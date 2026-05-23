Коломна — отличная идея для поездки из Москвы на 1 день! Здесь компактный старый центр с очаровательными домиками и церквями, живой дух истории и обилие вкусных мест. Всё это ждёт вас по программе, но также вы оцените главную особенность города — театрализованные экскурсии. В атмосферных музеях узнаете секреты пастилы и калачей. Изучите кремль и откроете дверь в прошлое.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Находка Коломны: театрализованные экскурсии в музеях

Коломенские энтузиасты возродили старинные рецепты приготовления пастилы, и сегодня этот город ассоциируется со сладким лакомством. Я предлагаю вам посетить Музейную фабрику пастилы, возникшую на месте старой пастильной фабрики купцов Чуприковых: здесь вы побываете на экскурсии-спектакле «Коломенская пастила в Париже» с чаепитием и дегустацией.

В другом музее поблизости — «Калачной» — вас ждёт ещё одно представление: бойкие ведущие, щедро рассыпая направо и налево муку и пословицы, расскажут об уникальности калачей. В лавке можно купить калачи и другую выпечку — особенно хорош с тушёным гусем:)

По следам средневековой крепости

Между посещением музеев мы исследуем коломенский кремль — единственный кремль, в котором живут горожане. На Соборной площади вы увидите Успенский собор и действующую школу, основанную в 1912 году.

При желании вы можете продлить программу и провести атмосферный вечер за ужином возле печки в купеческом доме. Под отблески огня, мерцание свечей, восхитительные ароматы, пение самовара и звуки живой музыки вы отведаете русские блюда с гусем или осетром.

Организационные детали

Поедем на комфортном минивэне Mercedes

Начало и окончание в Москве (точное место по договорённости)

Дополнительные расходы (по желанию)