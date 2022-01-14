Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина входит в десятку лучших художественных музеев России. Его коллекция знакомит с культурой народов Европы и Азии. В музее у посетителей есть возможность проследить историю искусства от Древнего Египта и античного мира до французской живописи.

Осматривая коллекцию музея, вы познакомитесь с уникальными артефактами, найденными во время раскопок. Вы своими глазами увидите золото легендарной Трои Генриха Шлимана и убедитесь в величайшем мастерстве Микеланджело Буонарроти.

В музее представлены как подлинники, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения. А также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как оригиналы разбросаны по всем музеям мира. Экскурсия по музею включает рассказ о подлинных шедеврах мирового искусства.

Добро пожаловать в мир культуры древних цивилизаций, средневековой и классической Европы!