Откройте для себя Москву со всеми ее формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать пешеходную экскурсию ⛳ всего за час. И провести её в любой день и время, которые вы выберете!
На пешеходной экскурсии 🧭 за 2 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:
Красную площадь, Александровский сад;
Замоскворечье;
Арбат;
Китай-город.
Если у вас есть собственный транспорт с местом для гида, то за 2 часа вы можете совершить обзорную экскурсию по всей Москве с остановками на Красной площади, Воробьевых горах ⛰️, Поклонной горе. Если своего транспорта у вас нет, можем предложить вам Обзорную экскурсию на транспорте, где он уже включен в стоимость.
За 4 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:
Красную площадь, Александровский сад, Замоскворечье;
Красную площадь, Александровский сад, Китай-город;
Красную площадь, Александровский сад, Кузнецкий мост, Никольскую улицу;
Красную площадь, Александровский сад, Арбат;
Китай-город и Замоскворечье.
За 6 часов вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:
Красную площадь, Александровский сад, Китай-город, Замоскворечье;
Красную площадь, Александровский сад, Кузнецкий мост, Никольскую улицу;
Красную площадь, Александровский сад, Арбат, Замоскворечье;
Красную площадь, Александровский сад, Арбат, Китай-город;
Кузнецкий мост, Никольскую улицу, Китай-город.
При бронировании укажите какие достопримечательности 🏛️ вы хотели бы увидеть.
Если вы хотите добавить к своей экскурсии посещение Кремля — дополнительно приобретите билеты 🎫 «дополнительное посещение Кремля» в количестве равном числе участников вашей группы.
Внимание! Заявки на экскурсию с посещением Кремля принимаются не позднее чем за 24 часа до желаемой даты.
Что входит
услуги гида
Что не входит
входные билеты
транспорт
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.