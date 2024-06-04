Развлечения в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Развлечения» в Москве, цены от 1 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«По техническим причинам медиа-аттракцион ЗАКРЫТ до 31 мая 2024 года»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100 за человека
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: в районе метро Чистые пруды
16 июня в 10:30
18 июня в 13:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Медиа-аттракцион не работает до 31 мая 2024 года по техническим причинам»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300 за человека
Пресня: что скрывается за зоопарком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Пресня: что скрывается за зоопарком
Погулять по одному из самых колоритных районов Москвы, увидеть костел и дом-теремок Щукина
Начало: У метро Баррикадная
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
5 200 за всё до 5 чел.
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Начало: Большая Грузинская улица, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 20:00. Билет действует весь день, в любое время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 890 за человека
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за человека
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«насладитесь ощущением полёта над главными достопримечательностями столицы во время сеанса аттракциона «Полёты над Москвой»»
Расписание: в понедельник в 12:30
10 июня в 12:40
17 июня в 12:30
3 200 за человека
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
«На территории экопарка можно забронировать конную прогулку, мастер-класс по изготовлению сыра, экскурсию на сыроварню с дегустацией сыров, мастер-класс по доению козы и другие активности»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
14 100 за всё до 4 чел.
Пешая прогулка по сказочной Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: в районе метро «Красные ворота»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2024
    Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
    Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 января 2024
    Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
    По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!
  • М
    Маргарита
    7 января 2024
    Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
    Очень понравилась гид Елена, рассказ был прям с любовью к Москве. Аттракцион шикарный, ожидали гораздо меньшего, всем очень понравилось. Организация
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    тоже порадовала, гид пришёл во время, место встречи в метро было удобным, телефоны организаторов работали, есть с чем сравнить, и тут все порадовало.

  • И
    Ирина
    8 сентября 2023
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Екатерина, от всего 5 "Б" класса спасибо вам огромную за такую яркую и сочную экскурсию. Ничего лишнего, все интересно и
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    познавательно как для детей, так и для родителей) и в конце викторина с вопросами по экскурсии для закрепления материала. С нетерпением будем ждать встречи с вами на новой экскурсии по Замоскворечью)

  • М
    Мила
    28 августа 2023
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Чудесная Екатерина провела нас тайными тропами Москвы, поведала множество историй, а в конце ещё и памятный сувенир вручила ребенку. Нашей семье очень понравилось. От души рекомендуем💕
  • Г
    Горбачева
    3 августа 2023
    Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
    Экскурсией остались довольны. Экскурсоводом тоже. Был дождь, но все прошло хорошо, под зонтиками… Экскурсовод переживала за нас и довела до аттракциона, всех пересчитала, дала билеты, объяснила куда и как сдать вещи, как себя вести. Очень хорошая женщина.
  • И
    Ирина
    29 июня 2022
    Пресня: что скрывается за зоопарком
    Ольга провела прекрасную и очень познавательную экскурсию. Прогулка доставила много удовольствия, в том числе гастрономического) Мы увидели такие места Москвы,
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    куда самостоятельно точно бы не дошли, а если б и дошли, то могли бы запросто пройти мимо. Мне кажется, что когда после экскурсии ты обсуждаешь увиденное, а потом делишься теми фактами и интересными деталями, которые узнал во время экскурсии-это самая главная заслуга экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Развлечения»

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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Развлечения" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 890 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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