Это наш авторский проект, настоящий Музей 🖼 в воздухе. Предлагаем вам не только слетать на самолете ✈️ по достопримечательностям северного Подмосковья, но и послушать прямо в полете аудиоэкскурсию. По мере рассказа под музыку вам будут открываться памятники природы и архитектуры, вы прямо в воздухе сможете оценить величие истории 📖. Перемиловская высота, где были остановлены немцы, пытавшиеся взять в кольцо окружения Москву, 3-й шлюз, самый красивый на Канале им. Москвы, сам Канал, горнолыжные курорты Волен и Сорочаны, поселок Деденево с красивейшим Спасо-Влахернским женским монастырем — все это и многое другое вы увидите с высоты птичьего полета. Это вам не сухие книжки, это — ожившая перед глазами история, увиденная с самого неожиданного ракурса!

И конечно, в нашем Музее можно фотографировать, снимать видео, громко разговаривать и выражать свое восхищение😉! Весь полет занимает 23 минуты чистого времени.