмотрела под другим
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    углом. Прекрасно провели время с Еленой. И уже порекоммендовала своим знакомым заказать эту экскурсию. Спасибо огромное Елене за культурное обогащение и расширение кругозора

  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
    Рассказывали с душой.. провели почти по всем залам.. секретики о картинах узнали)))под впечатлением.!!!
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
    Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Галереи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
  2. Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
  3. Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
  4. Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
  5. Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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