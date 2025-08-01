Мои заказы

Тайны Третьяковской галереи

В 1856 году купец Павел Третьяков основал музей, ставший знаменитой Третьяковской галереей. Сегодня это одна из крупнейших коллекций искусства в мире — около 180 000 экспонатов.

На экскурсии вы узнаете, чьи картины перепутали с работами Рубенса, раскроете тайные символы и увидите 3D-эффекты XIX века.
4
2 отзыва
Время начала: 14:00

Описание билета

Раскрывая секреты Третьяковской галереи В 1856 году купец Павел Третьяков основал Московский художественный музей. Сейчас мы знаем его под другим названием — Третьяковская галерея. И это — одна из крупнейших коллекций искусства в мире: около 180 000 экспонатов, которыми каждый день любуются взрослые и юные посетители. На экскурсии мы:

• узнаем, чьи картины перепутали с полотнами Рубенса, • прочитаем зашифрованные послания и найдем тайные символы, • увидим, как создавался эффект 3D в 19 веке. Важная информация:

  • По понедельникам галерея закрыта.
  • Экскурсия проводится от 2-х человек в группе.

Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Входной билет в Третьяковскую галерею
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Лаврушинский переулок, 10
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • По понедельникам галерея закрыта
  • Экскурсия проводится от 2-х человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Е
Елена
1 авг 2025
Экскурсовод внешне выглядела весьма странно… вначале ждали ещё каких-то людей, которые выключили телефон и не отвечали…. Прождали 15 мин, опоздали на вход, потом нас народ не хотел пропускать, ругался, что
мы лезем без очереди…. Пока зашли - квест с препятствиями! При индивидуальной экскурсии не хочется чувствовать себя наглым безбилетником, а так и вышло….
По самой экскурсии хочется отметить, что все очень галопом и отрывисто. Никакой единой линии…. В этом зале эту картину смотрим и всё, а в следующем вот эту и всё. Мы спросили, а почему вы не обращаете внимание на центральную картину в зале? Или в другом зале не обратите внимание на всем известные картины того же Айвазовского (подошли только к одной и это не «девятый вал»), на что нам ничего не ответила экскурсовод и быстро протопала в другой зал. Понятно, что 1,5 часа мало для Третьяковки, но единой линии не было. Создалось ощущение, что выучили 20 картин (по одной из каждого зала) и про них и говорим, а шаг вправо, шаг влево никак. Немного странная подача информации. Нас было 4 чел (семья) оплатили 16 тысяч рублей, ну за такую стоимость на семью хотелось более интересного рассказа и глубокой подачи. Второй раз не пойдем! Жалко денег! Аудиогид рассказал бы больше!

Л
Людмила
29 июл 2025
В июле 2025 года были с внучкой 11 лет три дня в Москве. Внучка любит рисовать, поэтому решили посетить Третьяковскую галерею. Заказали индивидуальную экскурсию «Тайны Третьяковской галереи» от Компании «Дарим
Отдых», организатор Юлия Борисовна Урманова. Очень понравилась организация экскурсии.
В точно назначенное время мы встретились у здания Третьяковской галереи. Юлия быстро оформила билеты и мы сразу прошли в залы музея. Экскурсия для пенсионерки, далекой от искусства, и девочки 11 лет была не утомительной и познавательной. Узнали много интересных подробностей о создании и содержании известных полотен, о фактах из жизни художников. Картины, как будто оживали, в рассказах экскурсовода. Вышли с желанием вернуться сюда еще не раз.

Входит в следующие категории Москвы

