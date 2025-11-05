Анна Было очень увлекательно читать, слушать и проходить квест. Впервые пробуем такой формат, необычно!) ещё обязательно сходим на другие предложенные программы!

Екатерина читать дальше Месопотамии, для закрепления знаний. Не спеша, за 2 часа выполнили все задания, никаких сложностей не испытывали, но уверенна, что если бы с чем то не справились, без помощи организатора точно не остались. Обязательно будем ходить с вами ещё ❤️ Ксения, спасибо вам большое за огромную проделанную работу, очень интересный, увлекательный и познавательный квест! Мы были с дочерью 11 лет, пошли как раз после изучения в школе Древнего Египта и

Е Екатерина Замечательный квест! Очень познавательный. Это первое посещение сына Пушкинского музея. Он очень доволен. Спасибо огромное!

Т Татьяна Спасибо за содержательную экскурсию в непривычном и интересном формате! Квест проходили дети 10 лет,эмоции только положительные. Отличный итог изучения темы Древнего Египта в школе на практике,если можно так сказать😊

Татьяна Хорошо провели время с ребенком 9 лет. Уже были на квесте в Третьяковской галерее. Там понравилось больше, но этот тоже рекомендую.

Спасибо организатору!

Отличный формат для детей и взрослых.

Руслан В целом вполне. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО брать наушник на каждого участника. С тремя детьми и двумя телефонами, пришлось разделиться, чтобы никто не передрался.

В целом через экспозицию прошли. О чем то узнать было интересно.

Е Елена Спасибо за отличный квест для детей! Дети первый раз были в большом музее, отгадывали и искали. Всем, в т. ч. взрослым, было очень интересно!

К Ксения Отличный квест, понравился и ребенку (10 лет) и взрослому! Очень интересно и увлекательно, рекомендую!