Криминальная Москва: Хитровка и ее обитатели

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Место окончания маршрута: Хитровская площадь.
Криминальная Москва: Хитровка и ее обитатели
Криминальная Москва: Хитровка и ее обитатели
Криминальная Москва: Хитровка и ее обитатели

Что вас ожидает 🤩

  • Хитровка
  • Дом-утюг
  • Усадьба основателя рынка
  • "Дом с фигурами"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В конце 19го века не было в Москве такого человека, который бы не слышал про Хитров рынок.

Московский район Хитровка, в шаговой доступности от Кремля, будоражил воображение обывателей «страшными» рассказами.

Знаменитые писатели: Лев Толстой, Максим Горький, Викентий Вересаев посещали Хитровку чтобы «познать глубины городского дна». Актеры МХАТа, во главе с Константином Станиславским «ходили в народ», желая понаблюдать за прототипами своих сценических героев. Типы и характеры хитрованцев для творческих людей были неиссякаемым источником вдохновения. Знаменитый московский репортер, Владимир Гиляровский, всегда находил здесь оригинальный материал для криминальной хроники.


Программа

Вы узнаете:

  • Кто основал Хитровский рынок.
  • Кто такие «странники», и как хитрованцы относились к «карусельщикам».
  • Зачем домовладелец Ромейко копал подземные ходы и при чем тут Эраст Фандорин.
  • Почему начальник московской сыскной полиции А. Ф Кошко высмеивал репортажи В. Гиляровского.

Вы увидите:

  • Бывшие ночлежки и знаменитый дом-утюг.
  • Сохранившуюся городскую усадьбу основателя хитровского рынка и его изображения на фасаде дома.
  • «Дом с фигурами» - любимый кинематографистами образ советской Москвы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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