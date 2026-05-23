Мои заказы

Из Москвы в Коломну и её необычные музеи

Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
Коломна — отличная идея для поездки из Москвы на 1 день! Здесь компактный старый центр с очаровательными домиками и церквями, живой дух истории и обилие вкусных мест.

Всё это ждёт вас по программе, но также вы оцените главную особенность города — театрализованные экскурсии. В атмосферных музеях узнаете секреты пастилы и калачей. Изучите кремль и откроете дверь в прошлое.
5
10 отзывов
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи

Описание экскурсии

Находка Коломны: театрализованные экскурсии в музеях

Коломенские энтузиасты возродили старинные рецепты приготовления пастилы, и сегодня этот город ассоциируется со сладким лакомством. Я предлагаю вам посетить Музейную фабрику пастилы, возникшую на месте старой пастильной фабрики купцов Чуприковых: здесь вы побываете на экскурсии-спектакле «Коломенская пастила в Париже» с чаепитием и дегустацией.

В другом музее поблизости — «Калачной» — вас ждёт ещё одно представление: бойкие ведущие, щедро рассыпая направо и налево муку и пословицы, расскажут об уникальности калачей. В лавке можно купить калачи и другую выпечку — особенно хорош с тушёным гусем:)

По следам средневековой крепости

Между посещением музеев мы исследуем коломенский кремль — единственный кремль, в котором живут горожане. На Соборной площади вы увидите Успенский собор и действующую школу, основанную в 1912 году.

При желании вы можете продлить программу и провести атмосферный вечер за ужином возле печки в купеческом доме. Под отблески огня, мерцание свечей, восхитительные ароматы, пение самовара и звуки живой музыки вы отведаете русские блюда с гусем или осетром.

Организационные детали

  • Поедем на комфортном минивэне Mercedes
  • Начало и окончание в Москве (точное место по договорённости)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты на колокольню — 200 ₽/чел.
  • Экскурсия-спектакль на Музейной фабрике пастилы 1500 ₽/1000 ₽/ дети, стоимость зависит от программы и дня недели
  • Экскурсия-спектакль в музее «Калачная» (выходные — 900 ₽/взрослые, 850 ₽/ дети; будни — 800 ₽/взрослые, 750 ₽/дети)
  • Ужин в купеческом доме с блюдами из печи — от 1800 ₽/чел. (требуется предварительная бронь)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Ирина
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована так, что никто не устал и были очень довольны
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована+12
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Экскурсия выше всяких похвал!!! комфортно, интересно, познавательно. Время пролетело незаметно, Владимир замечательный рассказчик, и экскурсия организована
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Отличная поездка выходного дня. Группа двое взрослых и двое детей. Двое мальчишек 9 лет были в деле)
спокойная, без напряжения программа. Перезагрузка на фоне древней Коломны.
Заранее обноворите с Владимиром все нюансы: от мест посещения до места обеда, и все будет на 5+.
Отличных экскурсий и новых впечатлений! рекомендуем и сами еще поедем осваивать Подмосковье.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал. Владимир замечательный человек, интеллигентный, организованный, прекрасный рассказчик. За один день посмотрели всю историческую часть Коломны, побывали в нескольких музеях, прокатились по пригородным монастырям. И все было четко, но при этом без спешки и, конечно же, очень интересно. Спасибо еще раз!
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.+2
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед, подсказал ещё интересный музей игрушки. Интересная и познавательная экскурсия. Отдельная благодарность от детей (3 подростка 13 лет) за детективные загадки.
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед,
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед,
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед,
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед,
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед,
Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед,
Вам был полезен этот отзыв?
И
Во-первых нам очень повезло с гидом Владимиром, во-вторых нам очень повезло встретить такого человека, который увлечен своим делом и рад делиться своими знаниями с другими. Очень четко составленный план, внимание
читать дальшеуменьшить

к деталям. Вроде все по плану экскурсии, но желание показать то, что хочет клиент, а "не бежим туда, потом обратно, ну вот там еще можно заглянуть…" И умение общаться… все мы разные и надо найти подход, а не просто отработать экскурсию. У Владимира это получается на все 100%. Когда наша компания друзей ехала домой в поезде, они уже предлагали мне организовать следующие поездки с Владимиром - я думаю это лучшая оценка… Ирина.

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Большое спасибо Владимиру за прекрасно организованную поездку, продуманную программу, интересные рассказы, а также за очень комфортное сопровождение на машине. День пролетел быстро и увлекательно, при этом совсем не утомительно, без
читать дальшеуменьшить

спешки и суеты многое успели посетить и посмотреть. Коломна очень уютная, вкусная, удивляет необычными театрализованными экскурсиями и музейчиками с душевной, теплой атмосферой, создаваемой работающими там людьми, которые ценят свой город и берегут его наследие и традиции.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Из Москвы в Коломну и её необычные музеи»

Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Пешая
2 часа
346 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Охотный ряд»
12 авг в 12:00
15 авг в 14:00
1200 ₽ за человека
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
16 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Коломна между двух рек: монастыри, кремль и прогулка на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
Круизы
11 часов
3 отзыва
Групповая
Коломна между двух рек: монастыри, кремль и прогулка на теплоходе
Древние монастыри, панорамы старинного города и неспешное путешествие по Москве-реке
Начало: Около станции метро «Кузьминки»
28 авг в 07:45
20 сен в 07:45
4670 ₽ за человека
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой (на вашем авто)
На микроавтобусе
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой (на вашем авто)
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 17 650 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 30 000 ₽ за экскурсию