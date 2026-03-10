Мои заказы

Город чудный, город древний! Кашин - Калязин на Волге

Экскурсия знакомит с купеческим Кашином и волжским Калязином. Вы пройдёте по знаменитым кашинским мостикам, посетите Вознесенский собор и увидите купеческие ряды.

Затем отправитесь в Калязин, прогуляетесь по его улицам и совершите водную прогулку к колокольне, возвышающейся из вод Угличского водохранилища. Маршрут сочетает историю, архитектуру и волжские пейзажи.
Описание экскурсии

Купеческие улочки, святыни Кашина и колокольня над водами Волги Путешествие по двум старинным городам с прогулкой по Угличскому водохранилищу Экскурсия объединяет уютный Кашин с его деревянными мостиками и храмами и древний Калязин, ставший символом волжской истории. Вы увидите купеческую застройку, прикоснётесь к духовным святыням и совершите водную прогулку к знаменитой колокольне, поднимающейся из воды. Маршрут раскрывает характер двух городов — тихого, камерного Кашина и волжского Калязина с его широкой водной гладью и драматической судьбой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кашин
  • Вознесенский собор
  • Гостиный двор Кашина
  • Калязин
  • Угличское водохранилище
  • Колокольня Николаевского собора
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Использование устройства «радиогид»
Что не входит в цену
  • Обед - 850 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Снежная улица
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

