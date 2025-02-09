Летняя резиденция графов Шереметевых — это великолепный архитектурно-парковый ансамбль 18 века. Современники называли имение маленьким Версалем, а гости из разных стран восхищались его богатством. Вы оцените роскошные интерьеры Дворца, поищите фантастических животных в Гроте и выясните, почему стороны несимметричного парка кажутся одинаковыми.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец в стиле раннего классицизма

Вы полюбуетесь сохранившимся убранством 18 века, оцените уникальное оформление интерьеров в разных художественных стилях. Я расскажу, почему в парадных сенях вас встречают обманки. И объясню, почему для культуры эпохи Шереметевых был характерен принцип театрализации быта.

Грот — пещера подводного царства

Грот выполнен в стиле барокко и олицетворяет стихию воды в камне. Здесь можно увидеть более 20 видов раковин 18 века, скульптуры и сюжетные панно. Вы найдёте фантастических птиц и животных на стенах и потолках, но смотреть нужно будет очень внимательно.

Единственный в Москве французский регулярный парк

Вы полюбуетесь фигурной стрижкой деревьев и кустарников и красивейшими павильонами, каждый из которых связан с определённой страной. В парке нет чёткой симметрии, как полагается французским паркам. Но иллюзорно восточная и западная часть уравновешивают друг друга, и я расскажу, благодаря чему это происходит.

Организационные детали