Индивидуальные экскурсии по Москве

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  4. Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата

Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил

Николай
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Николай – ваш гид
Часто, проходя мимо вековых особняков, мы даже не задумываемся, в чьих владениях эти стены были раньше и что за ними происходило.

Множество таких домов есть в старинном московском районе, где время от времени по разным адресам жил, любил, писал И. А. Бунин.

Я покажу вам Арбат нашего классика и увлеку самыми яркими моментами из его биографии.
800 ₽
680 за человека
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Кропоткинская
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Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата

Что вас ожидает

О жизни классика
В год 150-летия со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина символично будет узнать о писателе чуть больше. И не только потому, что он один из немногих русских литературных деятелей с Нобелевской премией, но и потому, что события его жизни — внешние и внутренние — отчасти станут ключом к его произведениям. Вы узнаете о первой московской любви Бунина и о весьма любопытном его знакомстве со Львом Толстым. О том, зачем он купил револьвер, и почему Горький плакал над его стихами. Вместе с рассказами о его жизни я буду читать стихи писателя — для вашего всестороннего погружения в мир Бунина.

Бунинский Арбат
В районе Арбата собраны практически все места, где жил и бывал писатель. В Староконюшенном переулке вы осмотрите усадьбу, во флигеле которой Бунин снимал комнату (здесь же раньше стоял и другой дом, где жил классик). На Старом Арбате увидите гостиницу «Столица», где он останавливался, и знаменитый ресторан «Прагу», куда Бунин часто захаживал и где отмечал получение Пушкинской премии. А на Поварской улице, 26, ставшей последним адресом Ивана Алексеевича в Москве перед его эмиграцией во Францию, мы остановимся у его дома, и, если повезёт, заглянем внутрь, рассмотреть великолепную лепнину и на секунду представить, как писатель пересекает парадную.

Организационные детали

Расстояние маршрута экскурсии 2,5 километра. Дополнительных расходов не предвидится.

Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Кропоткинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Меня зовут Николай. Я очень люблю русскую литературу и искусство в целом, живопись, музыку, театр, кино. Я закончил Московский государственный институт культуры. Отделение кино и фотографии. В Москве я живу уже давно, но познавать город, его историю и культуру, стал недавно. На своей экскурсии хочу рассказывать о бунинской Москве, о том, что значил в судьбе писателя это город.
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