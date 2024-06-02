1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
«Мясницкая насчитывает 500-летнюю историю»
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Архитектурный коктейль Мясницкой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«Так город «оброс» разными архитектурными стилями — вы познакомитесь с ними на примере зданий разных лет в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
«История Мясницкой насчитывает более 500 лет»
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории и искусства, как улица Мясницкая»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
«Сама улица Мясницкая — парадная, она помнит дворян и их усадьбы с колоннами: войдёшь во двор — найдёшь курдонёр»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Мясницкая: Начало (мини-группа)
Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них
Начало: У станции метро Лубянка
«Настолько, что знакомство с Мясницкой приходится делить на 2 части»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии
Начало: в районе метро «Красные ворота»
«Как раньше отправляли письма и почему Мясницкая — главная почтовая улица страны»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
«Экскурсия пройдет в районе Мясницкой улицы, протяженность небольшая»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Первый час экскурсии мы будем гулять по окрестностям Мясницкой улицы, изучать историю домов и их весьма необычных обитателей»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва - чайная столица России
Погрузиться в историю чайной культуры и торговли
Начало: Мясницкая 19
«Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада»
16 июня в 11:00
17 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик
Начало: У метро Чистые пруды
«От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка»
Завтра в 14:00
9 июня в 17:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Начало: в районе метро Лубянка
«Район Белого Города между Бульварным кольцом и улицами Мясницкой и Большая Лубянка можно по праву считать самым загадочным «треугольником» Москвы»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 942₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Мясницкая улица: путешествие сквозь века
Исследуйте Мясницкую улицу, где каждый камень хранит истории московской аристократии, дворянства и ремесленников
«Именно на Мясницкой встречаются несколько эпох московской жизни»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Погрузиться в атмосферу эпохи и узнать о людях, повлиявших на становление личности императора
Начало: В районе метро Красные ворота
«Пройдем по Мясницкой улице к Главпочтамту и свернем в тихие переулки, хранящие громкие секреты: Архангельский, Малый Златоустьинский и Армянский»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
«Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий Мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица»
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Музей в чемодане
Интерактивная экскурсия по Мясницкой с играми и загадками
Начало: у метро «Красные Ворота»
«Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая»
«Увидим китайский чайный дом на Мясницкой улице и, конечно, наведаемся в гости к купцам Морозовым, в дом Тверской мануфактуры»
24 июня в 17:30
25 июня в 17:30
2 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
История рекламы - в мини-группе
Обсудить, как в Москве появились рекламные вывески и чем маркетинг цепляет нас сейчас
Начало: у метро «Китай-город»
«Мы встретимся в районе Китай-города, пройдёмся по улицам и переулкам Ивановской горки, погуляем по Мясницкой»
Расписание: в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Расшифровать тайные знаки на стенах и городские послания на прогулке без гида
Начало: У метро Кузнецкий мост
«Маршрут проходит через районы Кузнецкого моста и Петровки, Китай-город (Никольская и Ильинка), по Маросейке-Покровке и переулкам Мясницкой»
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шухов - это не только башня
Узнать о разработках гениального инженера и осознать масштаб его личности
Начало: на Красной площади
«Мы начнём у ГУМа, прогуляемся до улицы Петровка, пройдёмся по Кузнецкому Мосту, пересечём Большую Лубянку, продолжим идти по Мясницкой улице и закончим у памятника Шухову на Сретенском бульваре»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 590₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июня 2024Потрясающий специалист и обаятельная женщина!
- ННаталья1 июня 2024Спасибо за такую насыщенную экскурсионную программу! Всем очень понравилось! Интересная подача материала, много необычных фактов и запоминающихся деталей. Теперь будем
- ЛЛариса31 мая 2024Отличная экскурсия. Наталья - замечательный рассказчик. Маршрут очень интересный. Мы прошлись не только по улице Мясницкой, но заглянули в соседние переулки, зашли в храм, библиотеку, подъезды доходных домов. Надеюсь побывать на других экскурсиях Натальи. Всем рекомендую!
- ООксана30 мая 2024Экскурсия занимает не менее двух часов, надо бы продумать остановки для участников со скамейками для отдыха. По маршруту их немного.
- ЮЮлия27 мая 2024Юлия - необыкновенный рассказчик, с эрудицией, харизмой, очень теплым и личным отношением к городу. Безоговорочно рекомендую!!!
- ССветлана20 мая 2024Юля показала нам улицу во всем ее историческом великолепии, старинные доходные дома, родовые усадьбы, очень интересно рассказывала об удивительных домах,
- ГГалина12 мая 2024Отличная экскурсия с позитивным гидом Екатериной! Грамотно излагает, погружает в истории, акцентирует внимание на деталях, легка в общении, шутит, фотографирует по просьбе и отвечает на любые вопросы! Впечатление очень приятное! Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую.
- ААнна12 мая 2024Замечательная экскурсия! Столько нового и столько интересного узнала благодаря Ирине! Спасибо!
- ААндрей11 мая 2024Никита очень приятный собеседник, просто но информативно преподносит материал, чемоданчик полон сюрпризов))
- ААртем6 мая 2024Экскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданиях мимо которых ходил тысячи
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мясницкая»
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