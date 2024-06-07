Экскурсии в парке-усадьбе Кусково в Москве

Найдено 12 экскурсий в категории «Усадьба Кусково» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхитительная усадьба Кусково
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
13 июня в 15:30
14 июня в 10:30
5 900 за всё до 10 чел.
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
7 отзывов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
«🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до усадьбы Кусково»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800 за человека
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Как жили, о чём думали, что ели и как развлекались самые богатые люди Российской Империи
Начало: Улица Юности 2 с30
«Музей-заповедник Кусково — это уникальное место для погружения в царскую эпоху, потому как большинство загородных резиденций либо не сохранились в первозданном виде, либо находятся далеко от столицы»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
11 000 за всё до 6 чел.
Кусково - милый уголок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: на территории Кусково
7 июля в 12:00
20 июля в 14:30
5 400 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
Исследовать имение 18 века, включая уникальный Грот
Начало: у Главного дома (дворца розового цвета)
«Раскрыть тайны старинной дворянской усадьбы Кусково»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:30
7 500 за всё до 10 чел.
Кусково: очарование усадебной жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Кусково: очарование усадебной жизни
Погрузиться в галантную атмосферу летнего поместья графа Шереметева и посетить роскошный дворец
Начало: У входа в музей-заповедник
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
5 950 за всё до 10 чел.
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых
Начало: Перед дворцом усадьбы
«Большой пруд и прудики малых архитектурных ансамблей Кусково»
Расписание: в субботу в 17:00
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
600 за человека
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Посетить Дворец, павильон Грот, выставку фарфора и парк с аккредитованным гидом усадьбы
Начало: У дворца усадьбы Кусково
«Дворец — главное здание музея-усадьбы «Кусково»»
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
960 за человека
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
24 отзыва
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света
Начало: В Кусково
«каким было Кусково в 16-17 столетиях и почему именно эти земли выбрал П»
28 авг в 09:45
30 авг в 09:45
1 400 за человека
Великолепная усадьба Кусково
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Великолепная усадьба Кусково
Насладиться прогулкой по графскому имению и ощутить дыхание 18 века
Начало: У входа на территорию Кусково
«Я расскажу, как род Шереметевых отмечен в истории России и почему граф построил усадьбу Кусково»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Детская экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Помочь графу Петру Борисовичу Шереметеву найти родину его предков
«Страны, стихии, мир растений и животных усадьбы Кусково помогут ребятам определить нужные слова, которые и подарят главный «ключ» к двери родины Шереметевых»
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
8 000 за всё до 5 чел.
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметевым
Индивидуальная
2.5 часа
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметевым
Узнать историю дворца 18-го века, а также появления и развития регулярных французских садов в России
Начало: В усадьбе Кусково
«Оказавшись в Кусково, невольно погружаешься в сказочный мир, где тесно переплелись история страны, богатейшие коллекции и человеческие судьбы»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:00
6 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
    Плохо прописаны ориентиры, чтобы добраться до объекта. Для иногородних сложно разобраться. Доработайте информацию
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
    Шикарный парк и отличный экскурсовод
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
    Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии Шереметьевых и усадьбы. Интересная экскурсия по дворцу, потрясающий грот, в котором пахнет морем. Очень познавательная прогулка-экскурсия по парку!
    Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династииОтличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династииОтличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династииОтличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династииОтличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династииОтличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династииОтличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
    Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о замечательном рассказчике. Очень интересно,познавательно и красиво! У всех были аудиогиды, что дало нам всем свободу перемещения! Спасибо!!!!!! Однозначно рекомендую, не пожалеете.
    Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как оЭкскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как оЭкскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
    Мы посетили экскурсию с подругой, в группе было всего 4 человека в этот раз, получилась индивидуальная экскурсия:) Мы очень довольны, получили
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    много интересной информации, как по истории, так и по архитектуре парка и дворца, узнали много необычных деталей и побывали во дворце, гроте, парке и еще и на выставке фарфора. Гид нам старался дать самое важное, необычное, показать изюминки, мимо которых мы не должны пройти. В целом, информативно, интересно, в следующий раз мы уже сами сможем осмотреть Кусково, т. к. теперь знаем про это место все:) Экскурсия скорее подходит для взрослых и школьников от 14 лет, т. к. идет почти 3,5 - 4 часа, хотя мы и делали паузы на фото и технические моменты, но все-таки для лучшего впечатления с детьми лучше выбирать короткие экскурсии, которые у Надежды тоже есть, или активные мастер-классы. А взрослым для расширения кругозора самое оно:)

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
    Детям понравилось. Очень познавательный и интересный квест.
  • Д
    Дима
    20 мая 2024
    Восхитительная усадьба Кусково
    Кусково - прекрасное место для прогулок и отдыха! А уж если к этому добавить экскурсию с компетентным и профессиональным гидом,
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    то происходит полное погружение в эпоху 18 века! Здесь интересно все: и парк, и пруд, и дворец, и конечно же восхитительный и уникальный грот! Мила - очень грамотный и позитивный профессионал! Очень много интересных исторических фактов и невероятных, а подчас драматических, историй. Одним словом, замечательно (а главное - с пользой) провели время!

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
    Отлично. Гид Юлия очень профессионально ведёт экскурсию, интересно и с подробностями раскрывает тему. Получилась комфортная прогулка по красивейшим местам. С удовольствием встретимся ещё. Спасибо.
  • К
    Кристина
    6 мая 2024
    Восхитительная усадьба Кусково
    Очень приятно провели время в усадьбе Кусково с экскурсоводом Милой ❤️ Экскурсия была просто удивительной! Мила рассказывает с таким энтузиазмом и
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    страстью, что словно переносит тебя в прошлое. Она знает каждую деталь усадьбы Кусково и ее историю, рассказывая обо всех интересных фактах и каждом уголке…. Спасибо ей за профессионализм и увлеченность своей работой 🤩👍🏽

    Очень приятно провели время в усадьбе Кусково с экскурсоводом Милой ❤️Очень приятно провели время в усадьбе Кусково с экскурсоводом Милой ❤️Очень приятно провели время в усадьбе Кусково с экскурсоводом Милой ❤️Очень приятно провели время в усадьбе Кусково с экскурсоводом Милой ❤️Очень приятно провели время в усадьбе Кусково с экскурсоводом Милой ❤️
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Восхитительная усадьба Кусково
    Спасибо!! Нам очень понравилось. Были разновозрастным составом. Взрослые, подростки и первоклассница. Для детей конечно долго и много информации - устали. Ну а взрослые получили истинное наслаждение!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Кусково»

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