Вековые сосны, тихие лесные реки и озёра ждут вас на пешей прогулке. Вы увидите труднодоступное Змеиное озеро, долину рек Нерская и Лихотца, древние курганы и, по желанию, Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Рассказы о старообрядцах, единоверцах и местных поселениях

Куровское и окрестности — места древние и загадочные. Я расскажу, как здесь появились старообрядцы и какими методами с ними боролось царское правительство, что такое единоверие и какие части Подмосковья называют Гуслицы и Патриаршина.

Мы увидим сказочные по красоте озёра Нерское и Змеиное, а также узнаем какие похоронные обряды проводили древние финны и славяне. Также я расскажу, какие растения и животные занесены в Красную книгу Московской области.

Организационные детали