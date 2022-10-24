Коломна — отличная идея для поездки из Москвы на 1 день! Здесь компактный старый центр с очаровательными домиками и церквями, живой дух истории и обилие вкусных мест. Всё это ждет вас на экскурсии, но также вы оцените главную особенность города — театрализованные экскурсии. В атмосферных музеях узнаете секреты пастилы и калачей. Изучите кремль и откроете дверь в прошлое.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в город с богатой историей

Ехать в Коломну около 3 часов: по пути я не оставлю вас без интересных рассказов. Раскрою, почему Коломна считается столицей Подмосковья, как возникло ее название (больше 20 версий!), какая церковь в городе охраняется печатью Хана Батыя. Вы вспомните хроники Куликовской битвы и историю Марины Мнишек. Узнаете о церквях и монастырях, построенных на этой земле в честь важных побед.

Находка Коломны: театрализованные экскурсии в музеях

Коломенские энтузиасты возродили старинные рецепты приготовления пастилы, и сегодня этот город ассоциируется со сладким лакомством. Я предлагаю вам посетить Музейную фабрику пастилы, возникшую на месте старой пастильной фабрики купцов Чуприковых: здесь вы побываете на экскурсии-спектакле «Коломенская пастила в Париже» с чаепитием и дегустацией.

В другом музее поблизости — «Калачной» — вас ждет еще одно представление: бойкие ведущие, щедро рассыпая направо и налево муку и пословицы, расскажут об уникальности калачей. В лавке можно купить калачи и другую выпечку — особенно хорош с тушеным гусем:)

По следам средневековой крепости

Между посещением музеев мы исследуем коломенский кремль — единственный кремль, в котором живут горожане. На Соборной площади вы увидите Успенский собор и действующую школу, основанную в 1912 году. Услышите о строительстве крепости итальянским мастером, о разрушении и разборке стен для строительства домов в Коломне.

При желании вы можете продлить экскурсию и провести атмосферный вечер за ужином возле печки в купеческом доме. Под отблески огня, мерцание свечей, восхитительные ароматы, пение самовара и звуки живой музыки вы отведаете русские блюда с гусем или осетром.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном минивэне Mercedes

Начало и окончание экскурсии в Москве (точное место по договоренности)

Дополнительные расходы (по желанию)