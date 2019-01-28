2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Детский квест по переулкам Арбата

Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Улочки Арбата — это уцелевшие свидетели прошлого, хранящего множество историй о Москве и её жителях.

Квест по этим местам — лучший способ для детей узнать это прошлое.

Нужно лишь внимательно посмотреть по сторонам, прислушаться к подсказкам ведущего, и ответы на вопросы интерактивной игры найдутся сами собой: город подскажет.

Как выглядит дом без углов, где «родился» Чебурашка и кто из арбатских поэтов отбрасывает тень даже в пасмурный день? Стоит открыться истории старых улиц, и они расскажут много интересного!
5700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Детский квест по переулкам Арбата
Детский квест по переулкам Арбата

Что вас ожидает

История Арбата
Эта старая улица Москвы с загадочным названием протянулась от ворот Белого города Москвы (Бульварного кольца) до ворот Скородома (Садового кольца), и за прошедшие века там гуляло и гостило много известных людей. Воспоминания о них сохранились в построенных ими домах, на Арбате они писали свои стихи, картины и даже мультипликационных персонажей. Кем они были, где жили, где оставили свой след и каким он был, дети узнают благодаря карте, гуляя по улицам района и отыскивая нужные адреса.

Книга ребусов и загадок
Дети получат книжечки с заданиями, которые надо будет выполнить в ходе игры. В каждой точке квеста ребят ждут спрятанные подсказки, которые помогут им раскусить шифр. Разгадав все ребусы, дети подберутся к главной фразе-подсказке, которая приведёт их в нужный дворик — конечную локацию квеста. После участия в этой игре ребята будут знать, какой из арбатских домов совершил путешествие в Вену, что общего у невесты Александра Сергеевича Пушкина и принцессы Турандот, какую часть Арбата можно увидеть в Третьяковской галерее и ещё много любопытных фактов, которые, возможно, не знают даже их родители.

Организационные детали

Квест рассчитан на детей примерно 8-12 лет. Сопровождение взрослых обязательно.

Детский квест по переулкам Арбата
Детский квест по переулкам Арбата
Детский квест по переулкам Арбата
Детский квест по переулкам Арбата

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по городу Москве и некоторым московским музеям. Создание и проведение экскурсий, квестов и интерактивных программ — это моя единственная и любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2019
У нас была гид Алёна
Девушка очень хорошо подготовлена, любит своё дело, чувствует и любит аудиторию (в нашем случае дети и взрослые), потрясающе заражает любовью к местам, которые показывает
Самые лучшие рекомендации для тех, кто хочет не знания из википедии, а запоминающийся опыт, прививающий любовь к показываемым местам
10 января 2019
Ходили семьей 4 человека. Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. Даже не предполагала, что так интересно, ходить по местам, которые ты вроде знаешь, но тем не менее удалось получить сведения, о которых ты не знала. Это с точки зрения взрослого. Детям было интересно, потому что они не только 0слушали, но еще и выполняли задания. Детский интерес к приключениям был реализован. Спасибо гиду Татьяне.

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