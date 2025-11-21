Так уж сложилось, что с усадьбой Свиблово связано много романтических историй.
Если вам близка тема экологичного города, а в душе живёт романтик, — эта прогулка для вас! Мы пройдём по современным зелёным маршрутам парков «Яуза» и «Свибловские пруды», между которыми, словно жемчужина в ожерелье, спряталась усадьба.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сквер «Знаки зодиака». Скульптуры Виктора Асерьянца — ироничные, тёплые, с глубоким символизмом — давно стали визитной карточкой района
- Институт пути (ЦНИИС). Уютный городок института перенесёт нас в середину 20 века
- Экологический парк «Яуза». Самый протяжённый экомаршрут Европы порадует ухоженными тропами и красивыми видами
- Усадьбу Свиблово. Архитектурная жемчужина, где всё дышит романтикой
- Парк «Свибловские пруды». По парку мы дойдём до суконной фабрики Кожевникова
Проходя по маршруту, мы насладимся красотой реки Яузы, обсудим истории этих мест и погрузимся в романтику прошлого.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тинатина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 22 туристов
Москва — мой родной город! Каждый сантиметр московской земли пропитан глубочайшей историей, узнавая которую мы становимся причастниками нашей общей истории, жизни… На экскурсиях я стремлюсь показать нашу Москву живой, сохранить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 ноя 2025
Хочу сказать спасибо Тине экскурсоводу за неформальную,теплую и душевную атмосферу! Чувствовала себя не туристкой,а старыми подругами. Тина не просто выполняет свою работу,она делает это с огромной любовью. Ну и конечно восторг и удивление в очередной раз от неизведанных уголков в Москве. Интересный маршрут,удивительно красивые парки. Интересные истории
И
Ирина
4 ноя 2025
Большое спасибо, очень понравилась эскурсия по родному Свиблово, узнала много нового, погуляли в прекрасной компании, увидела для себя новые объекты. Познавательно, гулятельно, отдохнула душой. Еще раз спасибо.
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Прекрасная комбинированная экскурсия: и прогулка и урок истории. Открыли для себя парк Свиблово. Приятный эрудированный экскурсовод Тина не только рассказывала, но и смогла ответить на все наши многочисленные вопросы. Интересное
Инна
27 окт 2025
Великолепная экскурсия! Рекомендую всем, как москвичка всегда к своему стыду считала Свиблово просто спальным районом, а благодаря Тинатине влюбилась в него! В экскурсии Тинатине очень органично удалось сплести историю давнюю и ту, которую мы помним, архитектуру, скульптуру, экологию… И все это в обрамлении чудесных парков, прудов, красивой усадьбы))) Прогулка получилась волшебная!
А
Александра
18 окт 2025
Очень интересная экскурсия, большое спасибо Тине за прогулку 🤩
А
Абрамова
17 окт 2025
Спасибо гиду Тине, очень интересный рассказ, отличная прогулка, с погодой повезло.
К
Ксения
22 сен 2025
Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!
Е
Елена
4 июл 2025
Экскурсовод Тинатина очень интересно и увлекательно ведёт за собой по маршруту, делая остановки и подмечая удивительные детали. Время пролетело незаметно. Спасибо!
