Красная площадь и парк Зарядье

Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье
Красная площадь и парк Зарядье

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Лобное место
  • Воскресенские ворота
  • Покровский собор
  • Зарядье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы не просто пройдете от Кремля до Зарядья, вы проследите историю Москвы со времен ее зарождения и до наших дней. Вы узнаете, как развивалась столица в разные эпохи и как менялось со временем значение ее центра. Какими были и какими стали главные памятники архитектуры столицы, а также какую роль эти памятники сыграли в истории Москвы.

В начале экскурсии мы загадаем желание у «Нулевого километра», а затем, как когда-то входили цари, через Воскресенские ворота войдем на Красную площадь. После знакомства с основными достопримечательностями Красной площади мы окажемся в центре истории — в одном из древнейших районов Москвы — районе Зарядье.

С сентября 2019 года в Зарядье расположился парк. На территории парка объекты культурного наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой и высокотехнологичными аттракционами. С Парящего моста — бетонной консоли длиной 70 метров — открываются потрясающие панорамные виды на Кремль, центр города, набережные Москвы-реки и сам парк.

Программа

Вы узнаете:
  • Кто строил Кремль и как образовалась самая главная площадь страны.
  • Где жил первый русский царь из династии Романовых и какой собор сыграл немаловажную роль в его возведении на престол.
  • Откуда пошло название Китай город и при чем тут итальянцы.
  • Действительно ли казнили на Лобном месте или это московские легенды.
  • Где шла оживленная торговля при Василии III и при чему тут пушечный выстрел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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