Москва — город, который умеет быть разным. Иногда кажется, что знаешь каждый уголок — и тут же понимаешь, что знакомые места открываются с новой стороны. На групповой автобусной экскурсии вас ждут лучшие виды и обзорные площадки. От древнего сердца города до панорамы мегаполиса с 89-го этажа — ни одна деталь не ускользнёт от вашего внимания.

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Описание

Что вас ожидает

Москва многоликая

Первая встреча с городом запоминается на всю жизнь. Мы составили маршрут по локациям, без посещения которых знакомство со столицей было бы неполным. В группе до 17 человек вы проследуете по знаковым местам города. Убедитесь, что среди них есть уголки, где время будто остановилось много веков назад — и почувствуете, что совсем рядом с ними жизнь не замирает ни на секунду.

Через годы, через расстоянья…

Маршрут экскурсии в буквальном смысле перенесёт вас из прошлого в будущее. Он охватывает важнейшие исторические достопримечательности в центре и новейшие архитектурные символы мегаполиса. Вы увидите:

Исторический центр города — здесь мы прогуляемся пешком среди величественных соборов, пышных боярских палат и зубчатые стены Кремля. Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса. Впечатлитесь невероятному контрасту похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного и монументальных зданий библиотеки им. Ленина и Государственной Думы.

— здесь мы прогуляемся пешком среди величественных соборов, пышных боярских палат и зубчатые стены Кремля. Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса. Впечатлитесь невероятному контрасту похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного и монументальных зданий библиотеки им. Ленина и Государственной Думы. Храм Христа Спасителя — место второй остановки в пути. Здесь находится одна из лучших террас для обзора, откуда вы полюбуетесь панорамой реки и мостами, Парком Горького и его окрестностями.

— место второй остановки в пути. Здесь находится одна из лучших террас для обзора, откуда вы полюбуетесь панорамой реки и мостами, Парком Горького и его окрестностями. Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость). Из окон футуристических кабин перед вами откроются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета и другие знаковые места.

— здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость). Из окон футуристических кабин перед вами откроются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета и другие знаковые места. Москва-сити — место, откуда вы отправитесь на самую высокую в Европе обзорную площадку (билет входит в стоимость). Там вы узнаете о планах по развитию делового квартала столицы и насладитесь потрясающими видами мегаполиса. Экстремально и при этом полностью безопасно — это обязательно нужно испытать самому!

Организационные детали