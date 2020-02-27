Что вас ожидает

Живая история в каждом экспонате

В начале путешествия в прошлое мы пройдем по залам, посвященным Отечественной войне 1812 года в целом. Думаете, что рассказ о войне — это набор цифр, дат и сухих фактов? Нет, я обещаю увлечь вас темой и сюжетами о людях того времени. Вы рассмотрите старинные портреты прославленных полководцев, личные вещи и награды участников войны, оружие российской армии и ее противников. А на примере чудом сохранившейся формы и ее воссозданных копий мы обсудим, как выглядели русские и французские солдаты на поле боя.

Бородинское сражение своими глазами

Но большую часть экскурсии мы, конечно, посвятим панораме. Это настоящая машина времени перенесет вас на два века назад, и вы ощутите себя внутри картины! Не стоит удивляться, ведь панорама «Бородино» высотой 15 метров — одна из самых больших картин в мире.

После экскурсии по музею мы погуляем по комплексу монументов, посвященных героям и событиям 1812 года: вы увидите памятник Кутузову, Церковь Михаила Архангела и избу, где приняли историческое решение о сдаче Москвы Наполеону.

Кому подойдет экскурсия