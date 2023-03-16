в субботу и воскресенье в 12:00

Маршрут экскурсии включает достопримечательности, по праву возглавляющие рейтинг популярности. Такое нельзя пропустить! Красная площадь, Москва-Сити, Храм Христа Спасителя и Воробьёвы горы — в группе до 48 человек вы увидите самое интересное в городе на 7 холмах. Профессиональные гиды поделятся фактами о столице, а также её тайнами и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Исторические здания и шедевры современной архитектуры, смотровые площадки и живописные набережные. В Москве столько достопримечательностей, которые непременно стоит посетить! Один из лучших вариантов знакомства с городом — обзорная автобусная экскурсия.

Наша программа длится 3,5-4 часа. За это время вы увидите все места, которыми больше всего гордятся москвичи. Столица откроется перед вами не только из окна комфортабельного автобуса. На маршруте предусмотрены четыре остановки с выходами от 15 до 40 минут:

Красная площадь

Самая главная площадь столицы. Здесь вы узнаете историю стен и башен Московского Кремля, храма Василия Блаженного, ГУМа, Собора Казанской иконы Божией Матери и Мавзолея. И успеете сделать фото, свободного времени будет достаточно.

Храм Христа Спасителя и Патриарший мост

Место, где вам откроется впечатляющая история главной православной святыни Москвы и потрясающая панорама Кремля.

Смотровая площадка Воробьёвых гор

Шикарный вид на всю Москву, стадион Лужники и главный корпус МГУ. С высоты птичьего полёта вы оцените величие столицы и сосчитаете шпили всех сталинских высоток.

Небоскрёбы Москва-Сити

Почувствуйте ритм столицы на набережной, наслаждаясь панорамой современного делового комплекса.

Организационные детали