Индивидуальная
до 10 чел.
Яркое советское искусство 1920-1960-х годов в Новой Третьяковке
Большевики вместо купчих, суровый стиль и столичное метро
Начало: На Крымском Валу
11 ноя в 11:30
12 ноя в 11:30
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Детям - о Брюллове (7-13 лет)
Экскурсия-игра по выставке в Новой Третьяковке
Начало: В здании Новой Третьяковки
16 ноя в 10:15
29 ноя в 12:15
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Авангард: диалог об искусстве и человеке в Новой Третьяковке
Заглянуть за картины, услышать музыку и разговор времени
14 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
11 000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
«Авангард - игра в смыслы»: квест по Новой Третьяковке (без гида)
Начало: Крымский вал, 10
Расписание: Каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 13:30
11 ноя в 10:00
1500 ₽ за человека
