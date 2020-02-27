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  4. Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»

Недаром помнит вся Россия про день Бородина!

Юлия
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Юлия – ваш гид
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям.

Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года.

А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
3510 ₽
2984 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»

Что вас ожидает

Живая история в каждом экспонате
В начале путешествия в прошлое мы пройдем по залам, посвященным Отечественной войне 1812 года в целом. Думаете, что рассказ о войне — это набор цифр, дат и сухих фактов? Нет, я обещаю увлечь вас темой и сюжетами о людях того времени. Вы рассмотрите старинные портреты прославленных полководцев, личные вещи и награды участников войны, оружие российской армии и ее противников. А на примере чудом сохранившейся формы и ее воссозданных копий мы обсудим, как выглядели русские и французские солдаты на поле боя.

Бородинское сражение своими глазами
Но большую часть экскурсии мы, конечно, посвятим панораме. Это настоящая машина времени перенесет вас на два века назад, и вы ощутите себя внутри картины! Не стоит удивляться, ведь панорама «Бородино» высотой 15 метров — одна из самых больших картин в мире.

После экскурсии по музею мы погуляем по комплексу монументов, посвященных героям и событиям 1812 года: вы увидите памятник Кутузову, Церковь Михаила Архангела и избу, где приняли историческое решение о сдаче Москвы Наполеону.

Кому подойдет экскурсия

  • Взрослым и детям от 7 лет
  • Если вы планируете посетить музей с детьми, почитайте им «Бородино» Лермонтова, ведь перед вами слово за словом будут оживать строки этого стихотворения

Организационные детали

  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно:
    — взрослые: 700 руб. (с посещением Избы Военного совета) или 500 руб. (без посещения Избы Военного совета)
    — 400 руб. или 300 руб. соответственно
  • Школьникам города Москвы обязательно нужно взять карту «Москвёнок» — детский билет будет еще дешевле
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, и вся моя жизнь связана со старинным районом Москвы, все улицы и переулки которого названы в честь героев и событий Отечественной войны 1812 года. Ничего удивительного, что именно здесь находится один из самых интересных музеев города — Музей-панорама «Бородинская битва». Знакомство с этим музеем никого не оставит равнодушным и, возможно, впервые откроет для вас новый вид изобразительного искусства — панорамную живопись.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 февраля 2020
Очень внимательная и профессиональная гид Юлия. Спасибо большое.

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