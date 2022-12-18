Выйдите на берег Москвы-реки, поднимите глаза к горизонту… Перед вами белоснежная церковь Спаса Преображения и старинное село Остров. Представьте: эти края привлекали еще великих князей и царей как места отдыха! Вон там правее блестят купола Николо-Угрешского монастыря 14 века, видите? Уголок истинного умиротворения… А неподалеку красивейшие озера с родниковой водой, за что Лыткарино прозвали подмосковными Мальдивами. Приезжайте — я покажу вам прекрасную часть столичного предместья: красивую, неожиданную и весьма ценную исторически.

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Описание

Что вас ожидает

Алчев овраг и усадьба «Лыткарино»

Начать традиционно предлагаю с истоков. Достаточно компактно в историческом центре расположены основные достопримечательности: место, где находилась вотчина рода Соковниных, позже перешедшая к сподвижнику Петра I — Зотову; главный дом усадьбы «Лыткарино»; старейшая улица города как повод рассказать о дореволюционных домах и лавки самых прославленных жителей деревни.

«Штирлиц» из позапрошлого века и Отечественная война

Война 1812 года оставила свой след в истории Лыткарино. Той осенью русская армия и местное население отступали по Рязанской дороге из горящей Москвы. Крестьяне окрестных деревень активно участвовали в партизанском движении. Но мало кто знает, что войне предшествовала продолжительная дипломатическая и разведывательная деятельность. Важные функции были возложены на полковника А. И. Чернышева, позже ставшего хозяином усадьбы «Лыткарино». Об этой личности и малоизвестных фактах тех лет мы поговорим при встрече.

История каменоломен

Благодаря каменоломням, на которых веками работало почти все мужское население, местные жители если не жили в достатке, то точно не бедствовали. На экскурсии я расскажу о тяжелом лыткаринском труде и местах, где сохранилась память о прошлом.

Карьер «Волкуша»

Очень просторное и живописное место. В советские времена здесь добывали песок, но в 1970-е годы разработки остановили, и вскоре это место превратилось в райский уголок с чистейшим озером. Белый песок, красивые сосны, родники — прекрасное место как для купания, так и для пеших прогулок.

Усадьба «Петровское»

Усадебный комплекс начал складываться при знаменитых промышленниках-горнозаводчиках Демидовых. В него включили старинную Никольскую церковь — ныне жемчужину Лыткарино. Вы рассмотрите исторический храм, построенный в 17 веке по заказу Ивана Михайловича Милославского. А также увидите главный усадебный дом и Петропавловскую церковь.

Соколова Гора, царское село Остров и Николо-Угрешский монастырь

При основателе династии Романовых, царе Михаиле Фёдоровиче, на Соколовой Горе были царские палаты. Отсюда он часто ходил на богомолье в царское село Остров и в Николо-Угрешу. А 17 веке его сын Алексей Михайлович, отец Петра I, решил сделать деревню Анкудиново центральной усадьбой своих подмосковных сёл, царской резиденцией. Мы прогуляемся по лесу, полюбуемся видом на старинное село Остров со Спасо-Преображенской церковью и поговорим об их истории. Завершим прогулку в Дзержинском: осмотрев ряд достопримечательностей города, финальную остановку сделаем у стен Николо-Угрешского монастыря.

Организационные детали