Индивидуальные экскурсии по Москве

Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Прогуляйтесь по местам, где жил и творил Иван Бунин. Узнайте о его жизни и встречах с Толстым и Горьким, почувствуйте атмосферу старого Арбата
Иван Бунин оставил значительный след в истории литературы и Москвы.
Экскурсия по его московским адресам откроет перед вами мир, в котором жил и творил Нобелевский лауреат. Прогулка по Арбату и Староконюшенному читать дальшеуменьшить
переулку позволит вам ощутить атмосферу того времени. Увидите места, где Бунин писал, любил и встречался с Толстым и Горьким. Погружение в его биографию через стихи и рассказы сделает эту экскурсию незабываемой
Предлагаю вам узнать об Иване Алексеевиче Бунине чуть больше: и не только потому, что он один из немногих русских литературных деятелей с Нобелевской премией, но и потому, что события его жизни — внешние и внутренние — отчасти станут ключом к его произведениям. Вы узнаете о первой московской любви Бунина и о весьма любопытном его знакомстве со Львом Толстым. О том, зачем он купил револьвер, и почему Горький плакал над его стихами. Вместе с рассказами о его жизни я буду читать стихи писателя — для вашего всестороннего погружения в мир Бунина.
Бунинский Арбат
В районе Арбата собраны практически все места, где жил и бывал писатель. В Староконюшенном переулке вы осмотрите усадьбу, во флигеле которой Бунин снимал комнату (здесь же раньше стоял и другой дом, где жил классик). На Старом Арбате увидите гостиницу «Столица», где он останавливался, и знаменитый ресторан «Прагу», куда Бунин часто захаживал и где отмечал получение Пушкинской премии. А на Поварской улице, 26, ставшей последним адресом Ивана Алексеевича в Москве перед его эмиграцией во Францию, мы остановимся у его дома, и, если повезёт, заглянем внутрь, рассмотреть великолепную лепнину и на секунду представить, как писатель пересекает парадную.
Организационные детали
Расстояние маршрута экскурсии 2,5 километра. Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 375 туристов
Меня зовут Николай. Я закончил Московский Государственный Университет Культуры, отделение кино и фотографии, режиссер, в 2020 году получил диплом гида-экскурсовода в учебном центре при Правительстве Москвы. Занимался журналистской работой, печатался читать дальшеуменьшить
в газете «Московский комсомолец», региональных изданиях, сотрудничал с московскими журналами. Пишу стихи и рассказы, печатался в поэтических сборниках, на экскурсиях читаю стихи любимых авторов. Очень люблю старину, историю Москвы и все, что с ней связано. Рассказываю о замечательных людях дворянского сословия, поэтах, писателях, живших в нашей столице.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Большое спасибо Николаю Николаевичу за увлекательную экскурсию по Бунинской Москве! Сейчас читаем в книжном клубе Бунина и было интересно больше узнать о писателе. Благодаря Николаю Николаевичу мы увидели самые знаковые читать дальшеуменьшить
для Бунина места в Москве, узнали много новых фактов о его биографии,Бунин стал нам гораздо ближе. Нам очень понравилось! Только небольшое пожелание от старшей части нашей группы: чтобы шум улиц не заглушал интересный рассказ экскурсовода, было бы здорово,если бы был микрофон.
Николай
Ответ организатора:
Спасибо большое, Юлия! Ваше пожелание я учту.
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Юлия
Прогулка с Николаем по московским адресам Ивана Бунина подойдет тем, кто хотел бы лучше узнать личность писателя, понять его как человека, почувствовать время, в которое он жил. Николай по-настоящему увлечен читать дальшеуменьшить
темой, поэтому отлично разбирается во всех тонкостях, отвечает на вопросы, ссылается на источники, показывает фотографии, цитирует Бунина и читает его стихи. Всё это делает экскурсию глубокой, насыщенной, объёмной. Николай - интересный собоседник, эрудированный и тактичный, 2,5 часа в его компании пролетели незаметно. Спасибо большое за прекрасный вечер и за сюрприз в конце! Вы превзошли наши ожидания)
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Т
Тамара
Николай, благодарим за уютную экскурсию по Бунинским местам в Москве! Все прочитать самой - одно удовольствие, увидеть своими глазами и послушать приятного рассказчика - другое!:) Для всех интересующихся творчеством и судьбой писателя очень рекомендую к посещению. Идеальный выходной день -литературная экскурсия в прекрасных Хамовниках.))
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Светлана
Очень интересная экскурсия. Николай умеет удерживать внимание слушателей и не даёт скучать. Мы много узнали о московском периоде жизни Ивана Бунина и не только. Послушали стихи. Погрузилась в атмосферу старой Москвы. Прогулялись по атмосферным улицам. Поймали дух времени.
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Лариса
Экскурсия оказалось очень познавательной, интересной. Николай подробно ответил на все вопросы. Что особенно понравилось - сопровождал экскурсию стихами Бунина, что для нас открыло новые стороны этого писателя. Рекомендую всем, кто интересуется Буниным и его творчеством!
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К
Ксения
Экскурсия интересная и содержательная. Маршрут составлен очень хорошо, по дороге узнали многое об архитектуре Москвы, зданиях, мимо которых проходили, известных людях, которые с ними связаны. Спасибо Николаю за новые знания)))
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