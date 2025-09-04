Приглашаю вас на прогулку по уголку Прованса в Москве — блистательной усадьбе рода Шереметьевых Кусково! Вместе мы прогуляемся по парку, осмотрим парковые павильоны, побываем во дворце и погрузимся в историю усадьбы и семейные тайны ее владельцев.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Усадьба Кусково на протяжении трехсот лет принадлежала графскому роду Шереметевых. Это место славилось своими роскошными приемами, театрализованными представлениями и незабываемыми праздниками. Это настоящий московский Прованс 18-го века, где тесно переплелись история страны и человеческие судьбы. Вместе мы прогуляемся по усадьбе и ее архитектурно-парковому ансамблю, погрузившись в историю этого места и судьбы ее владельцев.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурно-парковый ансамбль:
- Храм Всемилостивого Спаса
- Колокольня
- Кухонный флигель
- Дворец, его залы и внутренние интерьеры
- Регулярный парк
- Швейцарский домик
- Голландский домик
- Павильон «Эрмитаж»
- Большая каменная оранжерея
- Американская оранжерея
- Вольер для птиц
- Воздушный театр
- Итальянский домик
- Менажереи
- Павильон «Грот», его внутреннее убранство
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты во дворец и павильон «Грот»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Москва, ул. Юности, д. 2
Завершение: Возле павильона «Грот»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гладышева
4 сен 2025
Е
Елена
23 авг 2025
О
Оксана
14 авг 2025
Были на экскурсии 13 августа. Нас было четверо, трое взрослых и ребенок 9 лет. Мы приехали из Беларуси. Огромное спасибо Валентине за интересную экскурсию, нам все очень понравилось. Было интересно
В
Вадим
30 июл 2025
Прекрасное место. Приятный экскурсовод.
С
Сергей
24 июл 2025
Н
Наталья
9 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Благодарю Валентину Берестову! Знающий экскурсовод!
Т
Татьяна
3 фев 2025
02.02.25. Были с семьёй на экскурсии в Кусково. Несмотря на прохладную погоду мы получили удовольствие приобщении с экскурсоводом Валентиной. Она гнам рассказала все про усадьбу, исторические события, которые мы не знали. Было очень познавательно и интересно. Большое спасибо Валентине.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
Детская квест-экскурсия в Кусково: истории, загадки и сладкие награды. Увлекательное путешествие по старинной усадьбе ждёт вас
Начало: у Главного дома (дворца розового цвета)
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: На территории Кусково
5 окт в 12:00
26 окт в 12:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.