Откройте для себя Москву со всеми ее формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать пешеходную экскурсию ⛳ всего за час. И провести её в любой день и время, которые вы выберете!

На пешеходной экскурсии 🧭 за 2 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:

Красную площадь, Александровский сад;

Замоскворечье;

Арбат;

Китай-город.

Если у вас есть собственный транспорт с местом для гида, то за 2 часа вы можете совершить обзорную экскурсию по всей Москве с остановками на Красной площади, Воробьевых горах ⛰️, Поклонной горе. Если своего транспорта у вас нет, можем предложить вам Обзорную экскурсию на транспорте, где он уже включен в стоимость.

За 4 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:

Красную площадь, Александровский сад, Замоскворечье;

Красную площадь, Александровский сад, Китай-город;

Красную площадь, Александровский сад, Кузнецкий мост, Никольскую улицу;

Красную площадь, Александровский сад, Арбат;

Китай-город и Замоскворечье.

За 6 часов вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов: