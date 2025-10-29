Представьте, что вы археолог, отправляющийся в захватывающую экспедицию по жарким пустыням, где скрыты древние сокровища и тайны.
На квест-экскурсии в Пушкинском музее вас ждут загадки древних цивилизаций и величественные артефакты, которые помогут раскрыть секреты прошлого.
Используя чат-бот для заданий, вы сможете самостоятельно исследовать музей и найти легендарное сокровище!
На квест-экскурсии в Пушкинском музее вас ждут загадки древних цивилизаций и величественные артефакты, которые помогут раскрыть секреты прошлого.
Используя чат-бот для заданий, вы сможете самостоятельно исследовать музей и найти легендарное сокровище!
Описание квеста
Археологический квест: откройте мир древних тайн Вы готовы раскрыть секреты, которые веками оставались неразгаданными? На квест-экскурсии вас ждут загадки древних цивилизаций, проклятия пирамид и величественные артефакты, которые расскажут о прошлом. Погрузитесь в мир древних тайн и мистических открытий! Вас ожидают испытания времен фараонов, интригующие загадки древних статуй и сокровища, спрятанные в залах музея. Используя свою интуицию и знания, вы сможете найти легендарное сокровище прошлого и стать частью истории, раскрывая её самые сокровенные секреты. Важная информация:
Квест проходит вживую в залах Пушкинского музея, где задания поступают через удобный чат-бот. Встречи с гидом не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Виртуальный квест по Пушкинскому музею
Что не входит в цену
- Билеты в музей
Место начала и завершения?
Пушкинский музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Квест проходит вживую в залах Пушкинского музея
- Где задания поступают через удобный чат-бот. Встречи с гидом не предусмотрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
29 окт 2025
Ходили с сыном 11 лет. Экскурсии на дух не переваривает, есть проблемы с вниманием (типичный мальчишка). С чат-ботом от Ксении 2 часа ходил, читал, искал, разгадывал, слушал, рассматривал. После экскурсии
С
Стелла
10 авг 2025
А
Александра
13 июл 2025
Огромная благодарность за интереснейшую экскурсию- квест!!!! С семилетним сыном прошли за два часа на одном дыхании! Отличный и очень удобный формат. Получилось очень живо и познавательно для нас обоих, с шифрами, загадками, интереснейшими фактами и поиском артефактов. Восторг!!!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»
Великие открытия ждут тех, кто готов разгадать секреты древних цивилизаций
Начало: В Пушкинском музее
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
1650 ₽ за человека
-
10%
Квест
до 10 чел.
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1350 ₽
1500 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Начало: Улица Волхонка, 12
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1070 ₽ за билет