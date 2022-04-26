2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Улочки Арбата — уцелевшие свидетели прошлого, а квест по ним — отличный способ для детей узнать это самое прошлое.
Как выглядит дом без углов? Где родился Чебурашка? Кто из арбатских поэтов отбрасывает тень даже в пасмурный день? Нужно лишь посмотреть по сторонам, прислушаться к нашим подсказкам и самом городу — и ответы найдутся сами собой.
Как выглядит дом без углов? Где родился Чебурашка? Кто из арбатских поэтов отбрасывает тень даже в пасмурный день? Нужно лишь посмотреть по сторонам, прислушаться к нашим подсказкам и самом городу — и ответы найдутся сами собой.
Описание квеста
Дети получат книжечки с заданиями-ребусами, которые надо будет выполнять в ходе квеста. В каждой точке квеста ребята пишут ответ для шифра — и, собрав все, подберутся к главной фразе-подсказке. И она-то и приведёт их в нужный дворик — конечную локацию квеста.
После игры ребята будут знать:
- какой из арбатских домов совершил путешествие в Вену
- что общего у невесты Пушкина и принцессы Турандот
- какую часть Арбата можно увидеть в Третьяковской галерее
- кто из известных людей жил на Арбате — и что они создавали здесь
Организационные детали
- Сопровождение взрослых обязательно
- Квест можно провести для большего количества участников: 6–12 детей — 1600 ₽ за чел., 13–24 — 1500 ₽ за чел., от 25 — 1400 ₽ за чел.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Арбатской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 4832 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательно провели время. Дети в восторге, взрослым тоже было интересно. Экскурсовод Екатерина выше всяких похвал👍
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В
Ходили семьей 4 человека. Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. Даже не предполагала, что так интересно, ходить по местам, которые ты вроде знаешь, но тем не менее удалось получить сведения,
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Е
Наша задача была-познакомить детей с одним из интересных мест Москвы. Мне понравилось, что в экскурсии-квесте была разносторонняя информация: и историческое прошлое, и театр, и музыка, и архитектура, и живопись. Каждый ребёнок индивидуален, поэтому такая подача материала важна. чтобы чем-то зацепить каждого ребенка и оставить в памяти свою информацию об Арбате.
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У нас была гид Алёна Девушка очень хорошо подготовлена, любит своё дело, чувствует и любит аудиторию (в нашем случае дети и взрослые), потрясающе заражает любовью к местам, которые показывает Самые лучшие рекомендации для тех, кто хочет не знания из википедии, а запоминающийся опыт, прививающий любовь к показываемым местам
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О
Прогулялись по Арбату в отвратительную погоду. Тем ценнее наши самые лучшие впечатления от прогулки. Алена была в высокой степени интересным собеседником и для детей и для взрослых. С удовольствием попросим ее погулять с нами по другим интересным местам. Спасибо!
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Е
Спасибо большое экскурсоводу! Все было интересно, легко и в спокойном темпе. Получили удовольствие от прогулки по Арбату и его окрестностям. Узнали много нового, вспомнили старое. Детям очень понравился квест и сама прогулка. Спасибо, еще раз!
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