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10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«Вы приходите в Третьяковскую галерею, отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте» или Телеграмм) — и игра начинается»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
«В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев»
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340₽ за всё до 2 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
«Экскурсия проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
«Я расскажу о жизни московских купцов-меценатов Павла и Сергея Третьяковых, поделюсь интересными фактами о галерее и её создании»
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
«" После прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы посетите знаменитую Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)»
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Квест
1 час
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
«Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Русский авангард в Новой Третьяковке
Пройти по залам галереи с гидом, который покажет мировые шедевры и расскажет об исканиях творцов
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
11 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
3.5 часа
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«После прогулки по Замоскворечью гид проводит вас в Третьяковскую галерею – вы отправитесь исследовать её самостоятельно с аудиогидом»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600₽ за билет
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея»
Расписание: в пятницу в 11:30
14 июня в 11:30
21 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
«Третьяковская галерея, где в центре нашего внимания окажутся залы с 16 по 37, в которых представлена живопись второй половины XIX века»
23 июня в 10:00
26 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
«Третьяковская Галерея - это сокровищница русской живописи»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 12:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по золотой миле Москвы с гидом и галерея Церетели
Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы
Начало: в районе станции метро «Кропоткинская»
«Вы оцените экспозицию в галерее искусств»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
«Вы посетите несколько галерей Винзавода — VLADEY Space, pop/off/art, «Треугольник», a—s—t—r—a и другие»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ЛЛюдмила31 мая 2024Спасибо Марине за интересную экскурсию по Новой Третьяковке, было познавательно для нас и детей
- ППанчева29 мая 2024Дорогие экскурсанты! Семейный билет приобретать не имеет смысла. Поскольку квест проводите вы сами по вопросам, приходящим на телефон, и сами
- ВВера27 мая 2024Ходили с коллегами. Все остались в восторге. Никита делится очень интересными деталями, дает пояснения. Было интересно. Рекомендую на 10 из 10. Планируем посетить другие экскурсии с Никитой.
- ДДина26 мая 2024Мы остались очень довольны этой экскурсией. Отлично подан материал, все понятно и интересно. На многие картины я посмотрела под другим
- ССветлана15 мая 2024Рассказывали с душой.. провели почти по всем залам.. секретики о картинах узнали)))под впечатлением.!!!
- ССергей11 мая 2024Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Галереи»
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