Пешеходная экскурсия по московским адресам, связанным с жизнью и творчеством Исаака Левитана.
Вы посетите места, где художник учился, жил, дружил с Чеховым и создавал свои знаменитые пейзажи, узнаете о разных периодах его жизни и творчества.
Описание экскурсии
Москва Исаака Левитана:
- по следам великого пейзажиста.
- Эта экскурсия знакомит с московскими адресами, связанными с жизнью и творчеством Исаака Левитана. Маршрут проходит по тихим переулкам центра Москвы и раскрывает историю художника через места, где он жил, учился и работал.
- Становление художника.
- Экскурсия начинается у Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. Глазунова, где Левитан учился у А. К. Саврасова. Вы узнаете о первых шагах 14-летнего подростка в искусстве, его товарищах и наставниках, а также о первой проданной картине художника.
- Дружба с Чеховым и творческое окружение.
- В доме Фроловых-Бари вы узнаете о знакомстве Левитана с Антоном Чеховым, которое переросло в многолетнюю дружбу. Посещение дома Телешова познакомит с литературно-художественной средой Москвы конца XIX века, где бывал художник.
- Любовь и творческие поиски.
- Маршрут включает особняк генерала Хитрово и дом графа Остермана, связанные с личной жизнью художника. Вы услышите историю большой любви Левитана, которая едва не привела к дуэли с другом.
- Последние годы и творческое наследие.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Российская академия живописи, ваяния зодчества им. Глазунова
- Дом Фроловых-Бари
- Дом Телешовых-Карзинкиных
- Особняк генерала Хитрово и Хитровская площадь
- Дом графа Остермана
- Усадьба купцов Морозовых (Морозовский сад)
- Мастерская Исаака Левитана в Большом Трёхсвятительском переулке
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Одна поездка на трамвае (билет оплачивается дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Сретенский бульвар
Завершение: Большой Трехсвятительский пер., 1, строение 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Во время экскурсии мы совершим одну поездку на трамвае (билет оплачивается дополнительно)
- Одевайтесь по погоде и даже немного теплее. Не забудьте взять зонтик
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Доплата - 2000 руб. /чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
