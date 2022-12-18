Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья

Погрузиться в древнюю историю городов, открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами

Выйдите на берег Москвы-реки, поднимите глаза к горизонту… Перед вами белоснежная церковь Спаса Преображения и старинное село Остров.

Представьте: эти края привлекали еще великих князей и царей как места отдыха! Вон там правее блестят купола Николо-Угрешского монастыря 14 века, видите? Уголок истинного умиротворения… А неподалеку красивейшие озера с родниковой водой, за что Лыткарино прозвали подмосковными Мальдивами.

Приезжайте — я покажу вам прекрасную часть столичного предместья: красивую, неожиданную и весьма ценную исторически.
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
Лыткарино и Дзержинский: жемчужинки ближнего Подмосковья
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Описание

Что вас ожидает

Алчев овраг и усадьба «Лыткарино»

Начать традиционно предлагаю с истоков. Достаточно компактно в историческом центре расположены основные достопримечательности: место, где находилась вотчина рода Соковниных, позже перешедшая к сподвижнику Петра I — Зотову; главный дом усадьбы «Лыткарино»; старейшая улица города как повод рассказать о дореволюционных домах и лавки самых прославленных жителей деревни.

«Штирлиц» из позапрошлого века и Отечественная война

Война 1812 года оставила свой след в истории Лыткарино. Той осенью русская армия и местное население отступали по Рязанской дороге из горящей Москвы. Крестьяне окрестных деревень активно участвовали в партизанском движении. Но мало кто знает, что войне предшествовала продолжительная дипломатическая и разведывательная деятельность. Важные функции были возложены на полковника А. И. Чернышева, позже ставшего хозяином усадьбы «Лыткарино». Об этой личности и малоизвестных фактах тех лет мы поговорим при встрече.

История каменоломен

Благодаря каменоломням, на которых веками работало почти все мужское население, местные жители если не жили в достатке, то точно не бедствовали. На экскурсии я расскажу о тяжелом лыткаринском труде и местах, где сохранилась память о прошлом.

Карьер «Волкуша»

Очень просторное и живописное место. В советские времена здесь добывали песок, но в 1970-е годы разработки остановили, и вскоре это место превратилось в райский уголок с чистейшим озером. Белый песок, красивые сосны, родники — прекрасное место как для купания, так и для пеших прогулок.

Усадьба «Петровское»

Усадебный комплекс начал складываться при знаменитых промышленниках-горнозаводчиках Демидовых. В него включили старинную Никольскую церковь — ныне жемчужину Лыткарино. Вы рассмотрите исторический храм, построенный в 17 веке по заказу Ивана Михайловича Милославского. А также увидите главный усадебный дом и Петропавловскую церковь.

Соколова Гора, царское село Остров и Николо-Угрешский монастырь

При основателе династии Романовых, царе Михаиле Фёдоровиче, на Соколовой Горе были царские палаты. Отсюда он часто ходил на богомолье в царское село Остров и в Николо-Угрешу. А 17 веке его сын Алексей Михайлович, отец Петра I, решил сделать деревню Анкудиново центральной усадьбой своих подмосковных сёл, царской резиденцией. Мы прогуляемся по лесу, полюбуемся видом на старинное село Остров со Спасо-Преображенской церковью и поговорим об их истории. Завершим прогулку в Дзержинском: осмотрев ряд достопримечательностей города, финальную остановку сделаем у стен Николо-Угрешского монастыря.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре Лыткарино — до него просто добраться и на машине, и на автобусе из Москвы
  • В стоимость экскурсии не входят проездные билеты и билеты в музеи
  • Существенная часть маршрута проходит на природе, в связи с чем необходимо учитывать погодные условия и одеваться соответствующе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лыткарино, перед ДК «Мир»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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