Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Вы оцените роскошные интерьеры дворца, поищите фантастических животных в гроте и выясните, почему стороны несимметричного парка кажутся одинаковыми.
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите дворец, грот и парк. И одну из выставок на выбор — «Страницы истории: к 100-летию Музея керамики» или портретную галерею.
Дворец в стиле раннего классицизма
Вы полюбуетесь сохранившимся убранством 18 века, оцените уникальное оформление интерьеров в разных художественных направлениях. Я расскажу, почему в парадных сенях вас встречают обманки. И объясню, почему для культуры эпохи Шереметевых был характерен принцип театрализации быта.
Грот — пещера подводного царства
Грот выполнен в стиле барокко и олицетворяет стихию воды в камне. Здесь можно увидеть более 20 видов раковин 18 века, скульптуры и сюжетные панно. Вы найдёте фантастических птиц и животных на стенах и потолках, но смотреть нужно будет очень внимательно.
Единственный в Москве французский регулярный парк
Вы полюбуетесь фигурной стрижкой деревьев и кустарников и красивейшими павильонами, каждый из которых связан с определённой страной. В парке нет чёткой симметрии, как полагается французским паркам. Но иллюзорно восточная и западная часть уравновешивают друг друга, и я расскажу, благодаря чему это происходит.
«Страницы истории: к 100-летию Музея керамики» (на выбор)
Здесь собрана коллекция керамики и избранные предметы из коллекции Морозова. Вы узнаете историю появления кобальтовой сетки, украшающей чайную пару Императорского фарфорового завода, и осмотрите египетский сервиз, подаренный Наполеоном Александру I.
Портретная галерея (на выбор)
Вы оцените коллекцию, собранную Петром Шереметевым. Увидите портреты русских и западноевропейских важных особ, монархов и государственных деятелей, связанных с родом Шереметевых. Разберётесь, почему восемь портретов художника Генриха Вильгельма Швейкхардта так сильно отличаются от других полотен в галерее.
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты. Их необходимо купить самостоятельно на сайте или в кассе музея:
- Комплексный билет во дворец, грот и портретную галерею — 550 руб. /взрослый, 300 руб. /детский и льготный
- Комплексный билет во дворец, грот и на выставку «Страницы истории» — 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский и льготный
Есть бесплатные билеты для детей до 6 лет, работников музеев, студентов очных отделений и школьников с картой «Москвёнок».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на территории Кусково
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.