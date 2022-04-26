2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мила Замечательно провели время. Дети в восторге, взрослым тоже было интересно. Экскурсовод Екатерина выше всяких похвал👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вера читать дальше уменьшить о которых ты не знала. Это с точки зрения взрослого. Детям было интересно, потому что они не только 0слушали, но еще и выполняли задания. Детский интерес к приключениям был реализован. Спасибо гиду Татьяне. Ходили семьей 4 человека. Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. Даже не предполагала, что так интересно, ходить по местам, которые ты вроде знаешь, но тем не менее удалось получить сведения, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Наша задача была-познакомить детей с одним из интересных мест Москвы. Мне понравилось, что в экскурсии-квесте была разносторонняя информация: и историческое прошлое, и театр, и музыка, и архитектура, и живопись. Каждый ребёнок индивидуален, поэтому такая подача материала важна. чтобы чем-то зацепить каждого ребенка и оставить в памяти свою информацию об Арбате. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Семён У нас была гид Алёна Девушка очень хорошо подготовлена, любит своё дело, чувствует и любит аудиторию (в нашем случае дети и взрослые), потрясающе заражает любовью к местам, которые показывает Самые лучшие рекомендации для тех, кто хочет не знания из википедии, а запоминающийся опыт, прививающий любовь к показываемым местам Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Прогулялись по Арбату в отвратительную погоду. Тем ценнее наши самые лучшие впечатления от прогулки. Алена была в высокой степени интересным собеседником и для детей и для взрослых. С удовольствием попросим ее погулять с нами по другим интересным местам. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет