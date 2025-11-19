Городской квест по Москве от Арбатской до Кропоткинской с поиском зверей на фасадах зданий. Вы увидите львов, грифонов, единорогов и других мифических существ, скрытых в архитектуре. Маршрут включает таинственные дворы, дома-сказки и уникальные артефакты.
Описание квеста
Тайный мир зверей на фасадах Москвы
Добро пожаловать в тайный мир Москвы, где в самом её сердце прячутся от невнимательного взгляда глаза, лапы, крылья и хвосты. На маршруте от Арбатской до Кропоткинской вас ждут фасады, охраняемые львами и другими зверями, а камень дышит историей.
Загадки московских фасадов
Этот квест — не просто прогулка, а приключение, в котором Москва раскрывает свои самые неожиданные секреты. Вы увидите таинственные дворы с памятниками, которых нет в путеводителях, уникальные артефакты районов, познакомитесь с домом-сказочной крепостью и домом-сказочным теремом. На фасадах зданий вас ждут львы, застывшие в вечном дозоре, грифоны, библейские сюжеты, единороги и чудовища.
Как проходит квест
После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест особенно интересен для детей от 7 лет. Важная информация:
- Квест проводится без гида, вы самостоятельно проходите маршрут.
- После оплаты вы получите ссылку на квест на указанную почту.
- Прохождение квеста осуществляется с телефона, установка приложений не требуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таинственные дворы с памятниками
- Дом-сказочная крепость
- Дом-сказочный терем
- Фасады со львами и грифонами
- Архитектура с библейскими сюжетами
- Фасады с единорогами и мифическими существами
Что включено
- Квест-экскурсия
Что не входит в цену
- Проезд
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: В районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Квест проводится без гида, вы самостоятельно проходите маршрут
- После оплаты вы получите ссылку на квест на указанную почту
- Прохождение квеста осуществляется с телефона, установка приложений не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
Квест-прогулка «Пропавшие страницы Красной площади»
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройдите по следам Булгакова в Москве, решая загадки и открывая новые грани его творчества. Узнайте больше о жизни писателя и его героях
Начало: На Триумфальной площади
21 ноя в 11:30
24 ноя в 14:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Детский квест по переулкам Арбата
Арбатские переулки хранят тайны прошлого. Квест для детей 5-12 лет поможет раскрыть их через загадки и ребусы. Погрузитесь в атмосферу старой Москвы
Начало: На Арбатской площади
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.