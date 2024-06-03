Экскурсии по Старому Арбату

Найдено 26 экскурсий в категории «Старый Арбат» в Москве, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
«Прогуляетесь от Кропоткинской до Арбата через дворы и обнаружите потаённые места, которых раньше не замечали»
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400 за всё до 50 чел.
От Арбата до Спиридоновки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908 за всё до 6 чел.
Квест для детей «Переулочки Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
«Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500 за всё до 5 чел.
По Арбату и переулкам в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
19 отзывов
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
«Я расскажу, как Арбат менялся с течением времени и как он разделился на Старый и Новый»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
Кругосветка по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
115 отзывов
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
«Мы объедем со всех сторон Арбат — увидим Новый и Старый»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
«Мы встретимся у театра Вахтангова и отправимся исследовать арбатские переулки»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
7 отзывов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Сверху вы увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил
Начало: В районе метро Кропоткинская
«В районе Арбата собраны практически все места, где жил и бывал писатель»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200 за всё до 4 чел.
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
«Индивидуальная пешеходная экскурсия с гидом по Арбату»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Детский квест по переулкам Арбата
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
«Воспоминания о них сохранились в построенных ими домах, на Арбате они писали свои стихи, картины и даже мультипликационных персонажей»
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000 за всё до 5 чел.
Ежедневная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
88 отзывов
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
«Красный маршрут: от Старого Арбата — к центру столицы»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500 за человека
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания
Начало: В районе метро Смоленская
«Мы прогуляемся по знаменитой улице Старый Арбат и ее переулкам: вы удивитесь, как много легендарных личностей бродили здесь еще до того, как стать великими поэтами и писателями»
9 июня в 17:30
11 июня в 08:30
6 000 за всё до 20 чел.
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
«Арбат— старинный и современный»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека
Центр Москвы: площади, храмы, театры
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
«Гуляя по исторической части города, вы побываете в самых известных уголках столицы: на Старом Арбате, Гоголевском бульваре и Красной площади»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Ах Арбат, мой Арбат: прогулка с коренным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Ах Арбат, мой Арбат: прогулка с коренным жителем
Узнать, где создали знаменитый торт «Прага» и где провел юные годы бард Булат Окуджава
Начало: В районе метро «Арбатская»
«Арбат — одна из интереснейших улиц в центре столицы»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 10 чел.
Гении и безумцы Серебряного века - философская прогулка по Арбату
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Гении и безумцы Серебряного века - философская прогулка по Арбату
Задать вечные вопросы и узнать, как на них ответила русская интеллигенция на рубеже 19-20 веков
Начало: В районе метро Смоленская
«когда Арбат стал Меккой русской интеллигенции»
9 июня в 14:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Начало: В районе метро «Арбатская»
«Проходя по Арбату и окрестным переулкам, вы увидите архитектурные эксперименты разных эпох: рыцарей и драконов модерна, лаконичность конструктивизма, смелые эксперименты авангарда»
Завтра в 16:30
14 июня в 14:30
3 999 за всё до 5 чел.
Особый город Старого Арбата (в мини-группе)
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Особый город Старого Арбата (в мини-группе)
Попасть под неповторимое обаяние района и отыскать бесценные кристаллы арбатского наследия
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Арбат — энциклопедия жизни города»
Расписание: в среду в 18:00, в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
19 июня в 18:00
950903 за человека
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская
«Мы пройдём от Кропоткинской до Арбата по следам актёров, поэтов и писателей русской и европейской классики: Миронова, Ширвиндта, Юрского, Пушкина, Шекспира, Пастернака, Блока»
Завтра в 12:00
9 июня в 14:30
от 10 000 за всё до 5 чел.
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов
Начало: у одной из станций метро
«Мастер-класс № 3: прогулка по Арбатским переулкам»
9 июня в 15:30
10 июня в 19:30
29702 673 за всё до 8 чел.
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
3 отзыва
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны
«Арбат — одна из самых популярных улиц среди гостей города»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Особняки в Арбатских переулках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Особняки в Арбатских переулках
Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого
Начало: Около СТ.М. «Смоленская»
«По пути от Арбата до Пречистенки мы увидим:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900 за всё до 10 чел.
Литературные переулки Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
«Отправляемся гулять по знаменитым переулкам Арбата: Кривоарбатскому, Сивцеву Вражку, Плотникову, Денежному, Большому и Малому Власьевскому»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Последний рыцарь на Арбате
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Последний рыцарь на Арбате
Открыть уникальный мир Приарбатья и тайны его прошлого
Начало: возле метро «Арбатская»
«И много, много ещё сказок у старого Арбата
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия без гида «Рыцари Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия без гида «Рыцари Арбата»
Пройтись по центру Москвы и погрузиться в атмосферу центра русской культурной и научной элиты
Начало: На Арбатской площади
«В удобное для вас время вы прогуляетесь по переулкам старого Арбата и пройдёте квест, поупражнявшись в логике, внимании и сообразительности»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 200 за всё до 6 чел.
Квест по Арбату и его переулкам
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест по Арбату и его переулкам
Прогулка в формате театрального мини-спектакля с дегустацией сладостей
Начало: на Арбате
«Здесь бывали Лев Толстой и Владимир Чиколёв, а после революции открылось кафе «Арбатский подвал» — место притяжения пишущей богемы»
10 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Кругосветка по Москве
    Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
    Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
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    Арбату - ведь были ещё и переулочки и дворы). Я москвичка, на Арбате конечно периодически гуляли, но это было давно и конечно не знали таких подробностей об этой улице и её архитектуре и жителях, а наши гости из Крыма, которые были на Арбате один раз в глубоком детстве хотели увидеть её ещё раз, и Татьяна открыла для нас Арбат заново и по-новому. С первых же минут общения, мы поняли, что прогулка будет интересной, не тривиальной, с юмором и уникальными подробностями. Мои гости с удовольствием слушали рассказ Татьяны, а я так вообще заворожённо следила за сюжетом, т. к. некоторые сведения были мне знакомы, но Татьяна их преподносила совершенно с нового ракурса. Ещё один плюс: у Татьяны прекрасная дикция и тембр голоса, слушать очень приятно и удобно ещё и тем, что нам раздали индивидуальные наушники и можно было не переживать за то, что ты что-то не расслышишь и не успеешь сделать фото. Хотя время нам было предложено оптимальное по количеству людей на Арбате – 13:00, но народ был и экскурсий тоже было много, но нам они совершенно не мешали. Глубочайшие познания истории, литературы, архитектуры нашего гида и та любовь, с которой велось повествование, заразили и нас. Мы вместе с Татьяной, как на машине времени, перемещались от дома к дому через эпохи и события. Вот где было полное 3D погружение в реальности тех лет. Почти каждый дом со свой историей и своими интересными хозяевами, жителями и посетителями. Кто бы мог подумать, что сейчас заходя в «Ароматный мир» за шампанским, у тебя над головой существует целая архитектурная история с историческим эпосом. А как прекрасны скверы и переулочки вокруг Арбата, услышав про них рассказ, понимаешь, что действительно настолько место заряжено энергией творчества, что не зря оно до сих пор рождает прекрасных поэтов, актёров, музыкантов, архитекторов и в целом исторических личностей. Великолепный рассказ о Пушкине А. С. не как о поэте, а как об обычном человеке, с подробностями, которые Вы вряд ли найдёте в учебниках и энциклопедиях. Даже ребёнок 12 лет, который как нам казалось, ходил с мало заинтересованным лицом, потом сказал, что теперь ей есть чем удивить учителей в школе на истории и литературе. Татьяна прекрасный собеседник - отвечала на наши вопросы, даже не связанные с ходом экскурсии. Нам заказали в подарок духи «Красная Москва», а я даже не знала, существует ли фабрика, на которой они выпускались, и увидев на Арбате магазин «Новая заря», я спросила не это ли предприятие выпускало эти духи, на что мы получили подробнейший ответ не только об истории создания этих духов, но и о истории существования этой фабрики, чем были поражены не меньше, чем всем предыдущим рассказом. Расставаться с Татьяной очень не хотелось, хотелось продолжение «банкета». А мы себе уже сделали заметку, что прогулки по Москве с Татьяной нужно поставить в обязательный график. Я давно не видела людей, настолько увлечённых своим делом, поэтому всенепременно рекомендую сходить на экскурсию с этим гидом и не только по Арбату.

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
    Восхитительно! Это первая эмоция, которая зашкаливает! Красивая, исторически сохранившаяся, тихая, уютная, прекрасная, спокойная, очаровательная, домашняя, старая Москва! Она действительно есть, существует и
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    некоторые ее детали Гил показывает в том виде, в котором они создавалась веком ранее, а то и еще раньше! Прогулки теплым вечером по улицам, дворам, скамейкам, фонарям, запахам цветущих деревьев - переносят в атмосферу спокойствия, умиротворения, загадочности и теплоты… Милейшие фото окунают в то детство, когда не было интернета, не было лайков под фотографиями, а истории были настоящими, рассказанными вслух и эмоции выражались улыбками, смехом, объятиями! Это сказка, рассказанная из первых уст, с нотками иронии и перчинкой юмора! Спасибо за прекрасную возможность ощутить реальность!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Москва: ориентируемся в центре без навигатора
    Хорошая познавательная экскурсия, выбирала 1 маршрут по Китай городу, узнала много нового.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию. Познавательный и хорошо подобранный материал. Приятный голос и правильная речь. Вспомнила детство и студенческую юность, посмотрела на
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    чистый ухоженный Арбат. Повезло с погодой и отличное время для прогулки- на Арбате нет толпы и можно спокойно пройти и остановиться, чтобы рассмотреть и послушать рассказ. Спасибо большое.

  • В
    Виталия
    25 мая 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Лариса, огромное спасибо, Вам, за незабываемую и очень интересную экскурсию по Арбату. Это было Ошеломисимо. Всем рекомендую
  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Москве
    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
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    было супер!) Как же мы были рады снова видеть ее сегодня:)) очень интересный маршрут, не банальный, сами бы туда не дошли! Узнали много интересного, на любой вопрос Юлия знала ответ)) большая рекомендация всем, кого интересует история Москвы в архитектуре, улочках, личностях!) очень интересно

    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
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    Для людей, которые никогда не были в Москве, это уникальная возможность ознакомиться с основными достопримечательностям нашего великого города за короткое время. Мои гости в восторге!

  • Л
    Лидия
    23 мая 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Спасибо, было интересно😍
    Спасибо, было интересно😍Спасибо, было интересно😍Спасибо, было интересно😍
  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Старый Арбат»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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