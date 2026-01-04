в субботу и воскресенье в 12:00

Маршрут экскурсии включает достопримечательности, по праву возглавляющие рейтинг популярности.
Такое нельзя пропустить! Красная площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьёвы горы — вы увидите самое интересное в городе на 7 холмах. Профессиональные гиды поделятся фактами о столице, а также её тайнами и легендами.
Такое нельзя пропустить! Красная площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьёвы горы — вы увидите самое интересное в городе на 7 холмах. Профессиональные гиды поделятся фактами о столице, а также её тайнами и легендами.
Описание экскурсии
Исторические здания и шедевры современной архитектуры, смотровые площадки и живописные набережные. В Москве столько достопримечательностей, которые непременно стоит посетить! Один из лучших вариантов знакомства с городом — обзорная автобусная экскурсия.
- Мы начнем экскурсию с Красной площади: вы познакомитесь с её многовековой историей и главными достопримечательностями, а с Васильевского спуска впечатлитесь великолепным видом на башни Кремля.
- Затем проедем мимо Театральной площади с роскошным Большим театром и ЦУМом.
- Из окна автобуса полюбуемся набережными и деловым центром Москва-Сити в нарядной вечерней иллюминации.
- Остановимся у Храма Христа Спасителя, чтобы рассмотреть его с ажурного Патриаршего моста, а также увидеть подсвеченные кремлёвские купола.
- И, наконец, поднимемся на самую главную московскую смотровую — на Воробьёвых горах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (рассадка свободная), с выходами на 15-35 минут
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых
- Посадка детей до 5 лет возможна только при наличии у вас детского кресла
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
- Крайне редко, в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы, проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту
в субботу в 18:30, в воскресенье в 18:00 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Льготный (пенсионерам, студентам, инвалидам)
|1600 ₽
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети до 17 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:30, в воскресенье в 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 44829 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Маршрут,знание и подача материала были великолепны. Из минусов гид очень быстро ходила (почти бегом) когда были остановки на маршруте. Очень грязные окна автобуса (но это зависит от погодных условий). День экскурсии лучше выбирать в не дождливый день.
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И
Полный восторг от экскурсии! Благодарю!
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А
Я Никитина Алла, в сентябре этого года была на обзорной автобусной экскурсии "Любимый город Москва!" В Москве проживаю уже 4е года. Конечно гуляем по городу, в порках, ходим в театры
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Считаю, что в незнакомых городах нужно брать обязательно обзорные экскурсии. Была в Москве ранее, но в этот раз приехала с детьми, для них и выбрала обзорную и именно вечернюю на
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Спасибо огромное Екатерине за экскурсию по Москве!
Мы - москвичи, даже не ожидали, что посещение давно знакомых и любимых мест будет таким познавательным! Прекрасно подобранный материал, рассказ лился непрерывно: и в автобусе, и на улице. Необыкновенно красивая речь Екатерины завораживала!
Получили огромное наслаждение, массу новых фактов о нашей Москве!
Мы - москвичи, даже не ожидали, что посещение давно знакомых и любимых мест будет таким познавательным! Прекрасно подобранный материал, рассказ лился непрерывно: и в автобусе, и на улице. Необыкновенно красивая речь Екатерины завораживала!
Получили огромное наслаждение, массу новых фактов о нашей Москве!
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Всё понравилось. Экскурсия, как раз по мне, не долго и не мало. Гид очень понравился, грамотно, интересно рассказала, многие факты нам были не известны. Экскурсию брали на 18.00. Получилось застали и вечернюю Москву, очень красиво. Автобус большой, комфортабельный. Так что всей команде большое спасибо.
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