в субботу и воскресенье в 12:00

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даже в походы. Но о Москве знаем очень мало, захотелось узнать побольше о нашей столице. Эта экскурсия дала мне понять, в каком уникальном городе я нахожусь. Наш экскурсовод очень много и интересно рассказала о тех местах на которых мы били и я с большим удовольствием побываю, и на остальных экскурсиях. Ведь это так увлекательно и интересно узнавать историю нашей страны. Я всем благодарна за эту экскурсию.