Знаете ли вы, что люди научились шифровать свои послания ещё до появления письменности? Или всё-таки после? На экскурсии по музею криптографии вы раскроете множество удивительных фактов из истории разных систем шифровки, методах криптоанализа и о том, как устроен мир данных в компьютерную эпоху. А ещё вы научитесь хитрым образом шифровать свои послания!
Описание экскурсии
- Вы узнаете, какие шифры использовали в древности, в эпоху домашинной криптографии, в индустриальную эпоху и сегодня.
- Зашифруете свои послания с помощью шифра Цезаря, квадрата Полибия и цилиндра Джефферсона.
- Познакомитесь с частотным анализом — самым первым методом криптоанализа в истории.
- Выясните, как и зачем шифровали телефонные разговоры и телевизионный сигнал в 20 веке.
- Раскроете, для чего нужна криптография в наши дни.
- и многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто следит за трендами науки и хочет понять, как устроен современный мир.
- Кто хочет узнать историю отечественной криптографии и технологий.
- Кто интересуется современным искусством и сайнс-артом.
Организационные детали
- Билет в музей вам нужно купить самостоятельно в кассе: 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ льготный, дети до 7 лет, школьники с картой «Москвёнок», посетители с инвалидностью, ветераны и другие категории — бесплатно (уточняйте при бронировании).
- С вами будет гид из нашей команды.
в субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ботанической ул
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Музей криптографии — первый и единственный в России научно-технологический музей, посвященный криптографии. Экспозиция рассказывает о прошлом, настоящем и будущем криптографии, о людях и изобретениях, изменивших мир. У нас вы увидите
