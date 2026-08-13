Мясницкая улица в Москве - это не просто дорога, а целая страница истории, на которой переплелись судьбы известных личностей, архитектурные шедевры и тайны прошлого.
Здесь Наполеон искал убежище, масоны проводили свои
Здесь Наполеон искал убежище, масоны проводили свои
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 👻 Мистические истории
- 🎨 Художественные школы
- 📜 Исторические факты
- 🎁 Сладкий подарок в конце
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Мясницкой - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Москве наиболее благоприятная, улицы полны жизни, а архитектурные детали особенно выразительны под ярким солнцем. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда туристов меньше, а температура остаётся комфортной. Зимой, несмотря на холод, прогулка может быть интересной благодаря праздничной атмосфере и новогодним украшениям, но стоит учесть возможные погодные неудобства.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом трёх композиторов
- Китайская шкатулка
- Музей стихийного фарфора
- Сестра колокольни Ивана Великого
- Здание по проекту архиепископа архитектуры
Описание экскурсии
Изящная Мясницкая
Я покажу вам красивые старинные здания, на которых «притаились» саламандры и горгульи, слоны и крокодилы. Помогу отыскать «Китайскую шкатулку», музей стихийного фарфора, сестру колокольни Ивана Великого и место, где началась творческая карьера Булгакова. А также вы увидите Дом трёх композиторов и здание, построенное по проекту «архиепископа архитектуры».
Нескучные истории
Вы узнаете, как «Поганые» пруды стали «Чистыми». За что москвичи невзлюбили Александра Меньшикова и как провидение наказало его за гордыню. Как чёрная ведьма предсказала гибель на чужбине русскому послу в Тегеране, и как за его смерть заплатили алмазом. Как простой купчихе удалось купить богатую усадьбу в этих местах, и как соседями князей оказались потомки кузнеца.
Организационные детали
- Я рекомендую эту экскурсию взрослым и детям от 10 лет. Тем, кто младше, может быть сложно понять и усвоить информацию.
- Каждого путешественника в конце экскурсии ждёт сладкий подарок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 11657 туристов
Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид по Москве. У меня экономическое и туристическое образование. Постоянно изучаю свой любимый город и создаю необычные маршруты. Стараюсь наполнять экскурсии редкими,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо большое Юлии за интересную экскурсию! Она показала нам такую разную улицу Мясницкую! Вместе с Юлией мы рассматривали дворянские усадьбы XVIII–XIX веков, лепнину страхового общества «Россия», чайный дом Перлова с
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О
впечатления прекрасные! экскурсия прошла прекрасно-Юлия увлеченный человек,использует архивные фото зданий,исторических личностей используя планшет (очень удобно),большой плюс-использование наушников-в центре довольно шумно на улицах! большое спасибо Юлии за эту экскурсию!
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Благодаря экскурсии по ул. Мясницкой с очаровательной Юлией сложилось яркое впечатление о первом визите в столицу с приятным послевкусием.
Мы прошлись по исторической улице неспешным темпом, заглядывали во дворы, обращали внимание
Мы прошлись по исторической улице неспешным темпом, заглядывали во дворы, обращали внимание
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В
Прекрасная экскурсия с Юлией!
Очень довольны и рекомендуем всем любителям архитектуры и истории Москвы.
Очень довольны и рекомендуем всем любителям архитектуры и истории Москвы.
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Е
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод! Получили порцию впечатлений благодаря эрудиции экскурсовода Юлии: была архитектура, поэзия, музыка, скульптура! Мы не москвичи, но нам было очень интересно, материал подаётся очень живо и познавательно! Рекомендую!
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Огромное спасибо за экскурсию.
Прошли по улице от красных ворот до лубянки. Останавливались почти у каждого здания, т. к. экскурсовод просто невероятная: рассказывает множество переплетающихся между собой фактов и историй. Были в восторге от прогулки.
Прошли по улице от красных ворот до лубянки. Останавливались почти у каждого здания, т. к. экскурсовод просто невероятная: рассказывает множество переплетающихся между собой фактов и историй. Были в восторге от прогулки.
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