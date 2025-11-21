Мои заказы

Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве

Прогуляться по экомаршруту, насладиться красотой парков и услышать истории, полные чувств
Так уж сложилось, что с усадьбой Свиблово связано много романтических историй.

Если вам близка тема экологичного города, а в душе живёт романтик, — эта прогулка для вас! Мы пройдём по современным зелёным маршрутам парков «Яуза» и «Свибловские пруды», между которыми, словно жемчужина в ожерелье, спряталась усадьба.
5
8 отзывов
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве© Тинатина
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве© Тинатина
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве© Тинатина

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Сквер «Знаки зодиака». Скульптуры Виктора Асерьянца — ироничные, тёплые, с глубоким символизмом — давно стали визитной карточкой района
  • Институт пути (ЦНИИС). Уютный городок института перенесёт нас в середину 20 века
  • Экологический парк «Яуза». Самый протяжённый экомаршрут Европы порадует ухоженными тропами и красивыми видами
  • Усадьбу Свиблово. Архитектурная жемчужина, где всё дышит романтикой
  • Парк «Свибловские пруды». По парку мы дойдём до суконной фабрики Кожевникова

Проходя по маршруту, мы насладимся красотой реки Яузы, обсудим истории этих мест и погрузимся в романтику прошлого.

в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тинатина
Тинатина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 22 туристов
Москва — мой родной город! Каждый сантиметр московской земли пропитан глубочайшей историей, узнавая которую мы становимся причастниками нашей общей истории, жизни… На экскурсиях я стремлюсь показать нашу Москву живой, сохранить
читать дальше

драгоценную преемственность от прошлого к будущему! Мои главные увлечения: история, природа, английский язык. У меня два высших образования: МАИ (инженер-математик) и МГПУ (методист-организатор). Первое образование помогает мне чётко структурировать материал, видеть главное и второстепенное. Второе образование помогает проводить экскурсии доходчиво и наглядно. Я считаю, что настоящий гид никогда не должен стоять на месте, но — идти вперёд, развиваться. Я постоянно работаю над своим профессиональным ростом. В частности, прямо сейчас получаю третье высшее образование, на сей раз историческое! Специализация — историко-культурный туризм. Рада, что вскоре мои экскурсанты смогут сказать, что были на экскурсии у профессионального историка!)))

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
Елена
21 ноя 2025
Хочу сказать спасибо Тине экскурсоводу за неформальную,теплую и душевную атмосферу! Чувствовала себя не туристкой,а старыми подругами. Тина не просто выполняет свою работу,она делает это с огромной любовью. Ну и конечно восторг и удивление в очередной раз от неизведанных уголков в Москве. Интересный маршрут,удивительно красивые парки. Интересные истории
И
Ирина
4 ноя 2025
Большое спасибо, очень понравилась эскурсия по родному Свиблово, узнала много нового, погуляли в прекрасной компании, увидела для себя новые объекты. Познавательно, гулятельно, отдохнула душой. Еще раз спасибо.
Большое спасибо, очень понравилась эскурсия по родному Свиблово, узнала много нового, погуляли в прекрасной компании, увиделаБольшое спасибо, очень понравилась эскурсия по родному Свиблово, узнала много нового, погуляли в прекрасной компании, увиделаБольшое спасибо, очень понравилась эскурсия по родному Свиблово, узнала много нового, погуляли в прекрасной компании, увиделаБольшое спасибо, очень понравилась эскурсия по родному Свиблово, узнала много нового, погуляли в прекрасной компании, увидела
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Прекрасная комбинированная экскурсия: и прогулка и урок истории. Открыли для себя парк Свиблово. Приятный эрудированный экскурсовод Тина не только рассказывала, но и смогла ответить на все наши многочисленные вопросы. Интересное
читать дальше

построение экскурсии хочется отметить: из 21 века погружение в более древние века и в завершение возвращение в наше время. Такое ощущение что с помощью экскурсовода Тины мы прошли, прогуливаясь сквозь века в рамках одного района Свиблово. Благодарим за прекрасно проведенное время.

Инна
Инна
27 окт 2025
Великолепная экскурсия! Рекомендую всем, как москвичка всегда к своему стыду считала Свиблово просто спальным районом, а благодаря Тинатине влюбилась в него! В экскурсии Тинатине очень органично удалось сплести историю давнюю и ту, которую мы помним, архитектуру, скульптуру, экологию… И все это в обрамлении чудесных парков, прудов, красивой усадьбы))) Прогулка получилась волшебная!
А
Александра
18 окт 2025
Очень интересная экскурсия, большое спасибо Тине за прогулку 🤩
Очень интересная экскурсия, большое спасибо Тине за прогулку 🤩Очень интересная экскурсия, большое спасибо Тине за прогулку 🤩Очень интересная экскурсия, большое спасибо Тине за прогулку 🤩
А
Абрамова
17 окт 2025
Спасибо гиду Тине, очень интересный рассказ, отличная прогулка, с погодой повезло.
К
Ксения
22 сен 2025
Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!
Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!
Е
Елена
4 июл 2025
Экскурсовод Тинатина очень интересно и увлекательно ведёт за собой по маршруту, делая остановки и подмечая удивительные детали. Время пролетело незаметно. Спасибо!

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
1 дек в 18:00
1500 ₽ за человека
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
На автобусе
На теплоходе
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прокатиться по Клязьминскому водохранилищу и погулять по готической усадьбе за 1 день
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
31 мая в 08:45
12 июн в 08:45
4980 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве