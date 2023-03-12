Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая

Погулять по одной из древнейших улиц Москвы и раскрыть её секреты

5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мясницкая насчитывает 500-летнюю историю.

На ней ночевал Наполеон, собирались масоны, трудился «русский Леонардо» и зародились две художественные школы. Вы увидите самые интересные здания улицы и расшифруете элементы их декора. Я расскажу о призраках Мясницкой, бриллиантовом князе, сватовстве Пушкина, москвичах-водохлёбах. И это далеко не всё!
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Изящная Мясницкая

Я покажу вам красивые старинные здания, на которых «притаились» саламандры и горгульи, слоны и крокодилы. Помогу отыскать «Китайскую шкатулку», музей стихийного фарфора, сестру колокольни Ивана Великого и место, где началась творческая карьера Булгакова. А также вы увидите Дом трёх композиторов и здание, построенное по проекту «архиепископа архитектуры».

Нескучные истории

Вы узнаете, как «Поганые» пруды стали «Чистыми». За что москвичи невзлюбили Александра Меньшикова и как провидение наказало его за гордыню. Как чёрная ведьма предсказала гибель на чужбине русскому послу в Тегеране, и как за его смерть заплатили алмазом. Как простой купчихе удалось купить богатую усадьбу в этих местах, и как соседями князей оказались потомки кузнеца.

Организационные детали

  • Я рекомендую эту экскурсию взрослым и детям от 10 лет. Тем, кто младше, может быть сложно понять и усвоить информацию.
  • Каждого путешественника в конце экскурсии ждёт сладкий подарок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
12 мар 2023
Спасибо большое Юлии за чудесно проведённое время на экскурсии по Мясницкой! Ответственный и профессиональный подход к делу. Глубокое и проработанное знание материала. Мы подходили к зданиям, особнякам, усадьбам, с которыми связаны исторические события и окунались в прошлое, узнавали истории, связанные с ними в очень интересной и не скучной подаче, с долей юмора, при этом соблюдая историческую "серьёзность" и достоверность. Рассказ сопровождается фотографиями из альбома, что прекрасно дополняет экскурсию. Юлия использует качественный радиогид и наушники, всё прекрасно слышно. Это важно. В общем мы в полном восторге от проведённого времени и наша рекомендация - обязательно к посещению!!! Получили много положительных эмоций и новых знаний!
Г
9 мар 2023
Огромное удовольствие получили в женский день, настоящий подарок! Наш гид, Юлия, провела нас необычным маршрутом, неожиданно оказались в кафе и музее одновременно. Рассказ был на протяжении 3-х часов, за что еще раз огромное спасибо. Все было интересно и необычно. Юлия на протяжении всего времени удерживала наше внимание. Сразу видно, что работает она с любовью. Однозначно рекомендуем. Придём еще на другие ваши экскурсии.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Необычные дома
Чистые пруды
Улицы и переулки
Старая Москва
Мясницкая
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Москвы

Мясницкая: легенды и были
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
25 отзывов
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
у м. Лубянка
17 мар
24 мар
31 мар
7 апр
500 за человека
Экскурсия по Тверской улице для школьников
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
8 отзывов
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
в районе метро Охотный ряд
18 мар
19 мар
20 мар
21 мар
от 4 000 за всё до 8 чел.
Историческая мозаика Бауманской улицы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
21 отзыв
Историческая мозаика Бауманской улицы
Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях
метро Бауманская
27 мар
28 мар
29 мар
30 мар
3 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ