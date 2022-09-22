Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путь в Пестовское водохранилище. Наше приключение начнется с перехода под мотором до Пестовского водохранилища. У вас будет примерно полтора часа, чтобы позагорать на палубе или послушать вводный курс в яхтинг. Если захотите, я также расскажу о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах. А окружать на всем пути нас будут густые русские леса и березовые опушки.
Утренняя тренировка под парусом. Поднять паруса! Добравшись до водохранилища, мы устроим первую 2-часовую тренировку. Я помогу вам понять и усвоить принципы управления яхтой, расскажу, как работают и как называются все паруса и веревки, покажу, как рулить, поворачивать и ловить попутный ветер.
Обед на стоянке. Во время отдыха вы сможете устроить пикник из принесенных с собой продуктов, искупаться в чистой воде или поплавать на спас-круге за яхтой.
Вечерний яхтинг. После обеда вы продолжите учиться ходить под парусом на просторах Петровского водохранилища. Все яхтенные активности сугубо по желанию: если часть группы захочет отдыхать и загорать на палубе — никаких проблем!
Возвращение в яхт-клуб «Березки». Отправляемся на моторе к точке старта. В пути можно полюбоваться закатом и согреться горячим чаем на борту, созерцая природные красоты на берегах канала.
Организационные детали
Необходима закрытая обувь на светлой подошве, с собой стоит взять перчатки и непромокаемую куртку с капюшоном на случай дождя
С собой на борт вы можете взять напитки и закуски на свой выбор
Встреча в 11 часов в яхт-клубе «Березки» (10 км от Москвы), ближайшее метро — Алтуфьево. Добраться можно на автомобиле, такси или автобусе № 273.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Березки» (Московская обл. , Поведники)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Москве
Провёл 38 экскурсий для 69 туристов
Скорее профессиональный тренер, чем гид. Мастер парусного спорта, чемпион России 2015 года, на воде с 1980-го года. Контактен, доброжелателен, настроен на позитив. Помогу вам научиться ходить под парусом и получать от этого удовольствие!