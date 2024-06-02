Мясницкая – экскурсии в Москве

Найдено 22 экскурсии в категории «Мясницкая» в Москве, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
«Мясницкая насчитывает 500-летнюю историю»
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 4 чел.
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Архитектурный коктейль Мясницкой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«Так город «оброс» разными архитектурными стилями — вы познакомитесь с ними на примере зданий разных лет в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Мясницкая: легенды и были
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
43 отзыва
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
«История Мясницкой насчитывает более 500 лет»
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750 за человека
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории и искусства, как улица Мясницкая»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
«Сама улица Мясницкая — парадная, она помнит дворян и их усадьбы с колоннами: войдёшь во двор — найдёшь курдонёр»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 7 чел.
Москва: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Мясницкая: Начало (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Мясницкая: Начало (мини-группа)
Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них
Начало: У станции метро Лубянка
«Настолько, что знакомство с Мясницкой приходится делить на 2 части»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии
Начало: в районе метро «Красные ворота»
«Как раньше отправляли письма и почему Мясницкая — главная почтовая улица страны»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия - на прогулке по Мясницкой
Начало: В районе станции метро Чистые пруды
«Экскурсия пройдет в районе Мясницкой улицы, протяженность небольшая»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 500 за всё до 3 чел.
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Первый час экскурсии мы будем гулять по окрестностям Мясницкой улицы, изучать историю домов и их весьма необычных обитателей»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 000 за всё до 5 чел.
Москва - чайная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Москва - чайная столица России
Погрузиться в историю чайной культуры и торговли
Начало: Мясницкая 19
«Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада»
16 июня в 11:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик
Начало: У метро Чистые пруды
«От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка»
Завтра в 14:00
9 июня в 17:00
8 000 за всё до 10 чел.
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Начало: в районе метро Лубянка
«Район Белого Города между Бульварным кольцом и улицами Мясницкой и Большая Лубянка можно по праву считать самым загадочным «треугольником» Москвы»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 942 за всё до 6 чел.
Мясницкая - разные эпохи московской жизни
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мясницкая улица: путешествие сквозь века
Исследуйте Мясницкую улицу, где каждый камень хранит истории московской аристократии, дворянства и ремесленников
«Именно на Мясницкой встречаются несколько эпох московской жизни»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:30
62005 580 за всё до 10 чел.
Молодой Петр I и неизведанная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Погрузиться в атмосферу эпохи и узнать о людях, повлиявших на становление личности императора
Начало: В районе метро Красные ворота
«Пройдем по Мясницкой улице к Главпочтамту и свернем в тихие переулки, хранящие громкие секреты: Архангельский, Малый Златоустьинский и Армянский»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
«Районы прогулки чередуются, но это всегда центр — например, Кузнецкий Мост, Патриаршие пруды или Мясницкая улица»
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000 за человека
Музей в чемодане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Музей в чемодане
Интерактивная экскурсия по Мясницкой с играми и загадками
Начало: у метро «Красные Ворота»
«Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая»
«Увидим китайский чайный дом на Мясницкой улице и, конечно, наведаемся в гости к купцам Морозовым, в дом Тверской мануфактуры»
24 июня в 17:30
25 июня в 17:30
2 400 за всё до 8 чел.
История рекламы - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
История рекламы - в мини-группе
Обсудить, как в Москве появились рекламные вывески и чем маркетинг цепляет нас сейчас
Начало: у метро «Китай-город»
«Мы встретимся в районе Китай-города, пройдёмся по улицам и переулкам Ивановской горки, погуляем по Мясницкой»
Расписание: в среду и субботу в 12:00, в четверг и пятницу в 18:30
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Расшифровать тайные знаки на стенах и городские послания на прогулке без гида
Начало: У метро Кузнецкий мост
«Маршрут проходит через районы Кузнецкого моста и Петровки, Китай-город (Никольская и Ильинка), по Маросейке-Покровке и переулкам Мясницкой»
Завтра в 13:00
9 июня в 08:00
1 200 за всё до 5 чел.
Шухов - это не только башня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Шухов - это не только башня
Узнать о разработках гениального инженера и осознать масштаб его личности
Начало: на Красной площади
«Мы начнём у ГУМа, прогуляемся до улицы Петровка, пройдёмся по Кузнецкому Мосту, пересечём Большую Лубянку, продолжим идти по Мясницкой улице и закончим у памятника Шухову на Сретенском бульваре»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 590 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
    Потрясающий специалист и обаятельная женщина!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Архитектурная Москва
    Спасибо за такую насыщенную экскурсионную программу! Всем очень понравилось! Интересная подача материала, много необычных фактов и запоминающихся деталей. Теперь будем
    читать дальше

    гулять по Москве, и искать на исторических домах элементы разных архитектурных стилей, с которыми нас познакомил Никита. Время пролетело незаметно: Никита не просто прекрасно владеет информацией, а ещё очень увлекательно ее преподносит! Будем обращаться снова)

  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Мясницкая: Начало (мини-группа)
    Отличная экскурсия. Наталья - замечательный рассказчик. Маршрут очень интересный. Мы прошлись не только по улице Мясницкой, но заглянули в соседние переулки, зашли в храм, библиотеку, подъезды доходных домов. Надеюсь побывать на других экскурсиях Натальи. Всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Мясницкая: Начало (мини-группа)
    Экскурсия занимает не менее двух часов, надо бы продумать остановки для участников со скамейками для отдыха. По маршруту их немного.
    читать дальше

    Экскурсовод не очень хороший рассказчик, видно, не хватает соответствующей практики и/или подготовки. Хотя предметом владеет вполне уверенно. Сама задумка темы экскурсии интересная

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
    Юлия - необыкновенный рассказчик, с эрудицией, харизмой, очень теплым и личным отношением к городу. Безоговорочно рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
    Юля показала нам улицу во всем ее историческом великолепии, старинные доходные дома, родовые усадьбы, очень интересно рассказывала об удивительных домах,
    читать дальше

    о владельцах домов. Каждый дом- это произведение искусств, за которым скрываются судьбы людей. Погрузила нас в атмосферу исторических событий в Москве. Юля интересно преподносит информацию, читает стихи, цитирует великих людей, гид-профессионал высокого уровня. Рекомендую эту экскурсию в сопровождении Юли.

  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
    Отличная экскурсия с позитивным гидом Екатериной! Грамотно излагает, погружает в истории, акцентирует внимание на деталях, легка в общении, шутит, фотографирует по просьбе и отвечает на любые вопросы! Впечатление очень приятное! Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
    Замечательная экскурсия! Столько нового и столько интересного узнала благодаря Ирине! Спасибо!
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Музей в чемодане
    Никита очень приятный собеседник, просто но информативно преподносит материал, чемоданчик полон сюрпризов))
  • А
    Артем
    6 мая 2024
    Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
    Экскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданиях мимо которых ходил тысячи
    читать дальше

    раз. Экскурсия трехчасовая, что для меня немного длинно. Маленьких детей точно не следует брать, не вытянут долгий маршрут. Стефания хороший гид, материал знает. Единственное, для меня было слишком много подробностей, которые не всегда интересны.

    Экскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданияхЭкскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданияхЭкскурсия по родным детским местам, поэтому не могла не зайти. Узнал много интересных фактов о зданиях

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мясницкая»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
  2. Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
  3. Архитектурная Москва
  4. Мясницкая: легенды и были
  5. Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Мясницкая" можно забронировать 22 экскурсии от 750 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Мясницкая», 342 ⭐ отзыва, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам