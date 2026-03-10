Экскурсия знакомит с купеческим Кашином и волжским Калязином. Вы пройдёте по знаменитым кашинским мостикам, посетите Вознесенский собор и увидите купеческие ряды.
Затем отправитесь в Калязин, прогуляетесь по его улицам и совершите водную прогулку к колокольне, возвышающейся из вод Угличского водохранилища. Маршрут сочетает историю, архитектуру и волжские пейзажи.
Затем отправитесь в Калязин, прогуляетесь по его улицам и совершите водную прогулку к колокольне, возвышающейся из вод Угличского водохранилища. Маршрут сочетает историю, архитектуру и волжские пейзажи.
Описание экскурсииКупеческие улочки, святыни Кашина и колокольня над водами Волги Путешествие по двум старинным городам с прогулкой по Угличскому водохранилищу Экскурсия объединяет уютный Кашин с его деревянными мостиками и храмами и древний Калязин, ставший символом волжской истории. Вы увидите купеческую застройку, прикоснётесь к духовным святыням и совершите водную прогулку к знаменитой колокольне, поднимающейся из воды. Маршрут раскрывает характер двух городов — тихого, камерного Кашина и волжского Калязина с его широкой водной гладью и драматической судьбой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кашин
- Вознесенский собор
- Гостиный двор Кашина
- Калязин
- Угличское водохранилище
- Колокольня Николаевского собора
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
- Обед - 850 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Снежная улица
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Город чудный, город древний! Кашин - Калязин на Волге»
Квест
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»
Великие открытия ждут тех, кто готов разгадать секреты древних цивилизаций
Начало: В Пушкинском музее
Завтра в 10:30
12 мар в 10:30
1650 ₽ за человека
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами двух городов Подмосковья
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
13 мар в 08:00
14 мар в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волга, Москва, Нева: грёзы и быль символистов
Посетить выставку на ВДНХ и проследить творческий путь именитых саратовских художников
Начало: На ВДНХ
Сегодня в 16:00
12 мар в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.