Археологический квест: откройте мир древних тайн Вы готовы раскрыть секреты, которые веками оставались неразгаданными? На квест-экскурсии вас ждут загадки древних цивилизаций, проклятия пирамид и величественные артефакты, которые расскажут о прошлом. Погрузитесь в мир древних тайн и мистических открытий! Вас ожидают испытания времен фараонов, интригующие загадки древних статуй и сокровища, спрятанные в залах музея. Используя свою интуицию и знания, вы сможете найти легендарное сокровище прошлого и стать частью истории, раскрывая её самые сокровенные секреты. Важная информация:

Квест проходит вживую в залах Пушкинского музея, где задания поступают через удобный чат-бот. Встречи с гидом не предусмотрено.