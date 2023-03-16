в субботу и воскресенье в 12:00

Исторические здания и шедевры современной архитектуры, смотровые площадки и живописные набережные. В Москве столько достопримечательностей, которые непременно стоит посетить! Один из лучших вариантов знакомства с городом — обзорная автобусная экскурсия.
Наша программа длится 3,5-4 часа. За это время вы увидите все места, которыми больше всего гордятся москвичи. Столица откроется перед вами не только из окна комфортабельного автобуса. На маршруте предусмотрены четыре остановки с выходами от 15 до 40 минут: