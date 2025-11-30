Мы узнаем, как более 100 лет назад зарождались промышленный дизайн и авангардная фотография.
Увидим, где жили и работали инженеры-инноваторы, разберемся, как развивался рекламный рынок и телекоммуникации в конце XIX века, а также как жили и уходили из жизни знаменитые поэты.
Описание экскурсии
На прогулке мы:
- Заглянем в место, где Родченко сделал свои культовые снимки, и разберёмся, откуда рождалось его вдохновение.
- Узнаем, как создавался «кампус» Строгановки и как Шехтель фактически изобрёл промышленный дизайн в России.
- Увидим точку, где сцепились Пастернак и Есенин, и где дружба талантливых инженеров дала старт первой инжиниринговой компании Российской империи.
Познакомимся с людьми, которые строили основу рекламной индустрии, и рассмотрим уникальные здания, созданные специально для новых технологий — задолго до появления слова «стартап».
- Экскурсия — прогулка: мы мало стоим, больше (но не быстро) двигаемся.
- Я использую радиогид, поэтому рекомендую взять свои проводные (!) наушники. Если их нет — не беда, я выдам.
- Я стараюсь минимизировать бумажные материалы, поэтому перед началом прогулки нужно будет вступить во временную группу в Telegram — туда будут приходить материалы и фотографии. Пожалуйста, зарядите смартфон и убедитесь, что работает сканер QR-кодов.
- Одежда — по погоде, зонт — по желанию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: В.Г. Шухов
Завершение: Лубянка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
