Вообразите себя исследователем.
Вы едете в экспедицию в жаркие страны, бродите по пескам пустыни — и вдруг находите загадочный артефакт.
Тайны древних цивилизаций, проклятие египетских пирамид, секреты Древней Греции и главные сокровища мира — всё это ждёт вас в Пушкинском музее. Так отправляйтесь в путь!
Вы едете в экспедицию в жаркие страны, бродите по пескам пустыни — и вдруг находите загадочный артефакт.
Тайны древних цивилизаций, проклятие египетских пирамид, секреты Древней Греции и главные сокровища мира — всё это ждёт вас в Пушкинском музее. Так отправляйтесь в путь!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание квеста
- Вы прогуляетесь по главным залам 1 этажа Пушкинского музея, следуя указаниям карты сокровищ.
- Окунётесь в атмосферу археологических приключений, разыскивая ценные артефакты Трои, Ассирии и Фаюма. Каждая находка — ключ к разгадке великих тайн прошлого.
- Рассеете проклятие пирамид и увидите мумию египетской кошечки в Египетском зале.
- Разоблачите главный секрет греческих скульптур в зале древнегреческого искусства.
- По пути вас ждёт множество архивных фото, картинок, игровых заданий, ребусов — как и полагается в квесте.
Организационные детали
- Квест проходит без гида в залах Пушкинского музея. Задания поступают через удобный чат-бот.
- После бронирования пришлю вам реквизиты для перевода. После оплаты квеста отправлю ссылку на чат-бот и кодовое слово, чтобы вы смогли запустить квест в музее.
- Решать задания вы можете самостоятельно, с друзьями или семьёй. Рекомендуемый возраст — 6+.
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Семейный (1 взрослый и 1 ребёнок)
|1650 ₽
|Дополнительный взрослый
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пушкинском музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 4352 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я искусствовед из Петербурга. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, давать ценные знания интересно, свежо и со вкусом. Как заЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 ноя 2025
Было очень увлекательно читать, слушать и проходить квест. Впервые пробуем такой формат, необычно!) ещё обязательно сходим на другие предложенные программы!
Екатерина
4 ноя 2025
Ксения, спасибо вам большое за огромную проделанную работу, очень интересный, увлекательный и познавательный квест! Мы были с дочерью 11 лет, пошли как раз после изучения в школе Древнего Египта и
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Замечательный квест! Очень познавательный. Это первое посещение сына Пушкинского музея. Он очень доволен. Спасибо огромное!
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Спасибо за содержательную экскурсию в непривычном и интересном формате! Квест проходили дети 10 лет,эмоции только положительные. Отличный итог изучения темы Древнего Египта в школе на практике,если можно так сказать😊
Татьяна
1 ноя 2025
Хорошо провели время с ребенком 9 лет. Уже были на квесте в Третьяковской галерее. Там понравилось больше, но этот тоже рекомендую.
Спасибо организатору!
Отличный формат для детей и взрослых.
Спасибо организатору!
Отличный формат для детей и взрослых.
Руслан
19 окт 2025
В целом вполне. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО брать наушник на каждого участника. С тремя детьми и двумя телефонами, пришлось разделиться, чтобы никто не передрался.
В целом через экспозицию прошли. О чем то узнать было интересно.
В целом через экспозицию прошли. О чем то узнать было интересно.
Е
Елена
27 июл 2025
Спасибо за отличный квест для детей! Дети первый раз были в большом музее, отгадывали и искали. Всем, в т. ч. взрослым, было очень интересно!
К
Ксения
25 июл 2025
Отличный квест, понравился и ребенку (10 лет) и взрослому! Очень интересно и увлекательно, рекомендую!
V
Vladislav
3 мая 2025
Главное - получилось заинтересовать детей и какие-то образы останутся у них в памяти. Мне понравилось, что были личные вопросы - что именно понравилось, что чувствуешь. Это очень важно - чтобы
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 4 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
Погрузитесь в атмосферу загадок и тайн Москвы, разгадывая шифры и узнавая мистические истории о великих писателях. Идеально для детей от 12 до 16 лет
Начало: На Триумфальной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7999 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Квест
до 10 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
1350 ₽
1500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
990 ₽ за человека