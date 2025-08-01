В 1856 году купец Павел Третьяков основал музей, ставший знаменитой Третьяковской галереей. Сегодня это одна из крупнейших коллекций искусства в мире — около 180 000 экспонатов.
На экскурсии вы узнаете, чьи картины перепутали с работами Рубенса, раскроете тайные символы и увидите 3D-эффекты XIX века.
Описание билетаРаскрывая секреты Третьяковской галереи В 1856 году купец Павел Третьяков основал Московский художественный музей. Сейчас мы знаем его под другим названием — Третьяковская галерея. И это — одна из крупнейших коллекций искусства в мире: около 180 000 экспонатов, которыми каждый день любуются взрослые и юные посетители. На экскурсии мы:
• узнаем, чьи картины перепутали с полотнами Рубенса, • прочитаем зашифрованные послания и найдем тайные символы, • увидим, как создавался эффект 3D в 19 веке. Важная информация:
- По понедельникам галерея закрыта.
- Экскурсия проводится от 2-х человек в группе.
Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет в Третьяковскую галерею
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лаврушинский переулок, 10
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Е
Елена
1 авг 2025
Экскурсовод внешне выглядела весьма странно… вначале ждали ещё каких-то людей, которые выключили телефон и не отвечали…. Прождали 15 мин, опоздали на вход, потом нас народ не хотел пропускать, ругался, что
Л
Людмила
29 июл 2025
В июле 2025 года были с внучкой 11 лет три дня в Москве. Внучка любит рисовать, поэтому решили посетить Третьяковскую галерею. Заказали индивидуальную экскурсию «Тайны Третьяковской галереи» от Компании «Дарим
Входит в следующие категории Москвы
