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Экскурсия с борта дельталёта

5
1 отзыв
Константин М.
Константин М. – Гид из Москвы
Воздушная экскурсия ⛳ по северному Подмосковью.

За 20 минут полета на дельталете вы насладитесь живописными панорамными видами, увидите множество природных и архитектурных достопримечательностей 🏛️, узнаете много нового об истории 📖 Подмосковья.

А главное, вы получите ни с чем не сравнимые впечатление от полета.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🥰Романтическая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0.33 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Экскурсия с борта дельталёта
Экскурсия с борта дельталёта

Что вы увидите

  • Знаменитые панорамы Подмосковья с высоты птичьего полета
Это наш авторский проект, настоящий Музей 🖼 в воздухе. Предлагаем вам не только слетать на самолете ✈️ по достопримечательностям северного Подмосковья, но и послушать прямо в полете аудиоэкскурсию. По мере рассказа под музыку вам будут открываться памятники природы и архитектуры, вы прямо в воздухе сможете оценить величие истории 📖. Перемиловская высота, где были остановлены немцы, пытавшиеся взять в кольцо окружения Москву, 3-й шлюз, самый красивый на Канале им. Москвы, сам Канал, горнолыжные курорты Волен и Сорочаны, поселок Деденево с красивейшим Спасо-Влахернским женским монастырем — все это и многое другое вы увидите с высоты птичьего полета. Это вам не сухие книжки, это — ожившая перед глазами история, увиденная с самого неожиданного ракурса!
И конечно, в нашем Музее можно фотографировать, снимать видео, громко разговаривать и выражать свое восхищение😉! Весь полет занимает 23 минуты чистого времени.
Что входит
  • Незабываемый полет на дельталете
  • Аудиоэкскурсия
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Аэродром поблизости с пос. Монино, Щелковский р-он
Экскурсия с борта дельталёта
Экскурсия с борта дельталёта
Экскурсия с борта дельталёта
Экскурсия с борта дельталёта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Константин М.
Константин М.
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