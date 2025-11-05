Мои заказы

Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»

Великие открытия ждут тех, кто готов разгадать секреты древних цивилизаций
Вообразите себя исследователем.

Вы едете в экспедицию в жаркие страны, бродите по пескам пустыни — и вдруг находите загадочный артефакт.

Тайны древних цивилизаций, проклятие египетских пирамид, секреты Древней Греции и главные сокровища мира — всё это ждёт вас в Пушкинском музее. Так отправляйтесь в путь!
4.9
9 отзывов
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»© Ксения
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»© Ксения
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»© Ксения
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание квеста

  • Вы прогуляетесь по главным залам 1 этажа Пушкинского музея, следуя указаниям карты сокровищ.
  • Окунётесь в атмосферу археологических приключений, разыскивая ценные артефакты Трои, Ассирии и Фаюма. Каждая находка — ключ к разгадке великих тайн прошлого.
  • Рассеете проклятие пирамид и увидите мумию египетской кошечки в Египетском зале.
  • Разоблачите главный секрет греческих скульптур в зале древнегреческого искусства.
  • По пути вас ждёт множество архивных фото, картинок, игровых заданий, ребусов — как и полагается в квесте.

Организационные детали

  • Квест проходит без гида в залах Пушкинского музея. Задания поступают через удобный чат-бот.
  • После бронирования пришлю вам реквизиты для перевода. После оплаты квеста отправлю ссылку на чат-бот и кодовое слово, чтобы вы смогли запустить квест в музее.
  • Решать задания вы можете самостоятельно, с друзьями или семьёй. Рекомендуемый возраст — 6+.
  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 500 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Семейный (1 взрослый и 1 ребёнок)1650 ₽
Дополнительный взрослый990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пушкинском музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 4352 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я искусствовед из Петербурга. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, давать ценные знания интересно, свежо и со вкусом. Как за
читать дальше

нами следят древние мумии? Почему спрятались эрмитажные коты? Где находятся самые страшные картины? Все это вы и ваши дети узнаете на квест-экскурсиях. Я очень стараюсь для вас! Надеюсь, с моим проектом вы получите вдохновение, гармонию и волшебное погружение в мир искусства.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Анна
Анна
5 ноя 2025
Было очень увлекательно читать, слушать и проходить квест. Впервые пробуем такой формат, необычно!) ещё обязательно сходим на другие предложенные программы!
Екатерина
Екатерина
4 ноя 2025
Ксения, спасибо вам большое за огромную проделанную работу, очень интересный, увлекательный и познавательный квест! Мы были с дочерью 11 лет, пошли как раз после изучения в школе Древнего Египта и
читать дальше

Месопотамии, для закрепления знаний. Не спеша, за 2 часа выполнили все задания, никаких сложностей не испытывали, но уверенна, что если бы с чем то не справились, без помощи организатора точно не остались. Обязательно будем ходить с вами ещё ❤️

Ксения, спасибо вам большое за огромную проделанную работу, очень интересный, увлекательный и познавательный квест! Мы былиКсения, спасибо вам большое за огромную проделанную работу, очень интересный, увлекательный и познавательный квест! Мы былиКсения, спасибо вам большое за огромную проделанную работу, очень интересный, увлекательный и познавательный квест! Мы были
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Замечательный квест! Очень познавательный. Это первое посещение сына Пушкинского музея. Он очень доволен. Спасибо огромное!
Замечательный квест! Очень познавательный. Это первое посещение сына Пушкинского музея. Он очень доволен. Спасибо огромное!
Т
Татьяна
2 ноя 2025
Спасибо за содержательную экскурсию в непривычном и интересном формате! Квест проходили дети 10 лет,эмоции только положительные. Отличный итог изучения темы Древнего Египта в школе на практике,если можно так сказать😊
Татьяна
Татьяна
1 ноя 2025
Хорошо провели время с ребенком 9 лет. Уже были на квесте в Третьяковской галерее. Там понравилось больше, но этот тоже рекомендую.
Спасибо организатору!
Отличный формат для детей и взрослых.
Руслан
Руслан
19 окт 2025
В целом вполне. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО брать наушник на каждого участника. С тремя детьми и двумя телефонами, пришлось разделиться, чтобы никто не передрался.
В целом через экспозицию прошли. О чем то узнать было интересно.
В целом вполне. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО брать наушник на каждого участника. С тремя детьми и двумя телефонами,
Е
Елена
27 июл 2025
Спасибо за отличный квест для детей! Дети первый раз были в большом музее, отгадывали и искали. Всем, в т. ч. взрослым, было очень интересно!
К
Ксения
25 июл 2025
Отличный квест, понравился и ребенку (10 лет) и взрослому! Очень интересно и увлекательно, рекомендую!
V
Vladislav
3 мая 2025
Главное - получилось заинтересовать детей и какие-то образы останутся у них в памяти. Мне понравилось, что были личные вопросы - что именно понравилось, что чувствуешь. Это очень важно - чтобы
читать дальше

впечатления были личными.
11 летний сын на ура провел время. 8 летний на предпоследнем зале начал уставать.
В целом же всё очень понравилось.
Спасибо большое за Ваш труд!
Хотелось бы больше таких музейных квестов. Например еще в ГИМ.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Квест «13 необычных историй для детей»
Пешая
2 часа
8 отзывов
Квест
до 4 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
Погрузитесь в атмосферу загадок и тайн Москвы, разгадывая шифры и узнавая мистические истории о великих писателях. Идеально для детей от 12 до 16 лет
Начало: На Триумфальной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7999 ₽ за всё до 4 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Пешая
2 часа
-
10%
12 отзывов
Квест
до 10 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
1350 ₽1500 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Пешая
1 час
3 отзыва
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
990 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве