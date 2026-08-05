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Описание экскурсии

Это пешая прогулка с дегустациями по Москве для тех, кто хочет познать город через вкус, а не через шаблонные адреса. Я покажу вам 4–5 нестандартных мест, которые отобрал сам, — без рекламы и без компромиссов. В каждой локации мы попробуем одно ключевое блюдо — то самое, по которому заведение узнают, — и разберём, почему именно оно стало его визитной карточкой.

По пути будем не просто есть, а обсуждать идею, состав и позицию блюда в меню: как оно придумано, на чём держится его вкус и что говорит о самом месте. На маршруте будут:

сэндвичи

закуски

авторские подачи

немного ресторанного андеграунда

Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет смотреть на гастрономию глубже. Я помогу вам научиться «читать» заведения, как это делают профессионалы, и разобраться, как работает вкус — не только как ощущение, но и как культурный код. В итоге вы получите не просто набор дегустаций, а более точный и интересный взгляд на московскую гастросцену.

Кому подойдёт

Москвичам, которые хотят увидеть город по-новому Гостям столицы, ищущим нетуристические, но значимые места Всем, кто интересуется едой как частью культуры и бизнеса Тем, кто родился в России, но хочет

Полезно знать