Я покажу вам красивые старинные здания, на которых «притаились» саламандры и горгульи, слоны и крокодилы. Помогу отыскать «Китайскую шкатулку», музей стихийного фарфора, сестру колокольни Ивана Великого и место, где началась творческая карьера Булгакова. А также вы увидите Дом трёх композиторов и здание, построенное по проекту «архиепископа архитектуры».
Вы узнаете, как «Поганые» пруды стали «Чистыми». За что москвичи невзлюбили Александра Меньшикова и как провидение наказало его за гордыню. Как чёрная ведьма предсказала гибель на чужбине русскому послу в Тегеране, и как за его смерть заплатили алмазом. Как простой купчихе удалось купить богатую усадьбу в этих местах, и как соседями князей оказались потомки кузнеца.