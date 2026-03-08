Индивидуальные экскурсии по Москве

переулку позволит вам ощутить атмосферу того времени. Увидите места, где Бунин писал, любил и встречался с Толстым и Горьким. Погружение в его биографию через стихи и рассказы сделает эту экскурсию незабываемой

Описание экскурсии

О жизни классика

Предлагаю вам узнать об Иване Алексеевиче Бунине чуть больше: и не только потому, что он один из немногих русских литературных деятелей с Нобелевской премией, но и потому, что события его жизни — внешние и внутренние — отчасти станут ключом к его произведениям. Вы узнаете о первой московской любви Бунина и о весьма любопытном его знакомстве со Львом Толстым. О том, зачем он купил револьвер, и почему Горький плакал над его стихами. Вместе с рассказами о его жизни я буду читать стихи писателя — для вашего всестороннего погружения в мир Бунина.

Бунинский Арбат

В районе Арбата собраны практически все места, где жил и бывал писатель. В Староконюшенном переулке вы осмотрите усадьбу, во флигеле которой Бунин снимал комнату (здесь же раньше стоял и другой дом, где жил классик). На Старом Арбате увидите гостиницу «Столица», где он останавливался, и знаменитый ресторан «Прагу», куда Бунин часто захаживал и где отмечал получение Пушкинской премии. А на Поварской улице, 26, ставшей последним адресом Ивана Алексеевича в Москве перед его эмиграцией во Францию, мы остановимся у его дома, и, если повезёт, заглянем внутрь, рассмотреть великолепную лепнину и на секунду представить, как писатель пересекает парадную.

Организационные детали

Расстояние маршрута экскурсии 2,5 километра. Дополнительных расходов не предвидится.