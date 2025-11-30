На прогулке мы:

Заглянем в место, где Родченко сделал свои культовые снимки, и разберёмся, откуда рождалось его вдохновение.

Узнаем, как создавался «кампус» Строгановки и как Шехтель фактически изобрёл промышленный дизайн в России.

Увидим точку, где сцепились Пастернак и Есенин, и где дружба талантливых инженеров дала старт первой инжиниринговой компании Российской империи.

Познакомимся с людьми, которые строили основу рекламной индустрии, и рассмотрим уникальные здания, созданные специально для новых технологий — задолго до появления слова «стартап». Важная информация:.

