Погуляем по просторным улицам и площадям Калуги, вспомним ее великих жителей и поищем маленьких бронзовых космонавтов, которые приземлились на улочках исторического центра и уже стали символом города.
А также посетим усадьбу Полотняный завод, где нас ждет экскурсия по дому-дворцу Гончаровых, принимавшем царственных особ и хранящем тайны своих именитых обитателей.
Описание экскурсииСинеокая красавица Калуга Калугу не зря сравнивают с русской синеокой красавицей — так завораживающе прекрасны ее виды на пронзительно синюю Оку и заокские дали! А Николаю Васильевичу Гоголю Калуга напоминала «маленький Константинополь» — своими холмистыми пейзажами с пестрыми домиками, дворцами и златоглавыми соборами. В Калуге погуляем по просторным улицам и площадям, вспомним ее великих жителей и поищем маленьких бронзовых космонавтов, которые приземлились на улочках исторического центра и уже стали символом Калуги, интересно, сколько мы их с вами насчитаем?! Яркие впечатления прекрасно дополнит воздушная летняя прогулка по Оке на кораблике (с 15 мая по 1 октября). Дом-дворец Гончаровых в Полотняном заводе Неподалеку от Калуги посетим усадьбу Полотняный завод, душевный уголок, который так любил Александр Сергеевич Пушкин. Нас ждет экскурсия по дому-дворцу Гончаровых в Полотняном заводе, принимавшем царственных особ и хранящем тайны своих именитых обитателей. А во время обеда вы сможете попробовать яблочный пирог по рецепту доброй приятельницы поэта Прасковьи Вульф.
