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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве

4.5
21 отзыв
Прогулки М.
Прогулки М. – Гид из Москвы
Возможность открыть для себя Москву в удобном вам формате.

Мы формируем маршрут экскурсии 🧭 вместе, опираясь на ваши предпочтения и свободное время.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве

Что вы увидите

  • любые достопримечательности по вашему усмотрению
Откройте для себя Москву со всеми ее формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать пешеходную экскурсию ⛳ всего за час. И провести её в любой день и время, которые вы выберете!

На пешеходной экскурсии 🧭 за 2 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:

  • Красную площадь, Александровский сад;
  • Замоскворечье;
  • Арбат;
  • Китай-город.
  • Если у вас есть собственный транспорт с местом для гида, то за 2 часа вы можете совершить обзорную экскурсию по всей Москве с остановками на Красной площади, Воробьевых горах ⛰️, Поклонной горе. Если своего транспорта у вас нет, можем предложить вам Обзорную экскурсию на транспорте, где он уже включен в стоимость.

За 4 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:

  • Красную площадь, Александровский сад, Замоскворечье;
  • Красную площадь, Александровский сад, Китай-город;
  • Красную площадь, Александровский сад, Кузнецкий мост, Никольскую улицу;
  • Красную площадь, Александровский сад, Арбат;
  • Китай-город и Замоскворечье.

За 6 часов вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:

  • Красную площадь, Александровский сад, Китай-город, Замоскворечье;
  • Красную площадь, Александровский сад, Кузнецкий мост, Никольскую улицу;
  • Красную площадь, Александровский сад, Арбат, Замоскворечье;
  • Красную площадь, Александровский сад, Арбат, Китай-город;
  • Кузнецкий мост, Никольскую улицу, Китай-город.
  • При бронировании укажите какие достопримечательности 🏛️ вы хотели бы увидеть.
  • Если вы хотите добавить к своей экскурсии посещение Кремля — дополнительно приобретите билеты 🎫 «дополнительное посещение Кремля» в количестве равном числе участников вашей группы.
  • Внимание! Заявки на экскурсию с посещением Кремля принимаются не позднее чем за 24 часа до желаемой даты.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
  • транспорт
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Прогулки М.
Прогулки М.
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21 отзыв оставили туристы

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