Отправиться из исторического центра города по лучшим видовым местам столицы
Москва — город, который умеет быть разным.
Иногда кажется, что знаешь каждый уголок — и тут же понимаешь, что знакомые места открываются с новой стороны. На групповой автобусной экскурсии вас ждут лучшие виды и обзорные площадки.
От древнего сердца города до панорамы мегаполиса с 89-го этажа — ни одна деталь не ускользнёт от вашего внимания.
Иногда кажется, что знаешь каждый уголок — и тут же понимаешь, что знакомые места открываются с новой стороны. На групповой автобусной экскурсии вас ждут лучшие виды и обзорные площадки.
От древнего сердца города до панорамы мегаполиса с 89-го этажа — ни одна деталь не ускользнёт от вашего внимания.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Москва многоликая
Первая встреча с городом запоминается на всю жизнь. Мы составили маршрут по локациям, без посещения которых знакомство со столицей было бы неполным. В группе до 17 человек вы проследуете по знаковым местам города. Убедитесь, что среди них есть уголки, где время будто остановилось много веков назад — и почувствуете, что совсем рядом с ними жизнь не замирает ни на секунду.
Через годы, через расстоянья…
Маршрут экскурсии в буквальном смысле перенесёт вас из прошлого в будущее. Он охватывает важнейшие исторические достопримечательности в центре и новейшие архитектурные символы мегаполиса. Вы увидите:
- Исторический центр города — здесь мы прогуляемся пешком среди величественных соборов, пышных боярских палат и зубчатые стены Кремля. Вы ощутите изысканный шарм Александровского сада — чудесного зеленого уголка посреди мегаполиса. Впечатлитесь невероятному контрасту похожего на сказочный терем Храма Василия Блаженного и монументальных зданий библиотеки им. Ленина и Государственной Думы.
- Храм Христа Спасителя — место второй остановки в пути. Здесь находится одна из лучших террас для обзора, откуда вы полюбуетесь панорамой реки и мостами, Парком Горького и его окрестностями.
- Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость). Из окон футуристических кабин перед вами откроются уникальные виды на живописную набережную Москвы-реки, территорию знаменитого спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание Московского государственного университета и другие знаковые места.
- Москва-сити — место, откуда вы отправитесь на самую высокую в Европе обзорную площадку (билет входит в стоимость). Там вы узнаете о планах по развитию делового квартала столицы и насладитесь потрясающими видами мегаполиса. Экстремально и при этом полностью безопасно — это обязательно нужно испытать самому!
Организационные детали
- Экскурсия включает 4 выхода из автобуса для проведения пешеходной части: на Красной площади, у Храма Христа Спасителя, на Воробьёвых горах, в Москва-Сити
- Билеты на канатную дорогу и смотровую площадку в Москва-сити входят в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Москве
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в данной сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.Задать вопрос
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