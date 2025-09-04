читать дальше

и время (2 часа) пролетело незаметно. Отдельное спасибо Валентине за подарочек для ребенка, он был рад) и за то, что подсказала нам как проще и удобнее добраться до музея, а так же возникла проблема с транспортом и Валентина нас дождалась. А после экскурсии ещё и прислала рекомендации куда стоит сходить с ребенком в Москве. От души рекомендуем!!!