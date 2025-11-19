Тайный мир зверей на фасадах Москвы

Добро пожаловать в тайный мир Москвы, где в самом её сердце прячутся от невнимательного взгляда глаза, лапы, крылья и хвосты. На маршруте от Арбатской до Кропоткинской вас ждут фасады, охраняемые львами и другими зверями, а камень дышит историей.

Загадки московских фасадов

Этот квест — не просто прогулка, а приключение, в котором Москва раскрывает свои самые неожиданные секреты. Вы увидите таинственные дворы с памятниками, которых нет в путеводителях, уникальные артефакты районов, познакомитесь с домом-сказочной крепостью и домом-сказочным теремом. На фасадах зданий вас ждут львы, застывшие в вечном дозоре, грифоны, библейские сюжеты, единороги и чудовища.

Как проходит квест

После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест особенно интересен для детей от 7 лет. Важная информация: