🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота «Мясницкая насчитывает 500-летнюю историю» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды «Архитектурный коктейль Мясницкой» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота «Так город «оброс» разными архитектурными стилями — вы познакомитесь с ними на примере зданий разных лет в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов» от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 43 отзыва Мясницкая: легенды и были Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами Начало: М. Красные ворота вых. 1 «История Мясницкой насчитывает более 500 лет» 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры Начало: У станции метро «Лубянка» «Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории и искусства, как улица Мясницкая» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Что кроется в переулках Мясницкой улицы? Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы Начало: У метро Красные ворота «Сама улица Мясницкая — парадная, она помнит дворян и их усадьбы с колоннами: войдёшь во двор — найдёшь курдонёр» 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Москва: инструкция по применению Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе Начало: метро «Театральная», выход 10 «Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Мясницкая: Начало (мини-группа) Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них Начало: У станции метро Лубянка «Настолько, что знакомство с Мясницкой приходится делить на 2 части» Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии Начало: в районе метро «Красные ворота» «Как раньше отправляли письма и почему Мясницкая — главная почтовая улица страны» 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой Начало: В районе станции метро Чистые пруды «Экскурсия пройдет в районе Мясницкой улицы, протяженность небольшая» 3 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв «Город как книга»: литературная экскурсия-квест Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет Начало: У станции метро «Лубянка» «Первый час экскурсии мы будем гулять по окрестностям Мясницкой улицы, изучать историю домов и их весьма необычных обитателей» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Москва - чайная столица России Погрузиться в историю чайной культуры и торговли Начало: Мясницкая 19 «Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик Начало: У метро Чистые пруды «От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка» 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Между Мясницкой и Большой Лубянкой Прогулка по самому загадочному району Москвы Начало: в районе метро Лубянка «Район Белого Города между Бульварным кольцом и улицами Мясницкой и Большая Лубянка можно по праву считать самым загадочным «треугольником» Москвы» 5 942 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века Исследуйте Мясницкую улицу, где каждый камень хранит истории московской аристократии, дворянства и ремесленников «Именно на Мясницкой встречаются несколько эпох московской жизни» 6200 5 580 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Молодой Петр I и неизведанная Москва Погрузиться в атмосферу эпохи и узнать о людях, повлиявших на становление личности императора Начало: В районе метро Красные ворота «Пройдем по Мясницкой улице к Главпочтамту и свернем в тихие переулки, хранящие громкие секреты: Архангельский, Малый Златоустьинский и Армянский» 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 5 отзывов Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства Начало: в районе станции метро «Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий Мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица» 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Музей в чемодане Интерактивная экскурсия по Мясницкой с играми и загадками Начало: у метро «Красные Ворота» «Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили» Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая» «Увидим китайский чайный дом на Мясницкой улице и, конечно, наведаемся в гости к купцам Морозовым, в дом Тверской мануфактуры» 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва История рекламы - в мини-группе Обсудить, как в Москве появились рекламные вывески и чем маркетинг цепляет нас сейчас Начало: у метро «Китай-город» «Мы встретимся в районе Китай-города, пройдёмся по улицам и переулкам Ивановской горки, погуляем по Мясницкой» Расписание: в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 3.5 часа Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы» Расшифровать тайные знаки на стенах и городские послания на прогулке без гида Начало: У метро Кузнецкий мост «Маршрут проходит через районы Кузнецкого моста и Петровки, Китай-город (Никольская и Ильинка), по Маросейке-Покровке и переулкам Мясницкой» 1 200 ₽ за всё до 5 чел.