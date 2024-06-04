В Валерия Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!

Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!

Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!

М Маргарита Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе читать дальше тоже порадовала, гид пришёл во время, место встречи в метро было удобным, телефоны организаторов работали, есть с чем сравнить, и тут все порадовало. Очень понравилась гид Елена, рассказ был прям с любовью к Москве. Аттракцион шикарный, ожидали гораздо меньшего, всем очень понравилось. Организация

И Ирина Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия читать дальше познавательно как для детей, так и для родителей) и в конце викторина с вопросами по экскурсии для закрепления материала. С нетерпением будем ждать встречи с вами на новой экскурсии по Замоскворечью) Екатерина, от всего 5 "Б" класса спасибо вам огромную за такую яркую и сочную экскурсию. Ничего лишнего, все интересно и

М Мила Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия Чудесная Екатерина провела нас тайными тропами Москвы, поведала множество историй, а в конце ещё и памятный сувенир вручила ребенку. Нашей семье очень понравилось. От души рекомендуем💕

Г Горбачева Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе Экскурсией остались довольны. Экскурсоводом тоже. Был дождь, но все прошло хорошо, под зонтиками… Экскурсовод переживала за нас и довела до аттракциона, всех пересчитала, дала билеты, объяснила куда и как сдать вещи, как себя вести. Очень хорошая женщина.