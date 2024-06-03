1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
«Прогуляетесь от Кропоткинской до Арбата через дворы и обнаружите потаённые места, которых раньше не замечали»
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
«Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
«Я расскажу, как Арбат менялся с течением времени и как он разделился на Старый и Новый»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
«Мы объедем со всех сторон Арбат — увидим Новый и Старый»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
«Мы встретимся у театра Вахтангова и отправимся исследовать арбатские переулки»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Сверху вы увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил
Начало: В районе метро Кропоткинская
«В районе Арбата собраны практически все места, где жил и бывал писатель»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
«Индивидуальная пешеходная экскурсия с гидом по Арбату»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Квест
2 часа
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
«Воспоминания о них сохранились в построенных ими домах, на Арбате они писали свои стихи, картины и даже мультипликационных персонажей»
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
«Красный маршрут: от Старого Арбата — к центру столицы»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Когда великие были детьми: интерактивная прогулка по Старому Арбату
Узнать самое интересное о детстве Пушкина, Окуджавы и Цветаевой, выполняя творческие задания
Начало: В районе метро Смоленская
«Мы прогуляемся по знаменитой улице Старый Арбат и ее переулкам: вы удивитесь, как много легендарных личностей бродили здесь еще до того, как стать великими поэтами и писателями»
9 июня в 17:30
11 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 20 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
«Арбат— старинный и современный»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
«Гуляя по исторической части города, вы побываете в самых известных уголках столицы: на Старом Арбате, Гоголевском бульваре и Красной площади»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ах Арбат, мой Арбат: прогулка с коренным жителем
Узнать, где создали знаменитый торт «Прага» и где провел юные годы бард Булат Окуджава
Начало: В районе метро «Арбатская»
«Арбат — одна из интереснейших улиц в центре столицы»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гении и безумцы Серебряного века - философская прогулка по Арбату
Задать вечные вопросы и узнать, как на них ответила русская интеллигенция на рубеже 19-20 веков
Начало: В районе метро Смоленская
«когда Арбат стал Меккой русской интеллигенции»
9 июня в 14:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Начало: В районе метро «Арбатская»
«Проходя по Арбату и окрестным переулкам, вы увидите архитектурные эксперименты разных эпох: рыцарей и драконов модерна, лаконичность конструктивизма, смелые эксперименты авангарда»
Завтра в 16:30
14 июня в 14:30
3 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Мини-группа
2 часа
Особый город Старого Арбата (в мини-группе)
Попасть под неповторимое обаяние района и отыскать бесценные кристаллы арбатского наследия
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Арбат — энциклопедия жизни города»
Расписание: в среду в 18:00, в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
19 июня в 18:00
950903₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская
«Мы пройдём от Кропоткинской до Арбата по следам актёров, поэтов и писателей русской и европейской классики: Миронова, Ширвиндта, Юрского, Пушкина, Шекспира, Пастернака, Блока»
Завтра в 12:00
9 июня в 14:30
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов
Начало: у одной из станций метро
«Мастер-класс № 3: прогулка по Арбатским переулкам»
9 июня в 15:30
10 июня в 19:30
29702 673₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
1 час
Небольшая Аудиопрогулка по неизведанному Арбату
Начало: Улица Воздвиженка, 16, Центральный административны
«Арбат — одна из самых популярных улиц среди гостей города»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Особняки в Арбатских переулках
Увидеть архитектурные шедевры 19 и 20 веков и узнать, кто их строил и для кого
Начало: Около СТ.М. «Смоленская»
«По пути от Арбата до Пречистенки мы увидим:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
«Отправляемся гулять по знаменитым переулкам Арбата: Кривоарбатскому, Сивцеву Вражку, Плотникову, Денежному, Большому и Малому Власьевскому»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Последний рыцарь на Арбате
Открыть уникальный мир Приарбатья и тайны его прошлого
Начало: возле метро «Арбатская»
«И много, много ещё сказок у старого Арбата:»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия без гида «Рыцари Арбата»
Пройтись по центру Москвы и погрузиться в атмосферу центра русской культурной и научной элиты
Начало: На Арбатской площади
«В удобное для вас время вы прогуляетесь по переулкам старого Арбата и пройдёте квест, поупражнявшись в логике, внимании и сообразительности»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест по Арбату и его переулкам
Прогулка в формате театрального мини-спектакля с дегустацией сладостей
Начало: на Арбате
«Здесь бывали Лев Толстой и Владимир Чиколёв, а после революции открылось кафе «Арбатский подвал» — место притяжения пишущей богемы»
10 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
- ТТатьяна2 июня 2024Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
- ООльга30 мая 2024Восхитительно! Это первая эмоция, которая зашкаливает! Красивая, исторически сохранившаяся, тихая, уютная, прекрасная, спокойная, очаровательная, домашняя, старая Москва! Она действительно есть, существует и
- ЕЕкатерина28 мая 2024Хорошая познавательная экскурсия, выбирала 1 маршрут по Китай городу, узнала много нового.
- ЮЮлия26 мая 2024Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию. Познавательный и хорошо подобранный материал. Приятный голос и правильная речь. Вспомнила детство и студенческую юность, посмотрела на
- ВВиталия25 мая 2024Лариса, огромное спасибо, Вам, за незабываемую и очень интересную экскурсию по Арбату. Это было Ошеломисимо. Всем рекомендую
- ППолина24 мая 2024Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
- ГГалина24 мая 2024Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
- ЛЛидия23 мая 2024Спасибо, было интересно😍
- ГГалина23 мая 2024Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Старый Арбат»
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