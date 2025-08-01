читать дальше

мы лезем без очереди…. Пока зашли - квест с препятствиями! При индивидуальной экскурсии не хочется чувствовать себя наглым безбилетником, а так и вышло….

По самой экскурсии хочется отметить, что все очень галопом и отрывисто. Никакой единой линии…. В этом зале эту картину смотрим и всё, а в следующем вот эту и всё. Мы спросили, а почему вы не обращаете внимание на центральную картину в зале? Или в другом зале не обратите внимание на всем известные картины того же Айвазовского (подошли только к одной и это не «девятый вал»), на что нам ничего не ответила экскурсовод и быстро протопала в другой зал. Понятно, что 1,5 часа мало для Третьяковки, но единой линии не было. Создалось ощущение, что выучили 20 картин (по одной из каждого зала) и про них и говорим, а шаг вправо, шаг влево никак. Немного странная подача информации. Нас было 4 чел (семья) оплатили 16 тысяч рублей, ну за такую стоимость на семью хотелось более интересного рассказа и глубокой подачи. Второй раз не пойдем! Жалко денег! Аудиогид рассказал бы больше!