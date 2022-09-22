День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте

Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище

Праздник на яхте среди друзей, парусный интенсив или просто перезагрузка на фоне природы — вы сами решите, каким именно будет наше приключение.

Вы проплывете до живописного Пестовского водохранилища, поучитесь управлять парусной яхтой на тренировках, искупаетесь и сможете устроить пикник на борту. А вечером полюбуетесь закатом с чашкой горячего чая.
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь в Пестовское водохранилище. Наше приключение начнется с перехода под мотором до Пестовского водохранилища. У вас будет примерно полтора часа, чтобы позагорать на палубе или послушать вводный курс в яхтинг. Если захотите, я также расскажу о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах. А окружать на всем пути нас будут густые русские леса и березовые опушки.

Утренняя тренировка под парусом. Поднять паруса! Добравшись до водохранилища, мы устроим первую 2-часовую тренировку. Я помогу вам понять и усвоить принципы управления яхтой, расскажу, как работают и как называются все паруса и веревки, покажу, как рулить, поворачивать и ловить попутный ветер.

Обед на стоянке. Во время отдыха вы сможете устроить пикник из принесенных с собой продуктов, искупаться в чистой воде или поплавать на спас-круге за яхтой.

Вечерний яхтинг. После обеда вы продолжите учиться ходить под парусом на просторах Петровского водохранилища. Все яхтенные активности сугубо по желанию: если часть группы захочет отдыхать и загорать на палубе — никаких проблем!

Возвращение в яхт-клуб «Березки». Отправляемся на моторе к точке старта. В пути можно полюбоваться закатом и согреться горячим чаем на борту, созерцая природные красоты на берегах канала.

Организационные детали

  • Необходима закрытая обувь на светлой подошве, с собой стоит взять перчатки и непромокаемую куртку с капюшоном на случай дождя
  • С собой на борт вы можете взять напитки и закуски на свой выбор
  • Встреча в 11 часов в яхт-клубе «Березки» (10 км от Москвы), ближайшее метро — Алтуфьево. Добраться можно на автомобиле, такси или автобусе № 273.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Березки» (Московская обл. , Поведники)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎ИндивидуальныеВодные развлечения🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌇Вечерние🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На весь день🛥На яхте🎓Мастер-классы🍤Гастрономические

Похожие туры в Москве

Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
3 часа
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Разгрузиться от суеты города и научиться основам яхтинга в компании яхтсмена
в городе Долгопрудный
22 сен
23 сен
24 сен
25 сен
17 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
2.5 часа
Речные прогулки
🛥 На яхте
Билет на борт
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
4.5
23 отзыва
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Проходите на борт нашей яхты класса люкс - мы отправляемся в путешествие по центру Москвы
Фрунзенская набережная
23 сен
24 сен
25 сен
от 900 за 1 человека
Аренда яхты класса люкс «Palma De Сочи»
2.5 часа
Речные прогулки
🛥 На яхте
⚓️ По рекам и каналам
Билет на борт
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
Аренда яхты класса люкс «Palma De Сочи»
Совершите путешествие по Москве-реке на белоснежной яхте
Причал «Сити-Экспоцентр»
23 сен
24 сен
25 сен
900 за 1 человека
Прогулка для двоих на яхте класса люкс «Palma De Сочи»
2.5 часа
Речные прогулки
🛥 На яхте
Билет на борт
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
Прогулка для двоих на яхте класса люкс «Palma De Сочи»
Приглашаем в путешествие по центру Москвы
Причал «Сити-Экспоцентр»
23 сен
24 сен
25 сен
от 900 за 1 человека
Аренда яхты Carver 560 Voyager
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Аренда яхты Carver 560 Voyager
Двухпалубная яхта Carver 560 Voyager VIP-класса вместимостью до 15 человек станет отличным местом
36 750 за всё до 15 чел.
Семейная прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи»
2.5 часа
Речные прогулки
🛥 На яхте
🛳 Круизы
Билет на борт
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
Семейная прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи»
А вы когда-нибудь бывали в круизе на морской яхте
Причал «Сити-Экспоцентр»
23 сен
24 сен
25 сен
от 900 за 1 человека
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
1 отзыв
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
у СТ.М. «Медведково»
27 сен
28 сен
29 сен
20 окт
5 200 за всё до 3 чел.
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
3 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон
4.5
409 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке
Сегодня
Завтра
21 сен
22 сен
1 500 за 1 человека
Речная прогулка на яхте-ресторане «Palma De Сочи»
2.5 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Прогулки на теплоходе
Прогулки на теплоходе
4.5
2 отзыва
Речная прогулка на яхте-ресторане «Palma De Сочи»
Полюбоваться панорамами Москвы с трехпалубной яхты и пообедать в стильном зале
от причала Фрунзенская набережная
23 сен
24 сен
25 сен
900 за 1 человека
Аренда яхты-катамарана «Отрада»
1 час
Речные прогулки
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Аренда яхты-катамарана «Отрада»
Прогулка на речной моторной яхте класса «люкс» катамаранного типа
55 650 за всё до 20 чел.
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Яркая прогулка на яхте «Красотка»
Проплыть по водохранилищам Московского моря, насладиться бокалом просекко и встать за штурвал
в яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня
Завтра
21 сен
22 сен
15 000 за всё до 8 чел.
Круиз на теплоходе с ужином и просмотром салюта в День города
2 часа 9 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
5
1 отзыв
Круиз на теплоходе с ужином и просмотром салюта в День города
Как лучше всего отменить День города
Причал «Китай-город / Устьинский»
2 490 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ