Музей «В Тишине» в Москве предлагает уникальную возможность испытать тишину и научиться общаться без голоса.Посетители надевают шумоподавляющие наушники и исследуют пять интерактивных залов, где можно попробовать говорить руками и слушать

глазами. Экскурсия позволяет увидеть старинные и современные слуховые аппараты, изучить язык жестов и понять, как передавать информацию без слов. Это не только познавательный, но и вдохновляющий опыт, который сближает людей и учит толерантности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погружение в тишину

Вы наденете шумоподавляющие наушники и отправитесь в путешествие по пяти интерактивным залам. Вас будет сопровождать сотрудник музея, который объяснит, как можно общаться без голоса и слуха. Вы попробуете говорить руками, слушать глазами и чувствовать музыку телом.

Увидите старинные и современные слуховые аппараты. Выясните, как звучат разные слова на языке жестов и как передать информацию, не зная жестового языка. В сенсорном зале попытаетесь на ощупь угадать, что находится в ящиках. А также узнаете, как можно научиться петь и танцевать, не слыша звуков.

Шаг навстречу толерантному обществу

Одна из миссий нашего музея — сблизить миры тех, кто может слышать, и тех, кто познаёт звуки другими способами. На экскурсии вы откроете новые способы коммуникации и поймёте, что общий язык можно найти со всеми.

Организационные детали