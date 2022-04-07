В конце 19го века не было в Москве такого человека, который бы не слышал про Хитров рынок.

Московский район Хитровка, в шаговой доступности от Кремля, будоражил воображение обывателей «страшными» рассказами.

Знаменитые писатели: Лев Толстой, Максим Горький, Викентий Вересаев посещали Хитровку чтобы «познать глубины городского дна». Актеры МХАТа, во главе с Константином Станиславским «ходили в народ», желая понаблюдать за прототипами своих сценических героев. Типы и характеры хитрованцев для творческих людей были неиссякаемым источником вдохновения. Знаменитый московский репортер, Владимир Гиляровский, всегда находил здесь оригинальный материал для криминальной хроники.



