Круговой маршрут от причала "Киевский" - на теплоходе "Флагман"

Неспешная встреча с Москвой (и аудиоэкскурсия по желанию)
Прогулка по Москве-реке на комфортабельном теплоходе — это и панорамы столицы, и романтика воды, и приятная атмосфера ресторана на борту.

Такой формат идеально подойдёт для свидания, отдыха с друзьями или неспешного вечера в компании города.
Описание аудиогида

Панорамы Москвы с борта теплохода

  • парк «Зарядье»
  • Московский Кремль
  • памятник Петру I
  • Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
  • церковь Святого Николая Чудотворца в Хамовниках
  • президиум Российской академии наук
  • Нескучный сад
  • МГУ
  • церковь Святой Троицы на Воробьёвых горах
  • канатная дорога и стадион «Лужники»
  • Новодевичий монастырь
  • Киевская площадь

На борту можно послушать аудиоэкскурсию: для этого понадобится смартфон и личные наушники. QR-код для подключения выдаёт официант.

Организационные детали

  • Отправление и прибытие — причал «Киевский»
  • Условия на борту: кафе-бар, ресторан, WC, тёплые пледы
  • Прогулка длится 2 часа 45 минут
  • Доступно для гостей с велосипедами и детскими колясками
  • Нельзя: с животными, со своим алкоголем и едой

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
билет взрослый КРУГОВОЙ2900 ₽
билет детский КРУГОВОЙ, дети от 6 до 11 лет1400 ₽
билет детский БЕЗ МЕСТА, дети от 0 до 5 лет10 ₽
билет льготный КРУГОВОЙ, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.1900 ₽
Необходима полная оплата.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15488 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

