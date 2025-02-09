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Кусково - милый уголок

Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Летняя резиденция графов Шереметевых — это великолепный архитектурно-парковый ансамбль 18 века. Современники называли имение маленьким Версалем, а гости из разных стран восхищались его богатством.

Вы оцените роскошные интерьеры Дворца, поищите фантастических животных в Гроте и выясните, почему стороны несимметричного парка кажутся одинаковыми.
5
8 отзывов
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок

Описание экскурсии

Дворец в стиле раннего классицизма

Вы полюбуетесь сохранившимся убранством 18 века, оцените уникальное оформление интерьеров в разных художественных стилях. Я расскажу, почему в парадных сенях вас встречают обманки. И объясню, почему для культуры эпохи Шереметевых был характерен принцип театрализации быта.

Грот — пещера подводного царства

Грот выполнен в стиле барокко и олицетворяет стихию воды в камне. Здесь можно увидеть более 20 видов раковин 18 века, скульптуры и сюжетные панно. Вы найдёте фантастических птиц и животных на стенах и потолках, но смотреть нужно будет очень внимательно.

Единственный в Москве французский регулярный парк

Вы полюбуетесь фигурной стрижкой деревьев и кустарников и красивейшими павильонами, каждый из которых связан с определённой страной. В парке нет чёткой симметрии, как полагается французским паркам. Но иллюзорно восточная и западная часть уравновешивают друг друга, и я расскажу, благодаря чему это происходит.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во Дворец и Грот — 800 ₽/полный, 450 ₽/льготный
  • Есть бесплатные билеты для детей до 6 лет, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, неработающих инвалидов I и II групп, работников музеев, школьников с картой «Москвёнок»
  • Льготные билеты предоставляются при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих право на льготу

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 774 туристов
Я работаю в сфере культуры (библиотека, музей, театр) более 45 лет. По профессии театровед. С 1991 г. музейный работник (Бахрушинский театральный музей, с 2011 г. Музейно-информационный центр Малого театра). Я
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аккредитованный экскурсовод в ГМЗ «Останкино и Кусково». С декабря 2005 года провожу обзорные и тематические экскурсии в красивейшей русской усадьбе 18 века. Стараюсь проводить экскурсии в научно-популярном стиле, но при этом люблю полноту и глубину информации, подробности и даты. Основные темы экскурсий: архитектурно-декоративные элементы украшения фасадов и интерьеров зданий, дворцово-парковые ансамбли, история театра и театрального быта. Могу проводить экскурсии в любую погоду. Приветствую, когда по ходу экскурсии мне задают много вопросов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Нелля
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково 8 февраля 2025. Было интересно, душевно и очень познавательно. Это было наше первое посещение
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Кусково, поэтому мы решили для начала обратиться за профессиональным сопровождением, и не ошиблись. Впечатления не испортил даже прохладный февраль, напротив, добавил атмосферности. Окунулись в историю, провели незабываемое время. Дворец внутри не отапливается, поэтому в зимнее время на экскурсию надо одеваться потеплее. В целом впечатления от экскурсии остались самые лучшие. В Кусково обязательно приедем ещё. Экскурсии, проводимые Надеждой Васильевной, будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково+2
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково
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Ольга
Потрясающая экскурсия, Надежде Васильевне огромная признательность!
Потрясающая экскурсия, Надежде Васильевне огромная признательность!
Потрясающая экскурсия, Надежде Васильевне огромная признательность!
Потрясающая экскурсия, Надежде Васильевне огромная признательность!
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D
Спасибо за экскурсию!
Нам всем очень понравилось.
Все, что надо посмотреть мы посмотрели, погуляли и рассказ был очень подробен.
Историку, который был с нами, так же очень понравилось!
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М
Огромное спасибо Надежде за незабываемый день в усадьбе Кусково! Наша индивидуальная экскурсия была очень насыщенной, познавательной и интересной. Мы и не заметили, как пролетели три часа. Всем рекомендуем обязательно посетить музей-заповедник Кусково и обязательно с Надеждой!
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В
Большое спасибо Надежде за великолепно проведенную экскурсию. Это был профессиональный и в то же время очень увлекательный рассказ про усадьбу и ее историю. Формат индивидуальной экскурсии очень удобен: Надежда умело
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подстраивает ход экскурсии под наши пожелания - где-то задержаться подольше, где-то пройти побыстрее, дает возможность посидеть, отдохнуть, продолжая рассказ, старается подробно отвечать на все возникающие вопросы. Впечатление от посещения Кусково не испортил даже начавшийся дождик - Надежда посоветовала, где можно приобрести недорогие зонты. Время пролетело незаметно, несмотря на то, что экскурсия продолжалась даже дольше положенного.

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А
Экскурсовод Надежда Васильевна очень интересно рассказывала о поместье. Очень понравилась экскурсия по Дворцу и Гроту. Вообще Кусково как место для прогулки и отдыха очень понравилось. Усадьба впечатлила!
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