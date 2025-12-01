читать дальше

полном восторге.



Это не просто прогулка по центру, а увлекательное путешествие по дворам, историям и настроениям города. Здорово организованный маршрут: каждый бар, каждая остановка и каждый рассказ всё на своём месте. Лёгкость подачи и глубокие знания делают вечер насыщенным и очень живым!

А ещё и милые и вкусные сюрпризы по дороге… но секреты маршрута нас просили не раскрывать…:)



В итоге получаешь редкое сочетание — вкусную атмосферу, внимание к деталям и море интересных фактов. Хотите провести время с пользой и удовольствием? Это точно к Ольге. Очень рекомендуем! И сами ещё придём! Ольга, Спасибо!