в субботу и воскресенье в 12:00

Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия

От Кремля до западных окраин: поездка по самым посещаемым местам столицы

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Маршрут экскурсии включает достопримечательности, по праву возглавляющие рейтинг популярности.

Такое нельзя пропустить! Красная площадь, Москва-Сити, Храм Христа Спасителя и Воробьёвы горы — в группе до 48 человек вы увидите самое интересное в городе на 7 холмах. Профессиональные гиды поделятся фактами о столице, а также её тайнами и легендами.
Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия
Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия
Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия
Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия
Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия
Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия
Любимый город Москва. Обзорная автобусная экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исторические здания и шедевры современной архитектуры, смотровые площадки и живописные набережные. В Москве столько достопримечательностей, которые непременно стоит посетить! Один из лучших вариантов знакомства с городом — обзорная автобусная экскурсия.

Наша программа длится 3,5-4 часа. За это время вы увидите все места, которыми больше всего гордятся москвичи. Столица откроется перед вами не только из окна комфортабельного автобуса. На маршруте предусмотрены четыре остановки с выходами от 15 до 40 минут:

  • Красная площадь
    Самая главная площадь столицы. Здесь вы узнаете историю стен и башен Московского Кремля, храма Василия Блаженного, ГУМа, Собора Казанской иконы Божией Матери и Мавзолея. И успеете сделать фото, свободного времени будет достаточно.
  • Храм Христа Спасителя и Патриарший мост
    Место, где вам откроется впечатляющая история главной православной святыни Москвы и потрясающая панорама Кремля.
  • Смотровая площадка Воробьёвых гор
    Шикарный вид на всю Москву, стадион Лужники и главный корпус МГУ. С высоты птичьего полёта вы оцените величие столицы и сосчитаете шпили всех сталинских высоток.
  • Небоскрёбы Москва-Сити
    Почувствуйте ритм столицы на набережной, наслаждаясь панорамой современного делового комплекса.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
  • Поездка проходит на новом комфортабельном транспорте: микроавтобус до 18 человек или большой туристический автобус от 18 до 48 человек (в зависимости от состава группы)
  • Продолжительность остановок — 15-40 минут. Гид выходит из автобуса вместе с группой и продолжает рассказ.

в субботу и воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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