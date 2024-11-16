Два старинных русских города, раскинувшиеся по берегам Оки, подарят вам не только знакомство с живописными видами и архитектурными памятниками, но и оставят яркие гастрономические впечатления.
Вы продегустируете копчёную осетрину и дорогой полезный деликатес — чёрную икру, а также попьете чай с вкусной выпечкой в музее хлеба.
Вы продегустируете копчёную осетрину и дорогой полезный деликатес — чёрную икру, а также попьете чай с вкусной выпечкой в музее хлеба.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Река Ока не так знаменита, как Волга, но сколько по её течению раскинулось древних русских городов с богатым историческим прошлым! Ваше историко-гастрономическое путешествие познакомит вас с двумя из них. Серпухов – город монастырей, вкусного хлеба и павлиньих хвостов История Серпухова начинается в 1339 году, когда город впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты. Обзорная экскурсия по Серпухову начнётся на Соборной горе, где некогда заложил крепость князь Владимир Храбрый. Здесь вы увидите прекрасный ансамбль храмов: Успенского, Троицкого и Ильи Пророка. Купеческие усадьбы и особняки дадут представление о том, как выглядел Серпухов в XVIII-XIX веках. Пекарня Попова — хлебозавод — музей хлеба В одной из таких красивых усадеб в самом сердце исторической части Серпухова около ста лет радовала серпуховчан свежим хлебом пекарня Попова. Это историческое здание имеет богатые хлебопекарные традиции. В советские годы в нём располагался первый в городе государственный хлебозавод. Ещё совсем недавно, в наше время здесь располагалось производство сушек и сухарей. Кажется, запах хлеба не выветрится отсюда никогда, и в музее хлеба, чья очередь теперь занимать это здание, вы подробно узнаете историю этого продукта и технологию его производства. Вы увидите коллекцию антикварных приспособлений и инструментов для обработки и выпекания хлеба, старинную домашнюю утварь различных эпох, макеты хлебов. А еще вас ждет чаепитие со свежей выпечкой. Будет вкусно! Есть еще одна очень любопытная история у одного из самых красивых подмосковных городов. В 1691 году окольничий Михаил Колупаев подарил Высоцкому монастырю «павлина да паву». Птицы прижились. Да так, что с тех пор, где только не увидишь в Серпухове эту птицу — и живьем, и отлитую в бронзе, и на фасадах домов, и в виде цветников. Угадаете, что изображено на гербе города? Предлагаем вам посчитать, сколько павлинов в том или ином виде встретится вам в эту поездку. А за настоящими павлинами вы отправитесь в живописный комплекс Владычного монастыря, где эти красивые птицы чувствуют себя вполне вольготно. Их можно увидеть на газонах монастыря, в клетках и даже на парковке. Собор и трапезная палата обители с монументальной шатровой церковью были возведены в конце XVI века на средства Бориса Годунова, чьё восшествие на трон оказалось напрямую связано с этой обителью. Алексин — город обретённых святынь и рыбного промысла Далее ваш путь лежит в Алексин. Он не такой большой и знаменитый, как Серпухов, но тоже приготовил для вас массу интересного и вкусного! Этот город с многовековой историей и культурой — настоящая жемчужина Тульского края. Алексин расстраивался по обеим сторонам Оки, начиная с XIII века. Окруженный вековым реликтовым сосновым бором, город не раз был испытан на прочность врагом, но всякий раз находил силы выстоять. В нём неплохо сохранился исторический центр. Вы увидите белоснежный Свято-Никольский храм, величественный дом Масловых, выстроенный в XVIII веке в стиле классицизма, единый ансамбль нового и старого Успенского соборов. Со Свято-Успенским собором в наше время связано интересное события. В 2013-м рыбаки нашли в Оке статую Иисуса Христа и передали её в храм. Если посчастливится, то и вы сможете увидеть обретенную святыню «Спас во гробе». Рыбоводческое хозяйство — осетрина и икра Рыбаки в Алексине всегда были важными людьми. Рыбный промысел издревле кормил местных жителей, а здешние стерляди впечатляющих размеров поставлялись даже ко столу Государя. Видимо не случайно рыбные традиции вернулись в город, и сегодня на здешнем рыбоводческом предприятии занимаются разведением стерляди и русских осетров. Здесь вас познакомят с особенностями разведения пород стерляди, покажут бассейны с рыбой, выловят для вас несколько красавиц, чтобы вы смогли ими вдоволь налюбоваться и пофотографировать. Вы узнаете о том, как кормят эту замечательную рыбу и тонкости её разведения. Ну а главным гастрономическим удовольствием вечера станет дегустация свежей чёрной икры и копченой осетрины.
По окончанию экскурсии у вас обязательно будет возможность приобрести рыбную продукцию и икру. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
По окончанию экскурсии у вас обязательно будет возможность приобрести рыбную продукцию и икру. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
*По окончанию экскурсии у вас обязательно будет возможность приобрести рыбную продукцию и икру. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
См. расписание
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (17+)
|от 4 900 ₽
|Детский (от 7 лет до 16 лет)
|от 4 850 ₽
|Пенсионный (при предъявлении пенс. удостоверения)
|от 4 850 ₽
|Обед
|от 590 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Серпухов
- Введенский Владычный монастырь
- Музей хлеба
- Город Алексин
- Рыбоводческое предприятие
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Билеты в музеи по программе
- Дегустация черной икры и копченой осетрины
- Чаепитие в музее хлеба
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор группы м. Спортивная у выхода №1
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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