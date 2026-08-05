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Гастрономическая прогулка по Москве — от андеграунда до новой классики

Познать город через вкус
Гастрономическая прогулка по Москве — от андеграунда до новой классики
Гастрономическая прогулка по Москве — от андеграунда до новой классики
Гастрономическая прогулка по Москве — от андеграунда до новой классики

Описание экскурсии

Это пешая прогулка с дегустациями по Москве для тех, кто хочет познать город через вкус, а не через шаблонные адреса. Я покажу вам 4–5 нестандартных мест, которые отобрал сам, — без рекламы и без компромиссов. В каждой локации мы попробуем одно ключевое блюдо — то самое, по которому заведение узнают, — и разберём, почему именно оно стало его визитной карточкой.

По пути будем не просто есть, а обсуждать идею, состав и позицию блюда в меню: как оно придумано, на чём держится его вкус и что говорит о самом месте. На маршруте будут:

  • сэндвичи
  • закуски
  • авторские подачи
  • немного ресторанного андеграунда

Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет смотреть на гастрономию глубже. Я помогу вам научиться «читать» заведения, как это делают профессионалы, и разобраться, как работает вкус — не только как ощущение, но и как культурный код. В итоге вы получите не просто набор дегустаций, а более точный и интересный взгляд на московскую гастросцену.

Кому подойдёт

  • Москвичам, которые хотят увидеть город по-новому Гостям столицы, ищущим нетуристические, но значимые места Всем, кто интересуется едой как частью культуры и бизнеса Тем, кто родился в России, но хочет

Полезно знать

  • Экскурсия проходит пешком, будьте готовы гулять по городу 4 часа. Мы дегустируем от 4 блюд-бестселлеров. Счета в заведениях вы оплачиваете напрямую в кассу. Комиссию от заведений я не получаю

Место встречи

🚩Начало: Китай-город, Москва, Россия
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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
взрослый4500 ₽
Дополнительные услуги
подбор мест на все дни ( с бронью и картой)+1500 ₽ / чел.

Ответы на вопросы

Что включено
  • услуги гида
Что не входит в цену
  • еда в заведениях (средний чек в одном заведении с напитком — 1500-2000 руб. на чел.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис
Денис — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В ресторанном бизнесе более 16 лет, всегда любил еду и всё, что с ней связано. За все годы работы в общепите накопил колоссальный опыт и знания и понял, что хочу
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делиться ими с людьми. Гастрономия для меня — и работа, и страсть, и дело жизни. Мои программы насыщены знаниями, полезным материалом и вкусной едой. Если вы хотите составить полную картину ресторанного мира Москвы или увидеть самые не попсовые места столицы — от пекарен новой волны до спикизи-баров — вам ко мне.

Входит в следующие категории Москвы

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