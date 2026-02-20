Живая история в каждом экспонате: оружие, портреты и предметы быта
В начале исторического путешествия в прошлое мы пройдем по залам, посвященным Отечественной войне 1812 года в целом. Думаете, что рассказ о войне — это набор цифр, дат и сухих фактов? Нет, я обещаю увлечь вас темой и сюжетами о людях того времени. Вы рассмотрите старинные портреты прославленных полководцев, личные вещи, предметы и награды участников войны — героев, оружие российской армии и ее противников. А на примере чудом сохранившейся формы и ее воссозданных копий мы обсудим, как выглядели русские и французские солдаты на поле боя.
Бородинское сражение своими глазами
Но большую часть экскурсии мы, конечно, посвятим интересной панораме. Это настоящая машина времени перенесет вас на два века назад, и вы ощутите себя внутри картины! Не стоит удивляться, ведь панорама «Бородино» высотой 15 метров — одна из самых больших картин в мире.
После экскурсии по музею мы погуляем по комплексу монументов, посвященных героям и военным событиям 1812 года: вы увидите памятник Кутузову, Церковь Михаила Архангела и избу, где приняли историческое решение о сдаче Москвы Наполеону.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и детям от 9 лет
Если вы планируете посетить музей с детьми, почитайте им «Бородино» Лермонтова, ведь перед вами слово за словом будут оживать строки этого стихотворения
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид, аккредитованный в музее
Если у вашего ребенка есть социальная карта москвича или учащегося или карта «Москвёнок» — не забудьте взять её с собой
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 658 туристов
Меня зовут Юлия, и вся моя жизнь связана со старинным районом Москвы, все улицы и переулки которого названы в честь героев и событий Отечественной войны 1812 года. Ничего удивительного, что читать дальшеуменьшить
именно здесь находится один из самых интересных музеев города — Музей-панорама «Бородинская битва». Знакомство с этим музеем никого не оставит равнодушным и, возможно, впервые откроет для вас новый вид изобразительного искусства — панорамную живопись.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Марина
Мы были компанией из 4 взрослых и 2 подростков (9 класс), которые как раз сейчас прохходят этот период. Экскурсия очень интересная для всех, мы много задавали вопросов - на все получили ответы. Теперь этот период истории знаем очень подробно и в картинках!
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Галина
Как же близка становится двухсотлетняя история с такой мощной подачей!
Браво сотрудникам Музей-панорама «Бородинская битва», наш гид Александр был невероятно харизматичен, понятен и внёс ясность - как настоящих лидер нашей группы!
Профессионально, читать дальшеуменьшить
мастерски с душой! Театрализованно - художественный рассказ, как мощный аудиоспектакль о великой русской душе!
Начали с картины Живой мост - сразу мурашки, биография Александра первого, его встреча с Наполеоном, почему Кутузов, панорама впечатляющая, Лермонтов, Толстой, совет в Филях, пожар, Березина, Париж!
Вихрь впечатлений и эмоций! Не откладывайте!
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Н
Наталья
все отлично
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Н
Наталья
Очень интересная экскурсия, нам с дочерью (16 лет) очень понравилось, гид Николай - прекрасный рассказчик, внимательный и доброжелательный. Мы прекрасно провели время.
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Семён
Юля блестящий профессионал. Экскурсия не только завлекла пресытившихся трёх детей 9-летнего возраста, но и удивила взрослых рядом интересных фактов. Темп адаптировался под аудиторию, при этом мы все успели. Самые лучшие рекомендации!
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Ю
Юлия
Александр замечательный экскурсовод. Увлечен своим делом, очень интересно и познавательно рассказывал. Ответил на все интересующие вопросы.
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