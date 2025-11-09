Мои заказы

Новая Третьяковка – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Новая Третьяковка» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Яркое советское искусство 1920-1960-х годов в Новой Третьяковке
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Яркое советское искусство 1920-1960-х годов в Новой Третьяковке
Большевики вместо купчих, суровый стиль и столичное метро
Начало: На Крымском Валу
11 ноя в 11:30
12 ноя в 11:30
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Детям - о Брюллове (7-13 лет)
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Детям - о Брюллове (7-13 лет)
Экскурсия-игра по выставке в Новой Третьяковке
Начало: В здании Новой Третьяковки
16 ноя в 10:15
29 ноя в 12:15
2500 ₽ за человека
Авангард: диалог об искусстве и человеке в Новой Третьяковке
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авангард: диалог об искусстве и человеке в Новой Третьяковке
Заглянуть за картины, услышать музыку и разговор времени
14 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
11 000 ₽ за всё до 10 чел.
«Авангард - игра в смыслы»: квест по Новой Третьяковке (без гида)
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Авангард - игра в смыслы»: квест по Новой Третьяковке (без гида)
Начало: Крымский вал, 10
Расписание: Каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 13:30
11 ноя в 10:00
1500 ₽ за человека

