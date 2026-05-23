Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
Коломна — отличная идея для поездки из Москвы на 1 день! Здесь компактный старый центр с очаровательными домиками и церквями, живой дух истории и обилие вкусных мест.
Всё это ждёт вас по программе, но также вы оцените главную особенность города — театрализованные экскурсии. В атмосферных музеях узнаете секреты пастилы и калачей. Изучите кремль и откроете дверь в прошлое.
Находка Коломны: театрализованные экскурсии в музеях
Коломенские энтузиасты возродили старинные рецепты приготовления пастилы, и сегодня этот город ассоциируется со сладким лакомством. Я предлагаю вам посетить Музейную фабрику пастилы, возникшую на месте старой пастильной фабрики купцов Чуприковых: здесь вы побываете на экскурсии-спектакле «Коломенская пастила в Париже» с чаепитием и дегустацией.
В другом музее поблизости — «Калачной» — вас ждёт ещё одно представление: бойкие ведущие, щедро рассыпая направо и налево муку и пословицы, расскажут об уникальности калачей. В лавке можно купить калачи и другую выпечку — особенно хорош с тушёным гусем:)
По следам средневековой крепости
Между посещением музеев мы исследуем коломенский кремль — единственный кремль, в котором живут горожане. На Соборной площади вы увидите Успенский собор и действующую школу, основанную в 1912 году.
При желании вы можете продлить программу и провести атмосферный вечер за ужином возле печки в купеческом доме. Под отблески огня, мерцание свечей, восхитительные ароматы, пение самовара и звуки живой музыки вы отведаете русские блюда с гусем или осетром.
Организационные детали
Поедем на комфортном минивэне Mercedes
Начало и окончание в Москве (точное место по договорённости)
Дополнительные расходы (по желанию)
Билеты на колокольню — 200 ₽/чел.
Экскурсия-спектакль на Музейной фабрике пастилы 1500 ₽/1000 ₽/ дети, стоимость зависит от программы и дня недели
Экскурсия-спектакль в музее «Калачная» (выходные — 900 ₽/взрослые, 850 ₽/ дети; будни — 800 ₽/взрослые, 750 ₽/дети)
Ужин в купеческом доме с блюдами из печи — от 1800 ₽/чел. (требуется предварительная бронь)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована так, что никто не устал и были очень довольны
+12
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Ольга
Отличная поездка выходного дня. Группа двое взрослых и двое детей. Двое мальчишек 9 лет были в деле) спокойная, без напряжения программа. Перезагрузка на фоне древней Коломны. Заранее обноворите с Владимиром все нюансы: от мест посещения до места обеда, и все будет на 5+. Отличных экскурсий и новых впечатлений! рекомендуем и сами еще поедем осваивать Подмосковье.
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О
Ольга
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал. Владимир замечательный человек, интеллигентный, организованный, прекрасный рассказчик. За один день посмотрели всю историческую часть Коломны, побывали в нескольких музеях, прокатились по пригородным монастырям. И все было четко, но при этом без спешки и, конечно же, очень интересно. Спасибо еще раз!
+2
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Анастасия
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед, подсказал ещё интересный музей игрушки. Интересная и познавательная экскурсия. Отдельная благодарность от детей (3 подростка 13 лет) за детективные загадки.
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И
Ирина
Во-первых нам очень повезло с гидом Владимиром, во-вторых нам очень повезло встретить такого человека, который увлечен своим делом и рад делиться своими знаниями с другими. Очень четко составленный план, внимание читать дальшеуменьшить
к деталям. Вроде все по плану экскурсии, но желание показать то, что хочет клиент, а "не бежим туда, потом обратно, ну вот там еще можно заглянуть…" И умение общаться… все мы разные и надо найти подход, а не просто отработать экскурсию. У Владимира это получается на все 100%. Когда наша компания друзей ехала домой в поезде, они уже предлагали мне организовать следующие поездки с Владимиром - я думаю это лучшая оценка… Ирина.
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Светлана
Большое спасибо Владимиру за прекрасно организованную поездку, продуманную программу, интересные рассказы, а также за очень комфортное сопровождение на машине. День пролетел быстро и увлекательно, при этом совсем не утомительно, без читать дальшеуменьшить
спешки и суеты многое успели посетить и посмотреть. Коломна очень уютная, вкусная, удивляет необычными театрализованными экскурсиями и музейчиками с душевной, теплой атмосферой, создаваемой работающими там людьми, которые ценят свой город и берегут его наследие и традиции.
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