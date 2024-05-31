Мясницкая — древняя улица. В 15 веке здесь селились опальные новгородские бояре, потом — купцы-мясники. Затем она стала правительственной трассой вроде современной Рублёвки и вела в Лефортово. А в 19 веке — главной дорогой, ведущей к трём вокзалам. История богатая! Настолько, что знакомство с Мясницкой приходится делить на 2 части. Итак, часть 1 — от Лубянки до Бульварного кольца.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Доходный дом Московской духовной консистории.
- Торговый дом фарфорового короля Кузнецова.
- Древняя усадьба, в которой размещался Клуб красных директоров с курсами математики.
- Самая передовая телефонная станция в готическом стиле.
- Доходный дом Строгановского училища.
- Чайный дом Перлова.
- Дом генерал-поручика Юшкова, в котором долгое время был Московский институт боеприпасов (знаете о таком?).
- Тень Московского почтамта.
- Невезучий огромный дом Лансере.
- И вишенка на торте — роскошный дом страхового общества «Россия» и павильон метро в виде гробницы римского раба Эврисака.
Вы узнаете:
- Кто и как мог строить доходные дома, как они были устроены и кто в них жил.
- Какой дом любил снимать Родченко.
- Почему почтамт часто переезжал с места на место.
- Зачем было устроено нефтехранилище под жилым домом.
- Чем отличается московский жук-скарабей от египетского.
Организационные детали
- Длина маршрута — примерно 2 км. Начинаем у ст. метро Лубянка, завершаем у метро Чистые Пруды.
- Экскурсия проходит с радиогидами.
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 22 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
31 мая 2024
Отличная экскурсия. Наталья - замечательный рассказчик. Маршрут очень интересный. Мы прошлись не только по улице Мясницкой, но заглянули в соседние переулки, зашли в храм, библиотеку, подъезды доходных домов. Надеюсь побывать на других экскурсиях Натальи. Всем рекомендую!
О
Оксана
30 мая 2024
Экскурсия занимает не менее двух часов, надо бы продумать остановки для участников со скамейками для отдыха. По маршруту их немного. Экскурсовод не очень хороший рассказчик, видно, не хватает соответствующей практики и/или подготовки. Хотя предметом владеет вполне уверенно. Сама задумка темы экскурсии интересная
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