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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина входит в десятку лучших художественных музеев России. Его коллекция знакомит с культурой народов Европы и Азии. В музее у посетителей есть возможность проследить историю искусства от Древнего Египта и античного мира до французской живописи.
Осматривая коллекцию музея, вы познакомитесь с уникальными артефактами, найденными во время раскопок. Вы своими глазами увидите золото легендарной Трои Генриха Шлимана и убедитесь в величайшем мастерстве Микеланджело Буонарроти.
В музее представлены как подлинники, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения. А также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как оригиналы разбросаны по всем музеям мира. Экскурсия по музею включает рассказ о подлинных шедеврах мирового искусства.
Добро пожаловать в мир культуры древних цивилизаций, средневековой и классической Европы!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Пушкинский музей на постоянную экспозицию
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Волхонка, 12
Завершение: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
WeGoTrip
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