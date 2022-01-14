Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника

Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков

Пушкинский музей

Индивидуально
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина входит в десятку лучших художественных музеев России. Его коллекция знакомит с культурой народов Европы и Азии. В музее у посетителей есть возможность проследить историю искусства от Древнего Египта и античного мира до французской живописи.
Осматривая коллекцию музея, вы познакомитесь с уникальными артефактами, найденными во время раскопок. Вы своими глазами увидите золото легендарной Трои Генриха Шлимана и убедитесь в величайшем мастерстве Микеланджело Буонарроти.
В музее представлены как подлинники, так и слепки всемирно известных произведений искусства. Их ценность заключается в высоком качестве исполнения. А также в том, что под одной крышей собраны самые знаковые скульптуры, тогда как оригиналы разбросаны по всем музеям мира. Экскурсия по музею включает рассказ о подлинных шедеврах мирового искусства.
Добро пожаловать в мир культуры древних цивилизаций, средневековой и классической Европы!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Пушкинский музей на постоянную экспозицию
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Волхонка, 12
Завершение: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешеходные👵Для пенсионеров⚙️Необычные🖼Музеи👨‍👩‍👧‍👦СемейныеИнтерактивные🎫Билеты🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Индивидуально
для 2 чел.
5
2
5 000
за 1-2 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
15 янв
20 янв
21 янв
ещё...
Билет в музей-смотровую башни Империя (Москва-сити)
Входной билет
4.2
224
990
за 1 чел.
Билет в музей-смотровую башни Империя (Москва-сити)
Музей Москва-Сити расположен на 56 этаже делового комплекса «Империя»
14 янв
ещё...
Понедельник: 16:00 — 22:00, вторник-воскресенье: 10:00 — 22:00
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
Индивидуально
для 2 чел.
5
1
5 000
за 1-2 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
👣 Пешеходные
Открыть мир картин-впечатлений и узнать о художниках-бунтарях
15 янв
17 янв
20 янв
ещё...
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Индивидуально
для 10 чел.
4 600
за 1-10 чел.
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
👣 Пешеходные
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
17 янв
18 янв
19 янв
ещё...
Музей Москва-Сити: 56 этаж с панорамным видом
В группе
до 25 чел.
3.9
13
990
за 1 чел.
Музей Москва-Сити: 56 этаж с панорамным видом
Понять, как и зачем появился город небоскребов, а заодно полюбоваться столицей с высоты
15 янв
16 янв
17 янв
ещё...
в понедельник в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субб... ещё
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала
Индивидуально
для 15 чел.
5
1
3ч 30м
6 900
за 1-15 чел.
Москва: от Пушкинской площади до Речного вокзала
👣 Пешеходные
⛴ Водные
Начиная нашу пешеходную прогулку от Пушкинской площади, мы поговорим о закрытом
14 янв
15 янв
16 янв
ещё...
Ежедневно в 14:00
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
В группе
до 20 чел.
4.3
438
1 600
за 1 чел.
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
👣 Пешеходные
Отличная возможность гарантированно попасть в Алмазный фонд - самый труднодоступный и защищенный музей России
20 янв
21 янв
22 янв
ещё...
Ежедневно кроме четверга
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
Индивидуально
для 10 чел.
5
3
5 500
за 1-10 чел.
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса
👣 Пешеходные
Прогуливаясь по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса, вы узнаете все самое интересное
В удобное время для туристов, по договоренности
Входной билет в Третьяковскую галерею
Входной билет
4.3
105
700
за 1 чел.
Входной билет в Третьяковскую галерею
Если вы собираетесь в Москву, то бывалые путешественники обязательно скажут - посетите Третьяковскую галерею
14 янв
ещё...
Билет в Оружейную палату
Входной билет
4.3
138
1 300
за 1 чел.
Билет в Оружейную палату
👣 Пешеходные
Оружейная палата - один из обязательных объектов для посещения во время путешествия в Москву
15 янв
16 янв
17 янв
ещё...
Ежедневно кроме четверга
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная
В группе
до 40 чел.
12ч
2 670
за 1 чел.
Рождественское путешествие« Коломна - Музей Пастилы - Музей »Калачная
🚌 На автобусе
По Пушкинским местам Москвы
Индивидуально
до 10 чел.
5
1
2ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
По Пушкинским местам Москвы
👣 Пешеходные
«Как много в этом звуке для сердца русского слилось!»
16 янв
22 янв
23 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ