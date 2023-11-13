Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами двух городов Подмосковья
Выйдите на берег Москвы-реки, поднимите глаза к горизонту… Перед вами белоснежная церковь Спаса Преображения и старинное село Остров.
Представьте: эти края привлекали еще великих князей и царей как места отдыха! Вон читать дальшеуменьшить
там правее блестят купола Николо-Угрешского монастыря 14 века, видите? Уголок истинного умиротворения… А неподалеку красивейшие озера с родниковой водой, за что Лыткарино прозвали подмосковными Мальдивами.
Приезжайте — я покажу вам прекрасную часть столичного предместья: красивую, неожиданную и весьма ценную исторически.
Начать традиционно предлагаю с истоков. Достаточно компактно в историческом центре расположены основные достопримечательности: место, где находилась вотчина рода Соковниных, позже перешедшая к сподвижнику Петра I — Зотову; главный дом усадьбы «Лыткарино»; старейшая улица города как повод рассказать о дореволюционных домах и лавки самых прославленных жителей деревни.
«Штирлиц» из позапрошлого века и Отечественная война
Война 1812 года оставила свой след в истории Лыткарино. Той осенью русская армия и местное население отступали по Рязанской дороге из горящей Москвы. Крестьяне окрестных деревень активно участвовали в партизанском движении. Но мало кто знает, что войне предшествовала продолжительная дипломатическая и разведывательная деятельность. Важные функции были возложены на полковника А. И. Чернышева, позже ставшего хозяином усадьбы «Лыткарино». Об этой личности и малоизвестных фактах тех лет мы поговорим при встрече.
История каменоломен
Благодаря каменоломням, на которых веками работало почти все мужское население, местные жители если не жили в достатке, то точно не бедствовали. На экскурсии я расскажу о тяжелом лыткаринском труде и местах, где сохранилась память о прошлом.
Усадьба «Петровское»
Усадебный комплекс начал складываться при знаменитых промышленниках-горнозаводчиках Демидовых. В него включили старинную Никольскую церковь — ныне жемчужину Лыткарино. Вы рассмотрите исторический храм, построенный в 17 веке по заказу Ивана Михайловича Милославского. А также увидите главный усадебный дом и Петропавловскую церковь.
Соколова Гора и царское село Остров
По пути поговорим о легендарных царских палатах на Соколовой Горе. Царь Алексей Михайлович, отец Петра I, строил здесь для себя загородную резиденцию, сравнимую по красоте с одновременно возводимым дворцом в Коломенском. Отсюда он часто ходил на богомолье в царское село Остров и в Николо-Угрешу. Мы полюбуемся видом на это старинное село и Спасо-Преображенскую церковью, а я расскажу об их истории.
Организационные детали
Экскурсия начинается в центре Лыткарино — до него просто добраться и на машине, и на автобусе из Москвы
В стоимость экскурсии не входят проездные билеты и билеты в музеи
Существенная часть маршрута проходит на природе, в связи с чем необходимо учитывать погодные условия и одеваться соответствующе
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лыткарино, перед ДК «Мир»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 492 туристов
Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья.
Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. читать дальшеуменьшить
Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже много лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов.
Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое я и другие гиды нашей команды сможем вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Отличная экскурсия! Приятно, что Александр старается откликнуться на просьбы гостей, поскольку мне более всего хотелось прогуляться вокруг местного водоёма, о котором столько восторженных отзывов слышала от своих коллег. Гид весьма читать дальшеуменьшить
увлекательно поведал мне об истории города, а потом мы направились к "Волкуше". Сейчас несезон, поэтому приятно было неспеша и в тишине насладиться природной красотой. Александр, конечно же, раскрыл мне историю происхождения этого большого озера рядом с Лыткарино, а также секрет такого названия. Благодарю!
+2
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Ирина
Александр, благодарю Вас за проведённую экскурсию!!! Видна заинтересованность, любовь к истории своего края. Лыткарино, оказывается, очень интересный город с богатым прошлым: цари, династии, их сподвижники… – кого здесь только не было из ключевых фигур нашего государства. Несправедливо, конечно, что мало людей знает об этих местах. Желаю Вам, Александр, постоянного внимания гостей, чтобы Ваша пытливая любознательность не иссякала! 😉 ☀️
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А
Алёна
Замечательная экскурсия получилась с гидом Александром! Спасибо за позитив и за то, что поделился уникальной информацией! Интересный маршрут, необычное знакомство с богатой историей города Лыткарино. Столько интересного почерпнула для себя. Успеха и процветания Вам! Рекомендую прогулки с Александром! 👏👏👏
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Татьяна
Давно хотела побывать в Лыткарино, поскольку мои родители родом из этих мест, но найти свободное время всё не получалось. Пришла осень со всеми её капризами погоды. Спасибо Александру за его читать дальшеуменьшить
тёплый приём и интересный рассказ об истории города! Ещё одна мечта исполнилась!))) Обязательно посоветую коллегам и друзьям побывать на экскурсиях Александра. А, возможно, и сама снова приеду сюда – дождь заставил остановиться на коротком варианте маршрута, во второй раз прогулялась бы с Александром до Дзержинского.
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Olga
Благодарим Александра за наш прекрасный выходной в Лыткарино. Узнали много интересного. Александр был гибок и менял маршрут под наши желания. Сделал нам отличные фотографии. Теперь ждем осень, чтобы пройти по второму маршруту
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Д
Дмитрий
Здравствуйте! Буду краток: всё было великолепно! Гид - лучший! Все довольны:)
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