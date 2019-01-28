2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История Арбата

Эта старая улица Москвы с загадочным названием протянулась от ворот Белого города Москвы (Бульварного кольца) до ворот Скородома (Садового кольца), и за прошедшие века там гуляло и гостило много известных людей. Воспоминания о них сохранились в построенных ими домах, на Арбате они писали свои стихи, картины и даже мультипликационных персонажей. Кем они были, где жили, где оставили свой след и каким он был, дети узнают благодаря карте, гуляя по улицам района и отыскивая нужные адреса.

Книга ребусов и загадок

Дети получат книжечки с заданиями, которые надо будет выполнить в ходе игры. В каждой точке квеста ребят ждут спрятанные подсказки, которые помогут им раскусить шифр. Разгадав все ребусы, дети подберутся к главной фразе-подсказке, которая приведёт их в нужный дворик — конечную локацию квеста. После участия в этой игре ребята будут знать, какой из арбатских домов совершил путешествие в Вену, что общего у невесты Александра Сергеевича Пушкина и принцессы Турандот, какую часть Арбата можно увидеть в Третьяковской галерее и ещё много любопытных фактов, которые, возможно, не знают даже их родители.