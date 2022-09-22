Праздник на яхте среди друзей, парусный интенсив или просто перезагрузка на фоне природы — вы сами решите, каким именно будет наше приключение. Вы проплывете до живописного Пестовского водохранилища, поучитесь управлять парусной яхтой на тренировках, искупаетесь и сможете устроить пикник на борту. А вечером полюбуетесь закатом с чашкой горячего чая.

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Описание

Что вас ожидает

Путь в Пестовское водохранилище. Наше приключение начнется с перехода под мотором до Пестовского водохранилища. У вас будет примерно полтора часа, чтобы позагорать на палубе или послушать вводный курс в яхтинг. Если захотите, я также расскажу о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах. А окружать на всем пути нас будут густые русские леса и березовые опушки.

Утренняя тренировка под парусом. Поднять паруса! Добравшись до водохранилища, мы устроим первую 2-часовую тренировку. Я помогу вам понять и усвоить принципы управления яхтой, расскажу, как работают и как называются все паруса и веревки, покажу, как рулить, поворачивать и ловить попутный ветер.

Обед на стоянке. Во время отдыха вы сможете устроить пикник из принесенных с собой продуктов, искупаться в чистой воде или поплавать на спас-круге за яхтой.

Вечерний яхтинг. После обеда вы продолжите учиться ходить под парусом на просторах Петровского водохранилища. Все яхтенные активности сугубо по желанию: если часть группы захочет отдыхать и загорать на палубе — никаких проблем!

Возвращение в яхт-клуб «Березки». Отправляемся на моторе к точке старта. В пути можно полюбоваться закатом и согреться горячим чаем на борту, созерцая природные красоты на берегах канала.

Организационные детали