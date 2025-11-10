Вековые сосны, тихие лесные реки и озёра ждут вас на пешей прогулке.
Вы увидите труднодоступное Змеиное озеро, долину рек Нерская и Лихотца, древние курганы и, по желанию, Спасо-Преображенский Гуслицкий монастырь.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Рассказы о старообрядцах, единоверцах и местных поселениях
Куровское и окрестности — места древние и загадочные. Я расскажу, как здесь появились старообрядцы и какими методами с ними боролось царское правительство, что такое единоверие и какие части Подмосковья называют Гуслицы и Патриаршина.
Мы увидим сказочные по красоте озёра Нерское и Змеиное, а также узнаем какие похоронные обряды проводили древние финны и славяне. Также я расскажу, какие растения и животные занесены в Красную книгу Московской области.
Организационные детали
- Прохождение 15-километрового маршрута в среднем темпе потребует некоторой физической подготовки. Не рекомендуется детям младше 10 лет.
- Начало маршрута — станция «Куровская» Казанского направления. Конец — станция «Куровская» или (по желанию) платформа «Подосинки». Часть маршрута можно проехать на городском автобусе.
- Воду и перекус рекомендуется взять с собой. И то и другое можно купить на станции Куровская.
- Из Москвы до станции Куровская вам нужно добраться самостоятельно. Стоимость проезда: от Казанского вокзала — 363 руб., от м. Выхино — 293 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Куровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1422 туристов
Выпускник географического факультета МГУ. Член Русского географического общества. Аттестованный гид-переводчик. Работал в Управлении культуры Администрации Егорьевского района и газете «Егорьевский курьер».Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
