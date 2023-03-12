Мясницкая насчитывает 500-летнюю историю. На ней ночевал Наполеон, собирались масоны, трудился «русский Леонардо» и зародились две художественные школы. Вы увидите самые интересные здания улицы и расшифруете элементы их декора. Я расскажу о призраках Мясницкой, бриллиантовом князе, сватовстве Пушкина, москвичах-водохлёбах. И это далеко не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Изящная Мясницкая

Я покажу вам красивые старинные здания, на которых «притаились» саламандры и горгульи, слоны и крокодилы. Помогу отыскать «Китайскую шкатулку», музей стихийного фарфора, сестру колокольни Ивана Великого и место, где началась творческая карьера Булгакова. А также вы увидите Дом трёх композиторов и здание, построенное по проекту «архиепископа архитектуры».

Нескучные истории

Вы узнаете, как «Поганые» пруды стали «Чистыми». За что москвичи невзлюбили Александра Меньшикова и как провидение наказало его за гордыню. Как чёрная ведьма предсказала гибель на чужбине русскому послу в Тегеране, и как за его смерть заплатили алмазом. Как простой купчихе удалось купить богатую усадьбу в этих местах, и как соседями князей оказались потомки кузнеца.

Организационные детали