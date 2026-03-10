Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия знакомит с купеческим Кашином и волжским Калязином. Вы пройдёте по знаменитым кашинским мостикам, посетите Вознесенский собор и увидите купеческие ряды.



Затем отправитесь в Калязин, прогуляетесь по его улицам и совершите водную прогулку к колокольне, возвышающейся из вод Угличского водохранилища. Маршрут сочетает историю, архитектуру и волжские пейзажи.

Описание экскурсии Купеческие улочки, святыни Кашина и колокольня над водами Волги Путешествие по двум старинным городам с прогулкой по Угличскому водохранилищу Экскурсия объединяет уютный Кашин с его деревянными мостиками и храмами и древний Калязин, ставший символом волжской истории. Вы увидите купеческую застройку, прикоснётесь к духовным святыням и совершите водную прогулку к знаменитой колокольне, поднимающейся из воды. Маршрут раскрывает характер двух городов — тихого, камерного Кашина и волжского Калязина с его широкой водной гладью и драматической судьбой.

