Комфортабельный двухпалубный теплоход вместимостью до 100 человек ждёт вас на борту! Вы проплывете от Китай-города до Киевского вокзала, а после отправитесь обратно. Такой формат отлично подходит для особенного свидания или неформального общения с друзьями.
Описание экскурсии
За одну поездку вы увидите самые топовые, самые живописные локации Москвы. Оцените архитектуру сталинских высоток, МГУ и гостиницы «Украина», полюбуетесь густой зеленью Парка Горького и Воробьевых гор.
Маршрут прогулки
Причал «Китай-город/Устьинский» — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Дом Художника — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — причал «Киевский» (разворот) — причал «Китай-город/Устьинский» (прибытие).
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Флагман» вместимостью до 100 человек. На борту есть кондиционер, уборная, кафе-бар и ресторан
- С собой можно взять детскую коляску, велосипед или самокат
- С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свои продукты питания на борт не разрешается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|билет взрослый КРУГОВОЙ
|1700 ₽
|билет детский КРУГОВОЙ, дети от 6 до 11 лет
|1200 ₽
|билет детский КРУГОВОЙ, от 0 до 5 лет БЕЗ МЕСТА!
|10 ₽
|билет льготный КРУГОВОЙ, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.
|1400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Китай-город/Устьинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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