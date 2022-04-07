Во время этой индивидуальной экскурсии вы не просто пройдете от Кремля до Зарядья, вы проследите историю Москвы со времен ее зарождения и до наших дней. Вы узнаете, как развивалась столица в разные эпохи и как менялось со временем значение ее центра. Какими были и какими стали главные памятники архитектуры столицы, а также какую роль эти памятники сыграли в истории Москвы.



В начале экскурсии мы загадаем желание у «Нулевого километра», а затем, как когда-то входили цари, через Воскресенские ворота войдем на Красную площадь. После знакомства с основными достопримечательностями Красной площади мы окажемся в центре истории — в одном из древнейших районов Москвы — районе Зарядье.



С сентября 2019 года в Зарядье расположился парк. На территории парка объекты культурного наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой и высокотехнологичными аттракционами. С Парящего моста — бетонной консоли длиной 70 метров — открываются потрясающие панорамные виды на Кремль, центр города, набережные Москвы-реки и сам парк.