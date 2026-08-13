Мясницкая улица в Москве - это не просто дорога, а целая страница истории, на которой переплелись судьбы известных личностей, архитектурные шедевры и тайны прошлого.Здесь Наполеон искал убежище, масоны проводили свои

собрания, а «русский Леонардо» творил свои шедевры. Вас ждут истории о призраках, бриллиантовом князе и сватовстве Пушкина. Увидите уникальные здания и расшифруете их декор. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным открытий и впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Мясницкой - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Москве наиболее благоприятная, улицы полны жизни, а архитектурные детали особенно выразительны под ярким солнцем. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда туристов меньше, а температура остаётся комфортной. Зимой, несмотря на холод, прогулка может быть интересной благодаря праздничной атмосфере и новогодним украшениям, но стоит учесть возможные погодные неудобства.

Сейчас август — это идеальное время.