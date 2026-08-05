Гастрономическая прогулка по Москве — от андеграунда до новой классики
Познать город через вкус
Описание экскурсии
Это пешая прогулка с дегустациями по Москве для тех, кто хочет познать город через вкус, а не через шаблонные адреса. Я покажу вам 4–5 нестандартных мест, которые отобрал сам, — без рекламы и без компромиссов. В каждой локации мы попробуем одно ключевое блюдо — то самое, по которому заведение узнают, — и разберём, почему именно оно стало его визитной карточкой.
По пути будем не просто есть, а обсуждать идею, состав и позицию блюда в меню: как оно придумано, на чём держится его вкус и что говорит о самом месте. На маршруте будут:
сэндвичи
закуски
авторские подачи
немного ресторанного андеграунда
Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет смотреть на гастрономию глубже. Я помогу вам научиться «читать» заведения, как это делают профессионалы, и разобраться, как работает вкус — не только как ощущение, но и как культурный код. В итоге вы получите не просто набор дегустаций, а более точный и интересный взгляд на московскую гастросцену.
Кому подойдёт
Москвичам, которые хотят увидеть город по-новому Гостям столицы, ищущим нетуристические, но значимые места Всем, кто интересуется едой как частью культуры и бизнеса Тем, кто родился в России, но хочет
Полезно знать
Экскурсия проходит пешком, будьте готовы гулять по городу 4 часа. Мы дегустируем от 4 блюд-бестселлеров. Счета в заведениях вы оплачиваете напрямую в кассу. Комиссию от заведений я не получаю
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
взрослый
4500 ₽
Дополнительные услуги
подбор мест на все дни ( с бронью и картой)+1500 ₽ / чел.
Ответы на вопросы
Что включено
услуги гида
Что не входит в цену
еда в заведениях (средний чек в одном заведении с напитком — 1500-2000 руб. на чел.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В ресторанном бизнесе более 16 лет, всегда любил еду и всё, что с ней связано. За все годы работы в общепите накопил колоссальный опыт и знания и понял, что хочу читать дальшеуменьшить
делиться ими с людьми. Гастрономия для меня — и работа, и страсть, и дело жизни. Мои программы насыщены знаниями, полезным материалом и вкусной едой.
Если вы хотите составить полную картину ресторанного мира Москвы или увидеть самые не попсовые места столицы — от пекарен новой волны до спикизи-баров — вам ко мне.
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