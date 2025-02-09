Вы полюбуетесь сохранившимся убранством 18 века, оцените уникальное оформление интерьеров в разных художественных стилях. Я расскажу, почему в парадных сенях вас встречают обманки. И объясню, почему для культуры эпохи Шереметевых был характерен принцип театрализации быта.
Грот — пещера подводного царства
Грот выполнен в стиле барокко и олицетворяет стихию воды в камне. Здесь можно увидеть более 20 видов раковин 18 века, скульптуры и сюжетные панно. Вы найдёте фантастических птиц и животных на стенах и потолках, но смотреть нужно будет очень внимательно.
Единственный в Москве французский регулярный парк
Вы полюбуетесь фигурной стрижкой деревьев и кустарников и красивейшими павильонами, каждый из которых связан с определённой страной. В парке нет чёткой симметрии, как полагается французским паркам. Но иллюзорно восточная и западная часть уравновешивают друг друга, и я расскажу, благодаря чему это происходит.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты во Дворец и Грот — 800 ₽/полный, 450 ₽/льготный
Есть бесплатные билеты для детей до 6 лет, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, неработающих инвалидов I и II групп, работников музеев, школьников с картой «Москвёнок»
Льготные билеты предоставляются при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих право на льготу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 774 туристов
Я работаю в сфере культуры (библиотека, музей, театр) более 45 лет. По профессии театровед. С 1991 г. музейный работник (Бахрушинский театральный музей, с 2011 г. Музейно-информационный центр Малого театра). Я читать дальшеуменьшить
аккредитованный экскурсовод в ГМЗ «Останкино и Кусково». С декабря 2005 года провожу обзорные и тематические экскурсии в красивейшей русской усадьбе 18 века. Стараюсь проводить экскурсии в научно-популярном стиле, но при этом люблю полноту и глубину информации, подробности и даты. Основные темы экскурсий: архитектурно-декоративные элементы украшения фасадов и интерьеров зданий, дворцово-парковые ансамбли, история театра и театрального быта. Могу проводить экскурсии в любую погоду. Приветствую, когда по ходу экскурсии мне задают много вопросов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нелля
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному экскурсоводу Надежде Васильевне, которая провела для нас индивидуальную экскурсию по Кусково 8 февраля 2025. Было интересно, душевно и очень познавательно. Это было наше первое посещение читать дальшеуменьшить
Кусково, поэтому мы решили для начала обратиться за профессиональным сопровождением, и не ошиблись. Впечатления не испортил даже прохладный февраль, напротив, добавил атмосферности. Окунулись в историю, провели незабываемое время. Дворец внутри не отапливается, поэтому в зимнее время на экскурсию надо одеваться потеплее. В целом впечатления от экскурсии остались самые лучшие. В Кусково обязательно приедем ещё. Экскурсии, проводимые Надеждой Васильевной, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Спасибо за экскурсию! Нам всем очень понравилось. Все, что надо посмотреть мы посмотрели, погуляли и рассказ был очень подробен. Историку, который был с нами, так же очень понравилось!
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М
Марина
Огромное спасибо Надежде за незабываемый день в усадьбе Кусково! Наша индивидуальная экскурсия была очень насыщенной, познавательной и интересной. Мы и не заметили, как пролетели три часа. Всем рекомендуем обязательно посетить музей-заповедник Кусково и обязательно с Надеждой!
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В
Владимир
Большое спасибо Надежде за великолепно проведенную экскурсию. Это был профессиональный и в то же время очень увлекательный рассказ про усадьбу и ее историю. Формат индивидуальной экскурсии очень удобен: Надежда умело читать дальшеуменьшить
подстраивает ход экскурсии под наши пожелания - где-то задержаться подольше, где-то пройти побыстрее, дает возможность посидеть, отдохнуть, продолжая рассказ, старается подробно отвечать на все возникающие вопросы. Впечатление от посещения Кусково не испортил даже начавшийся дождик - Надежда посоветовала, где можно приобрести недорогие зонты. Время пролетело незаметно, несмотря на то, что экскурсия продолжалась даже дольше положенного.
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А
Анна
Экскурсовод Надежда Васильевна очень интересно рассказывала о поместье. Очень понравилась экскурсия по Дворцу и Гроту. Вообще Кусково как место для прогулки и отдыха очень понравилось. Усадьба впечатлила!