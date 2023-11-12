Кусково - милый уголок

Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника

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Летняя резиденция графов Шереметевых — это великолепный архитектурно-парковый ансамбль 18 века. Современники называли имение маленьким Версалем, а гости из разных стран восхищались его богатством.

Вы оцените роскошные интерьеры дворца, поищите фантастических животных в гроте и выясните, почему стороны несимметричного парка кажутся одинаковыми.
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
Кусково - милый уголок
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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите дворец, грот и парк. И одну из выставок на выбор — «Страницы истории: к 100-летию Музея керамики» или портретную галерею.

Дворец в стиле раннего классицизма

Вы полюбуетесь сохранившимся убранством 18 века, оцените уникальное оформление интерьеров в разных художественных направлениях. Я расскажу, почему в парадных сенях вас встречают обманки. И объясню, почему для культуры эпохи Шереметевых был характерен принцип театрализации быта.

Грот — пещера подводного царства

Грот выполнен в стиле барокко и олицетворяет стихию воды в камне. Здесь можно увидеть более 20 видов раковин 18 века, скульптуры и сюжетные панно. Вы найдёте фантастических птиц и животных на стенах и потолках, но смотреть нужно будет очень внимательно.

Единственный в Москве французский регулярный парк

Вы полюбуетесь фигурной стрижкой деревьев и кустарников и красивейшими павильонами, каждый из которых связан с определённой страной. В парке нет чёткой симметрии, как полагается французским паркам. Но иллюзорно восточная и западная часть уравновешивают друг друга, и я расскажу, благодаря чему это происходит.

«Страницы истории: к 100-летию Музея керамики» (на выбор)

Здесь собрана коллекция керамики и избранные предметы из коллекции Морозова. Вы узнаете историю появления кобальтовой сетки, украшающей чайную пару Императорского фарфорового завода, и осмотрите египетский сервиз, подаренный Наполеоном Александру I.

Портретная галерея (на выбор)

Вы оцените коллекцию, собранную Петром Шереметевым. Увидите портреты русских и западноевропейских важных особ, монархов и государственных деятелей, связанных с родом Шереметевых. Разберётесь, почему восемь портретов художника Генриха Вильгельма Швейкхардта так сильно отличаются от других полотен в галерее.

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты. Их необходимо купить самостоятельно на сайте или в кассе музея:

  • Комплексный билет во дворец, грот и портретную галерею — 550 руб. /взрослый, 300 руб. /детский и льготный
  • Комплексный билет во дворец, грот и на выставку «Страницы истории» — 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский и льготный

Есть бесплатные билеты для детей до 6 лет, работников музеев, студентов очных отделений и школьников с картой «Москвёнок».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на территории Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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