Индивидуальная
до 20 чел.
Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
21 авг в 09:00
22 авг в 12:00
950 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По окрестностям Мясницкой: десять писем о любви и не только
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
28 авг в 09:00
31 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Мясницкая - по царской дороге
Начало: Мясницкая, 48
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
