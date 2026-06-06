Знаменитый бытописатель Москвы конца 19–20 века и сам был колоритной фигурой. На прогулке от Цветного бульвара до Лубянки вы узнаете о его личности и дружбе с Чеховым.
Представите, кто и как проводил время в трактире «Крым», ресторане «Эрмитаж», театре Корша, Сандуновских банях. И поймёте, почему «Старая Москва — фон новой, который должен отразить величие второй».
Представите, кто и как проводил время в трактире «Крым», ресторане «Эрмитаж», театре Корша, Сандуновских банях. И поймёте, почему «Старая Москва — фон новой, который должен отразить величие второй».
Описание экскурсии
- Погрузимся в атмосферу старой Москвы на Цветном бульваре конца 19–начала 20 века
- Увидим здание Московского гимнастического общества — место, где началась дружба Владимира Гиляровского и Антона Чехова
- Пройдём к дому Чехова и представим, как два знаменитых друга ходили друг к другу в гости по московским улицам
- Вы выясните, почему Трубная площадь получила такое название, а я расскажу о знаменитом трактире «Крым», вокруг которого когда-то кипела городская жизнь
- Узнаете историю ресторана «Эрмитаж» и торгового дома Депре
- Прогуляемся по кварталу Оливье, увидим дом знаменитого ресторатора и полюбуемся необычным «танцующим» домом
- Заглянем к театру Корша, где когда-то можно было услышать фразу «Корш отходит!» и поговорим о роли театра в жизни Гиляровского
- Пройдём по Столешникову переулку, где жил Владимир Алексеевич и который он называл отражением всей московской жизни
- Увидим Сандуновские бани и то, что осталось от знаменитых Хлудовских
А также на нашем маршруте
- Петровские линии, где когда-то работала типография журнальной редакции
- Петровский пассаж, который считался модным местом для прогулок
- Торговый дома Хомякова — поговорим о знаменитой Хомяковой роще
- Театральная и Лубянская площади и многое другое
Вы узнаете
- Откуда на Цветном бульваре белый какаду
- Как появилось выражение «концы в воду» (криминальная версия)
- Какая тайна связана с происхожденим Люсьена Оливье
Мы не будем гулять по Хитровке и спускаться в коллектор Неглинки, но я расскажу, как это делал Гиляровский.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов
- Кофе-пауза — по желанию, не входит в стоимость
в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1469 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 854 туристов
Я — аккредитованный гид двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. В Северной столице я увлеклась экскурсоведением. Но зов родного города, златоглавой Москвы, оказался сильнее — я вернулась домой, ведь я москвичка, и
Входит в следующие категории Москвы
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