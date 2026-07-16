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Круговая речная прогулка по центру Москвы на теплоходе «Флагман»

Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Комфортабельный двухпалубный теплоход вместимостью до 100 человек ждёт вас на борту! Вы проплывете от Китай-города до Киевского вокзала, а после отправитесь обратно. Такой формат отлично подходит для особенного свидания или неформального общения с друзьями.
Круговая речная прогулка по центру Москвы на теплоходе «Флагман»
Круговая речная прогулка по центру Москвы на теплоходе «Флагман»
Круговая речная прогулка по центру Москвы на теплоходе «Флагман»

Описание экскурсии

За одну поездку вы увидите самые топовые, самые живописные локации Москвы. Оцените архитектуру сталинских высоток, МГУ и гостиницы «Украина», полюбуетесь густой зеленью Парка Горького и Воробьевых гор.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город/Устьинский» — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Дом Художника — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — причал «Киевский» (разворот) — причал «Китай-город/Устьинский» (прибытие).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Флагман» вместимостью до 100 человек. На борту есть кондиционер, уборная, кафе-бар и ресторан
  • С собой можно взять детскую коляску, велосипед или самокат
  • С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свои продукты питания на борт не разрешается

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
билет взрослый КРУГОВОЙ1700 ₽
билет детский КРУГОВОЙ, дети от 6 до 11 лет1200 ₽
билет детский КРУГОВОЙ, от 0 до 5 лет БЕЗ МЕСТА!10 ₽
билет льготный КРУГОВОЙ, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.1400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Китай-город/Устьинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18208 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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