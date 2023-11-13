Выйдите на берег Москвы-реки, поднимите глаза к горизонту… Перед вами белоснежная церковь Спаса Преображения и старинное село Остров.Представьте: эти края привлекали еще великих князей и царей как места отдыха! Вон

там правее блестят купола Николо-Угрешского монастыря 14 века, видите? Уголок истинного умиротворения… А неподалеку красивейшие озера с родниковой водой, за что Лыткарино прозвали подмосковными Мальдивами. Приезжайте — я покажу вам прекрасную часть столичного предместья: красивую, неожиданную и весьма ценную исторически.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Алчев овраг и усадьба «Лыткарино»

Начать традиционно предлагаю с истоков. Достаточно компактно в историческом центре расположены основные достопримечательности: место, где находилась вотчина рода Соковниных, позже перешедшая к сподвижнику Петра I — Зотову; главный дом усадьбы «Лыткарино»; старейшая улица города как повод рассказать о дореволюционных домах и лавки самых прославленных жителей деревни.

«Штирлиц» из позапрошлого века и Отечественная война

Война 1812 года оставила свой след в истории Лыткарино. Той осенью русская армия и местное население отступали по Рязанской дороге из горящей Москвы. Крестьяне окрестных деревень активно участвовали в партизанском движении. Но мало кто знает, что войне предшествовала продолжительная дипломатическая и разведывательная деятельность. Важные функции были возложены на полковника А. И. Чернышева, позже ставшего хозяином усадьбы «Лыткарино». Об этой личности и малоизвестных фактах тех лет мы поговорим при встрече.

История каменоломен

Благодаря каменоломням, на которых веками работало почти все мужское население, местные жители если не жили в достатке, то точно не бедствовали. На экскурсии я расскажу о тяжелом лыткаринском труде и местах, где сохранилась память о прошлом.

Усадьба «Петровское»

Усадебный комплекс начал складываться при знаменитых промышленниках-горнозаводчиках Демидовых. В него включили старинную Никольскую церковь — ныне жемчужину Лыткарино. Вы рассмотрите исторический храм, построенный в 17 веке по заказу Ивана Михайловича Милославского. А также увидите главный усадебный дом и Петропавловскую церковь.

Соколова Гора и царское село Остров

По пути поговорим о легендарных царских палатах на Соколовой Горе. Царь Алексей Михайлович, отец Петра I, строил здесь для себя загородную резиденцию, сравнимую по красоте с одновременно возводимым дворцом в Коломенском. Отсюда он часто ходил на богомолье в царское село Остров и в Николо-Угрешу. Мы полюбуемся видом на это старинное село и Спасо-Преображенскую церковью, а я расскажу об их истории.

Организационные детали