1 чел.
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скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
«По пути остановимся и сделаем несколько снимков у Главного Универмага Москвы, после от Красной площади отправимся в парк «Зарядье» — инновационное общественное пространство с россыпью нетривиальных фото-локаций и любопытных историй»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
«Следующая остановка — парк «Аквариум»»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
«В XVIII веке здесь разыгрывались грандиозные театрализованные праздники: в окружении изысканной архитектуры, французского парка с беломраморной скульптурой и зеркальной глади прудов»
13 июня в 15:30
14 июня в 10:30
5 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Сейчас здесь парк, но в 12 веке сюда причаливали суда с товарами для княжеского двора, а в советское время территорию занимала гостиница «Россия» — когда-то самая большая в мире»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей
Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога
Начало: В районе метро Александровский сад
«Через парк Зарядье мы дойдем до Парящего моста: любуясь панорамой Кремля, путешественники ответят на мои вопросы для закрепления знаний»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Из древнего района Китай-город мы отправимся в новомодный парк Москвы Зарядье, где нас уже будут поджидать приключения: передвигаясь по старинным посланиям, дети отыщут клад, полюбуются днем звездами и попробуют отгадать загадки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
«А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
«Красная площадь, парк Зарядье и чай в старинных палатах»
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса
Начало: В районе метро ВДНХ
«Рассмотрите настоящее украшение парка — знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», а также торжественно оформленные входные арки»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
«На территории парка много белок»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«И конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
«Кроме того, увидите здание Третьяковской галереи на Крымском Валу, парк Горького и легендарные Лужники»
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Царицыно: выбор императрицы
Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
Начало: От Главного входа
«Вы узнаете об истории этой местности и каскада прудов, осмотрите храм во имя иконы «Живоносный источник» и услышите легенды парка»
Расписание: в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
12 июня в 15:30
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
«Парк «Патриот» занимает 5,5 гектаров, а тематика и развлечения настолько разнообразны, что экскурсия понравится всем»
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Вы увидите визитные карточки столицы: кремлевские стены, храм Василия Блаженного, мавзолей, Никольскую улицу, парк Зарядье, церкви Варварки, ГУМ и Лобное место»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
«Детям предстоит исследовать парк Зарядье и улицу Варварку»
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальное путешествие по Тимирязевской академии: от барокко до конструктивизма
Погрузитесь в мир архитектуры и природы, исследуя исторические здания и парки Тимирязевской академии
Начало: у м. Петровско-Разумовская или Тимирязевская
«Парк открыт для посещения только в выходные»
Завтра в 18:00
21 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
«Нескучный сад — не просто часть Парка Горького и зеленая зона Москвы, это парк с 300-летней историей»
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
«Какие древние клады спрятаны в парке»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: театр архитектуры
Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы
Начало: В районе станции метро «Царицыно»
«И вот сейчас, бывший пристанищем для скалолазов, толкиенистов и хиппи, парк обретает новую музейную жизнь, с которой я приглашаю вас познакомиться»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
«Вот и призрак самого “московского” жилого района – Зарядья, маячит перед нами, то превращаясь в гигантский “тучерез”, то в уродливую гостиницу, то в современный парк»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
«Завершим часовую прогулку, пройдя сквозь виноградные ворота, возле самого романтичного сооружения парка — Башни-руины»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
«На экскурсии в группе до 15 человек вы пройдете по тенистым аллеям и представите, как выглядел парк в прошлом»
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
14 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Псковская горка: Церковь Георгия Победоносца, парк Зарядье, палаты бояр Романовых»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
«Вы проедете по беспроигрышному круговому маршруту и увидите главные достопримечательности Зеленограда: парк Победы, мемориальный комплекс «Штыки», старинную Никольскую церковь и экспериментальный жилой дом «Флейта»»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Поездка начинается и заканчивается возле парка «Зарядье» (ст»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: метро Боровицкая
«Мы пройдем по паркам, площадям и памятникам, где в символах сконцентрирована вся история Государства Российского, а затем попробуем расшифровать и понять глубинную символику, погружаясь в атмосферу ушедших эпох»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
«Вы услышите о развитии ВДНХ — от замысла до наших дней, приглядитесь к эпичным скульптурам и раскроете самое интересное о фонтанах парка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
«Здесь была резиденция русских царей, а теперь — парк-музей площадью 390 гектаров»
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Билеты
2 часа
Царицыно - пешеходная экскурсия
««Царицыно» — это великолепная императорская резиденция, расположенная посреди огромного живописного парка»
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800₽ за билет
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
«Парк «Воробьёвы горы» — идеальное место для лесной прогулки»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
740₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Пешеходная экскурсия по историческому району Москвы – Зарядье с посещением смотровой площадки в парке Зарядье и медиа-аттракционом «Полет над …»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
«Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
«Увидите малый, средний и большой Гротесковые мосты и представите, как когда-то хозяин этих мест граф Орлов разъезжал по ним на лошадях, и улыбнетесь истории о Фигурном фонтане в Парке Горького»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Коломенское - уголок старинной Руси в Москве
В составе уютной мини-группы исследовать живописное место, дышащее историей
Начало: рядом с метро «Каширская»
«Территория парка прекрасно оборудована: разнообразные выставки, кафе, туалеты, места для отдыха — всё для комфортного времяпрепровождения»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800₽ за человека
Групповая
5 часов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
«А где Шереметевы — там изысканная архитектура, роскошные интерьеры и живописные парки»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
«В парке посетите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с дочерью Менделеева Любовью»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«Гид расскажет интересные исторические факты о парке и подметит архитектурные нюансы грандиозного дворцового комплекса XVIII века»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Прогуляться от Триумфальной арки до музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны
Начало: У метро Парк Победы
«Далее мы попадем в Парк Победы — гулять по его территории можно весь день, площадь комплекса составляет 135 га, делая его одним из крупнейших мемориалов в мире»
16 июня в 08:30
19 июня в 17:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
«Биржевая площадь, парк Зарядье»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
«По вашему выбору для организованных групп от 10 человек прогулку можно провести в Нескучном саду парка Горького (доплата 3500 рублей независимо от числа участников)»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Плохо прописаны ориентиры, чтобы добраться до объекта. Для иногородних сложно разобраться. Доработайте информацию
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ООльга4 июня 2024Экскурсия очень познавательная и,что самое главное, не скучная. Понравилась и мне, и ребенку-подростку. Однозначно рекомендую к посещению!
- ЕЕлена4 июня 2024Шикарный парк и отличный экскурсовод
- ЭЭльмира4 июня 2024Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парки»
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