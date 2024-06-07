🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 222 отзыва Популярное предложение Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки Начало: В районе метро Китай-Город «По пути остановимся и сделаем несколько снимков у Главного Универмага Москвы, после от Красной площади отправимся в парк «Зарядье» — инновационное общественное пространство с россыпью нетривиальных фото-локаций и любопытных историй» 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка) 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+) Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве Начало: На Триумфальной площади «Следующая остановка — парк «Аквариум»» от 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте Начало: У входа в усадьбу «В XVIII веке здесь разыгрывались грандиозные театрализованные праздники: в окружении изысканной архитектуры, французского парка с беломраморной скульптурой и зеркальной глади прудов» 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» «Сейчас здесь парк, но в 12 веке сюда причаливали суда с товарами для княжеского двора, а в советское время территорию занимала гостиница «Россия» — когда-то самая большая в мире» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 168 отзывов Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога Начало: В районе метро Александровский сад «Через парк Зарядье мы дойдем до Парящего моста: любуясь панорамой Кремля, путешественники ответят на мои вопросы для закрепления знаний» 6 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... «Из древнего района Китай-город мы отправимся в новомодный парк Москвы Зарядье, где нас уже будут поджидать приключения: передвигаясь по старинным посланиям, дети отыщут клад, полюбуются днем звездами и попробуют отгадать загадки» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции «А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы Начало: В районе метро Театральная «Красная площадь, парк Зарядье и чай в старинных палатах» 5 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса Начало: В районе метро ВДНХ «Рассмотрите настоящее украшение парка — знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», а также торжественно оформленные входные арки» 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Экскурсия по Северному речному вокзалу Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида" Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника «На территории парка много белок» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы Начало: В районе метро «Площадь Революции» «И конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Автомобильная обзорная экскурсия по Москве Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок... «Кроме того, увидите здание Третьяковской галереи на Крымском Валу, парк Горького и легендарные Лужники» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 25 отзывов Царицыно: выбор императрицы Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи Начало: От Главного входа «Вы узнаете об истории этой местности и каскада прудов, осмотрите храм во имя иконы «Живоносный источник» и услышите легенды парка» Расписание: в субботу в 15:30 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 59 отзывов Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев «Парк «Патриот» занимает 5,5 гектаров, а тематика и развлечения настолько разнообразны, что экскурсия понравится всем» 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд «Вы увидите визитные карточки столицы: кремлевские стены, храм Василия Блаженного, мавзолей, Никольскую улицу, парк Зарядье, церкви Варварки, ГУМ и Лобное место» 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Квест-путешествие по Зарядью для детей Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1 «Детям предстоит исследовать парк Зарядье и улицу Варварку» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 227 отзывов Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки «Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Уникальное путешествие по Тимирязевской академии: от барокко до конструктивизма Погрузитесь в мир архитектуры и природы, исследуя исторические здания и парки Тимирязевской академии Начало: у м. Петровско-Разумовская или Тимирязевская «Парк открыт для посещения только в выходные» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Нескучный сад хранит свои стволы Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией Начало: В районе метро Ленинский проспект «Нескучный сад — не просто часть Парка Горького и зеленая зона Москвы, это парк с 300-летней историей» Расписание: в понедельник в 11:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 31 отзыв Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате Начало: В районе м. Коломенская «Какие древние клады спрятаны в парке» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Царицыно: театр архитектуры Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы Начало: В районе станции метро «Царицыно» «И вот сейчас, бывший пристанищем для скалолазов, толкиенистов и хиппи, парк обретает новую музейную жизнь, с которой я приглашаю вас познакомиться» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Приятно познакомиться, Москва Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе «Вот и призрак самого “московского” жилого района – Зарядья, маячит перед нами, то превращаясь в гигантский “тучерез”, то в уродливую гостиницу, то в современный парк» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 3 отзыва Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память Начало: Возле главного входа в парк «Завершим часовую прогулку, пройдя сквозь виноградные ворота, возле самого романтичного сооружения парка — Башни-руины» 7500 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 16 отзывов Царское Коломенское Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях Начало: В районе метро Коломенское «На экскурсии в группе до 15 человек вы пройдете по тенистым аллеям и представите, как выглядел парк в прошлом» Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00 800 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю Начало: В районе метро Охотный ряд «Псковская горка: Церковь Георгия Победоносца, парк Зарядье, палаты бояр Романовых» 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Велопрогулка по идиллическому Зеленограду Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ «Вы проедете по беспроигрышному круговому маршруту и увидите главные достопримечательности Зеленограда: парк Победы, мемориальный комплекс «Штыки», старинную Никольскую церковь и экспериментальный жилой дом «Флейта»» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2 часа 94 отзыва Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24 Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами Начало: Возле парка «Зарядье» «Поездка начинается и заканчивается возле парка «Зарядье» (ст» Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00 1330 1 197 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Знаки и символы вокруг Московского Кремля Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы Начало: метро Боровицкая «Мы пройдем по паркам, площадям и памятникам, где в символах сконцентрирована вся история Государства Российского, а затем попробуем расшифровать и понять глубинную символику, погружаясь в атмосферу ушедших эпох» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов По ВДНХ с гидом-историком Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам Начало: У арки Главного входа «Вы услышите о развитии ВДНХ — от замысла до наших дней, приглядитесь к эпичным скульптурам и раскроете самое интересное о фонтанах парка» от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 217 отзывов Мистическое Коломенское Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ... «Здесь была резиденция русских царей, а теперь — парк-музей площадью 390 гектаров» от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 56 отзывов Царицыно - пешеходная экскурсия ««Царицыно» — это великолепная императорская резиденция, расположенная посреди огромного живописного парка» Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00 от 800 ₽ за билет

🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off Аудиогид 13 часов 7 отзывов Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам) Начало: На Болотной площади Расписание: ежедневно в 11:00 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 6 отзывов Ах, горы, горы Воробьёвы… Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу Начало: В районе метро «Университет» «Парк «Воробьёвы горы» — идеальное место для лесной прогулки» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 740 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Пешеходная экскурсия по историческому району Москвы – Зарядье с посещением смотровой площадки в парке Зарядье и медиа-аттракционом «Полет над …» Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30 от 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии Начало: У м. Китай-город «Мы погуляем по старинной Ивановской горке, её уютным дворам, паркам и скверам» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы Начало: Крымский Вал, 9 «Увидите малый, средний и большой Гротесковые мосты и представите, как когда-то хозяин этих мест граф Орлов разъезжал по ним на лошадях, и улыбнетесь истории о Фигурном фонтане в Парке Горького» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 4 отзыва Коломенское - уголок старинной Руси в Москве В составе уютной мини-группы исследовать живописное место, дышащее историей Начало: рядом с метро «Каширская» «Территория парка прекрасно оборудована: разнообразные выставки, кафе, туалеты, места для отдыха — всё для комфортного времяпрепровождения» Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 7 отзывов Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены) Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар» «А где Шереметевы — там изысканная архитектура, роскошные интерьеры и живописные парки» Расписание: в воскресенье в 10:00 2 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Клин: Менделеев, Блок, Чайковский Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей Начало: У метро Саларьево «В парке посетите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с дочерью Менделеева Любовью» 19 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотосессия в Царицыно с экскурсией Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход) «Гид расскажет интересные исторические факты о парке и подметит архитектурные нюансы грандиозного дворцового комплекса XVIII века» 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Поклонная гора: голоса героев сквозь века Прогуляться от Триумфальной арки до музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны Начало: У метро Парк Победы «Далее мы попадем в Парк Победы — гулять по его территории можно весь день, площадь комплекса составляет 135 га, делая его одним из крупнейших мемориалов в мире» 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 10 отзывов Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц «Биржевая площадь, парк Зарядье» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.