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Интерактивная экскурсия в Москве по музею «В Тишине»

Погрузитесь в уникальный мир тишины и откройте для себя новые способы общения без слов в музее «В Тишине». Это незабываемый опыт
Музей «В Тишине» в Москве предлагает уникальную возможность испытать тишину и научиться общаться без голоса.

Посетители надевают шумоподавляющие наушники и исследуют пять интерактивных залов, где можно попробовать говорить руками и слушать
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глазами.

Экскурсия позволяет увидеть старинные и современные слуховые аппараты, изучить язык жестов и понять, как передавать информацию без слов. Это не только познавательный, но и вдохновляющий опыт, который сближает людей и учит толерантности

4.6
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Погружение в тишину
  • 👐 Обучение языку жестов
  • 👂 Изучение слуховых аппаратов
  • 🤝 Новые способы коммуникации
  • 🌟 Вдохновение и толерантность
Интерактивная экскурсия в Москве по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия в Москве по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия в Москве по музею «В Тишине»

Что можно увидеть

  • Музей «В Тишине»

Описание экскурсии

Погружение в тишину

Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.

Шаг навстречу толерантному обществу

Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится каждый час
  • Для посетителей музея, по предварительной договоренности, мы можем предоставить парковочное место рядом с музеем для автобусов и автомобилей
  • В категориях билетов есть льготный (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны)
  • Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего музея

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые1307 ₽
Пенсионеры774 ₽
Школьники1040 ₽
Студенты1040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Бахрушина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «В Тишине»
Музей «В Тишине» — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 617 туристов
Первый в России необычный музей «В Тишине» приглашает на 60 минут тишины! Здесь вы сможете побыть без информационного, городского и рабочего шума, обнаружить в себе новые способности и понять, можете ли вы общаться, не используя голос.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анжелика
Отличная экскурсия! Я в восторге! Очень интерактивно и понятно! Огромное спасибо прекрасным гидам Насте и Марие. Однозначно рекомендую к посещению!
Отличная экскурсия! Я в восторге! Очень интерактивно и понятно! Огромное спасибо прекрасным гидам Насте и Марие. Однозначно рекомендую к посещению!
Отличная экскурсия! Я в восторге! Очень интерактивно и понятно! Огромное спасибо прекрасным гидам Насте и Марие. Однозначно рекомендую к посещению!
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Валерия
Я приобрела опыт пребывания в тишине и в молчании. С попыткой понять других людей без использования речи и слуха. Мы учились понимать друг друга языком жестов. При помощи своих рук
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и взгляда. Это очень интересно.
Есть люди, у которых всегда отсутствует речь и слух. Но при этом они тоже способны думать, чувствовать, воспринимать окружающий мир и других людей. Просто по-другому. И Сара вместе с Софой помогли нам погрузиться в мир как раз тех людей, которые на постоянной основе в своей жизни общаются друг с другом взглядами, жестами. Это невероятный опыт. Большое спасибо. Мне очень понравилось.
Мы можем друг друга понимать лучше, когда будем искренне относиться друг к другу. С желанием понять себя и других людей. И учиться показывать или говорить то, что именно про тебя.
Ещё раз спасибо. Всего Вам хорошего 🌳🍀🌼

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А
Спасибо большое музею тишины, что создали такой крутой проект! Мы с моим молодым человеком классно провели время, девушка экскурсовод просто душка) мы давно так не смеялись 😁 Теперь мы знаем о глухих людях чуточку больше остальных и это невероятно) еще планируем сходить на свидание в тишине ❤️
Спасибо большое музею тишины, что создали такой крутой проект! Мы с моим молодым человеком классно провели
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Анна
Для тех кто хочет окунуться в мир глухих. ♥️
Для тех кто хочет окунуться в мир глухих. ♥️
Для тех кто хочет окунуться в мир глухих. ♥️
Для тех кто хочет окунуться в мир глухих. ♥️
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Е
Всем советую сходить, очень интересно, познавательно и практично, программа насыщенная 🔥
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Елена
Интересно для детей
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