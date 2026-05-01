Прогулка по Москве-реке на комфортабельном теплоходе — это и панорамы столицы, и романтика воды, и приятная атмосфера ресторана на борту.
Такой формат идеально подойдёт для свидания, отдыха с друзьями или неспешного вечера в компании города.
Такой формат идеально подойдёт для свидания, отдыха с друзьями или неспешного вечера в компании города.
Описание аудиогида
Панорамы Москвы с борта теплохода
- парк «Зарядье»
- Московский Кремль
- памятник Петру I
- Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
- церковь Святого Николая Чудотворца в Хамовниках
- президиум Российской академии наук
- Нескучный сад
- МГУ
- церковь Святой Троицы на Воробьёвых горах
- канатная дорога и стадион «Лужники»
- Новодевичий монастырь
- Киевская площадь
На борту можно послушать аудиоэкскурсию: для этого понадобится смартфон и личные наушники. QR-код для подключения выдаёт официант.
Организационные детали
- Отправление и прибытие — причал «Киевский»
- Условия на борту: кафе-бар, ресторан, WC, тёплые пледы
- Прогулка длится 2 часа 45 минут
- Доступно для гостей с велосипедами и детскими колясками
- Нельзя: с животными, со своим алкоголем и едой
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|билет взрослый КРУГОВОЙ
|2900 ₽
|билет детский КРУГОВОЙ, дети от 6 до 11 лет
|1400 ₽
|билет детский БЕЗ МЕСТА, дети от 0 до 5 лет
|10 ₽
|билет льготный КРУГОВОЙ, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.
|1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15488 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
