Мы пройдём по Ивановской горке, где тесно переплетаются монастырские стены и барные подвалы, поэтические строки и криминальные легенды.
А дальше — Хитровка, когда-то «дно Москвы», о котором писал Гиляровский и которое вошло в литературу как символ тёмной стороны города. Сегодня площадь изменилась, но память о ней продолжает будоражить воображение.
Описание экскурсии
Ивановская горка
- Мы начнём путь от исторической Маросейки, верхней границы горки, и будем шаг за шагом спускаться с героями этих мест к Хитровке и Солянке
- Заглянем в скрытые подворотни, где Москва открывает тайные артефакты
- Обсудим истории о затворницах Иоанно-Предтеченского монастыря
- Увидим редкую архитектурную рифму с Флоренцией — купола по образцу Брунеллески, и развилку трёх улиц, где город словно ставит перед нами вечный выбор
- Остановимся в сквере Осипа Мандельштама. В тишине его строки об «улице своего имени» прозвучат особенно пронзительно
Хитровка
Вас ждут несколько особых барных интерьеров. Каждый — со своей атмосферой:
- один напомнит школьные кабинеты
- другой вернёт к простоте старой Москвы
- третий удивит игрой воображения
- а финал станет изысканным, почти театральным
И — самое вкусное!
На память о прогулке вы получите мини-ролик, где главным героем будете вы! Несколько минут живой магии, где вечер, город и вы сливаетесь в одно целое.
Кому подойдёт экскурсия
Эта прогулка понравится тем, кто:
- любит видеть город многослойным
- устал от открыточной Москвы
- ищет живое и чувственное знакомство с Москвой — через запахи, вкусы, стихи и старинные улицы
Организационные детали
- Напитки и еда в заведениях оплачиваются отдельно. Средний чек настоек на пути — 300 ₽ за шт.
- Возраст: 18+
- Возможна корректировка финального бара под ваши предпочтения
- 2-3 минутный видеоролик о прогулке я снимаю на телефон и по желанию участников посылаю через мессенджер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 126 туристов
Я родилась в Москве и очень её люблю. Мне всегда хотелось показывать интересные места города и рассказывать про её историю. Раннее утро для обзорной экскурсии — особое время. Приходите и вы увидите удивительно тихую Москву! А вечер можно посвятить барной экскурсии! И это совсем другая история:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
1 дек 2025
Очень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведения были знакомы, а одно стало открытием! Очень душевная атмосфера создаётся Ольгой, с удовольствием бы гуляла не три, а часов пять))), потому что три пролетели незаметно!
Интересный рассказ, ненавязчивая подача всяких исторических фактов, красивая речь, осознанная рекомендация напитков… Всё замечательно! Очень рекомендую эту экскурсию с Ольгой!
Анастасия
1 дек 2025
Мы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорной экскурсии, а теперь решили открыть для себя её барный формат — и снова в
О
Ольга
3 ноя 2025
Были на экскурсии всей семьёй,отмечали двойной День Рождения. Несмотря на возрастные дистанции в нашей компании (от 18 до 83 лет) все были восторге от этого яркого,необычного,наполненного Дня! Спасибо большое экскурсоводу Ольге за комфортное,дружеское общение и разделенный с нами праздник, в котором она была проводником,открывшим для нас новые грани Москвы.
