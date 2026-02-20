В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут перенестись во времени и представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о главных событиях, о солдатском быте, о человеческих судьбах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живая история в каждом экспонате: оружие, портреты и предметы быта

В начале исторического путешествия в прошлое мы пройдем по залам, посвященным Отечественной войне 1812 года в целом. Думаете, что рассказ о войне — это набор цифр, дат и сухих фактов? Нет, я обещаю увлечь вас темой и сюжетами о людях того времени. Вы рассмотрите старинные портреты прославленных полководцев, личные вещи, предметы и награды участников войны — героев, оружие российской армии и ее противников. А на примере чудом сохранившейся формы и ее воссозданных копий мы обсудим, как выглядели русские и французские солдаты на поле боя.

Бородинское сражение своими глазами

Но большую часть экскурсии мы, конечно, посвятим интересной панораме. Это настоящая машина времени перенесет вас на два века назад, и вы ощутите себя внутри картины! Не стоит удивляться, ведь панорама «Бородино» высотой 15 метров — одна из самых больших картин в мире.

После экскурсии по музею мы погуляем по комплексу монументов, посвященных героям и военным событиям 1812 года: вы увидите памятник Кутузову, Церковь Михаила Архангела и избу, где приняли историческое решение о сдаче Москвы Наполеону.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 9 лет

Если вы планируете посетить музей с детьми, почитайте им «Бородино» Лермонтова, ведь перед вами слово за словом будут оживать строки этого стихотворения

Организационные детали