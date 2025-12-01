Мои заказы

Ивановская горка от монастырей до Хитровки - барная прогулка сквозь прошлое (18+)

Три часа путешествия через слои Москвы - монастыри и дворы, камни и поэзию, историю и вкус
Мы пройдём по Ивановской горке, где тесно переплетаются монастырские стены и барные подвалы, поэтические строки и криминальные легенды.

А дальше — Хитровка, когда-то «дно Москвы», о котором писал Гиляровский и которое вошло в литературу как символ тёмной стороны города. Сегодня площадь изменилась, но память о ней продолжает будоражить воображение.
5
3 отзыва
Ивановская горка от монастырей до Хитровки - барная прогулка сквозь прошлое (18+)© Ольга
Ивановская горка от монастырей до Хитровки - барная прогулка сквозь прошлое (18+)© Ольга
Ивановская горка от монастырей до Хитровки - барная прогулка сквозь прошлое (18+)© Ольга

Описание экскурсии

Ивановская горка

  • Мы начнём путь от исторической Маросейки, верхней границы горки, и будем шаг за шагом спускаться с героями этих мест к Хитровке и Солянке
  • Заглянем в скрытые подворотни, где Москва открывает тайные артефакты
  • Обсудим истории о затворницах Иоанно-Предтеченского монастыря
  • Увидим редкую архитектурную рифму с Флоренцией — купола по образцу Брунеллески, и развилку трёх улиц, где город словно ставит перед нами вечный выбор
  • Остановимся в сквере Осипа Мандельштама. В тишине его строки об «улице своего имени» прозвучат особенно пронзительно

Хитровка

Вас ждут несколько особых барных интерьеров. Каждый — со своей атмосферой:

  • один напомнит школьные кабинеты
  • другой вернёт к простоте старой Москвы
  • третий удивит игрой воображения
  • а финал станет изысканным, почти театральным

И — самое вкусное!

На память о прогулке вы получите мини-ролик, где главным героем будете вы! Несколько минут живой магии, где вечер, город и вы сливаетесь в одно целое.

Кому подойдёт экскурсия

Эта прогулка понравится тем, кто:

  • любит видеть город многослойным
  • устал от открыточной Москвы
  • ищет живое и чувственное знакомство с Москвой — через запахи, вкусы, стихи и старинные улицы

Организационные детали

  • Напитки и еда в заведениях оплачиваются отдельно. Средний чек настоек на пути — 300 ₽ за шт.
  • Возраст: 18+
  • Возможна корректировка финального бара под ваши предпочтения
  • 2-3 минутный видеоролик о прогулке я снимаю на телефон и по желанию участников посылаю через мессенджер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 126 туристов
Я родилась в Москве и очень её люблю. Мне всегда хотелось показывать интересные места города и рассказывать про её историю. Раннее утро для обзорной экскурсии — особое время. Приходите и вы увидите удивительно тихую Москву! А вечер можно посвятить барной экскурсии! И это совсем другая история:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Инна
Инна
1 дек 2025
Очень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведения были знакомы, а одно стало открытием! Очень душевная атмосфера создаётся Ольгой, с удовольствием бы гуляла не три, а часов пять))), потому что три пролетели незаметно!
Интересный рассказ, ненавязчивая подача всяких исторических фактов, красивая речь, осознанная рекомендация напитков… Всё замечательно! Очень рекомендую эту экскурсию с Ольгой!
Очень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведенияОчень классно погуляли с Ольгой по переулкам Ивановской горки с заходом в интересные бары. Какие-то заведения
Анастасия
Анастасия
1 дек 2025
Мы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорной экскурсии, а теперь решили открыть для себя её барный формат — и снова в
читать дальше

полном восторге.

Это не просто прогулка по центру, а увлекательное путешествие по дворам, историям и настроениям города. Здорово организованный маршрут: каждый бар, каждая остановка и каждый рассказ всё на своём месте. Лёгкость подачи и глубокие знания делают вечер насыщенным и очень живым!
А ещё и милые и вкусные сюрпризы по дороге… но секреты маршрута нас просили не раскрывать…:)

В итоге получаешь редкое сочетание — вкусную атмосферу, внимание к деталям и море интересных фактов. Хотите провести время с пользой и удовольствием? Это точно к Ольге. Очень рекомендуем! И сами ещё придём! Ольга, Спасибо!

Мы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорнойМы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорнойМы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорнойМы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорнойМы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорнойМы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорнойМы уже во второй раз встречаемся с Ольгой: когда-то гуляли с ней по Москве на обзорной
О
Ольга
3 ноя 2025
Были на экскурсии всей семьёй,отмечали двойной День Рождения. Несмотря на возрастные дистанции в нашей компании (от 18 до 83 лет) все были восторге от этого яркого,необычного,наполненного Дня! Спасибо большое экскурсоводу Ольге за комфортное,дружеское общение и разделенный с нами праздник, в котором она была проводником,открывшим для нас новые грани Москвы.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
1300 ₽ за человека
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
Пешая
2 часа
278 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 17:30, в субботу в 14:00
12 дек в 17:30
13 дек в 14:00
1334 ₽ за человека
Ивановская горка и Хитровка
Пешая
2 часа
209 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ивановская горка и Хитровка
Начало: Метро Китай-город, Славянская площадь
Расписание: по пятницам в 16:30, по субботам в 11:00
12 дек в 17:30
13 дек в 14:00
1334 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве