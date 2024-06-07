1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
13 июня в 15:30
14 июня в 10:30
5 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
«🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до усадьбы Кусково»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Как жили, о чём думали, что ели и как развлекались самые богатые люди Российской Империи
Начало: Улица Юности 2 с30
«Музей-заповедник Кусково — это уникальное место для погружения в царскую эпоху, потому как большинство загородных резиденций либо не сохранились в первозданном виде, либо находятся далеко от столицы»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кусково - милый уголок
Прогулка по усадьбе графов Шереметевых с аккредитованным экскурсоводом музея-заповедника
Начало: на территории Кусково
7 июля в 12:00
20 июля в 14:30
5 400₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково
Исследовать имение 18 века, включая уникальный Грот
Начало: у Главного дома (дворца розового цвета)
«Раскрыть тайны старинной дворянской усадьбы Кусково»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кусково: очарование усадебной жизни
Погрузиться в галантную атмосферу летнего поместья графа Шереметева и посетить роскошный дворец
Начало: У входа в музей-заповедник
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
5 950₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых
Начало: Перед дворцом усадьбы
«Большой пруд и прудики малых архитектурных ансамблей Кусково»
Расписание: в субботу в 17:00
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
600₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по дворцово-парковому ансамблю Кусково 18 века
Посетить Дворец, павильон Грот, выставку фарфора и парк с аккредитованным гидом усадьбы
Начало: У дворца усадьбы Кусково
«Дворец — главное здание музея-усадьбы «Кусково»»
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
960₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света
Начало: В Кусково
«каким было Кусково в 16-17 столетиях и почему именно эти земли выбрал П»
28 авг в 09:45
30 авг в 09:45
1 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Великолепная усадьба Кусково
Насладиться прогулкой по графскому имению и ощутить дыхание 18 века
Начало: У входа на территорию Кусково
«Я расскажу, как род Шереметевых отмечен в истории России и почему граф построил усадьбу Кусково»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Детская экскурсия-квест «Кусково - прогулка в 18 век»
Помочь графу Петру Борисовичу Шереметеву найти родину его предков
«Страны, стихии, мир растений и животных усадьбы Кусково помогут ребятам определить нужные слова, которые и подарят главный «ключ» к двери родины Шереметевых»
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Усадьба Кусково: в гости к графам Шереметевым
Узнать историю дворца 18-го века, а также появления и развития регулярных французских садов в России
Начало: В усадьбе Кусково
«Оказавшись в Кусково, невольно погружаешься в сказочный мир, где тесно переплелись история страны, богатейшие коллекции и человеческие судьбы»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Плохо прописаны ориентиры, чтобы добраться до объекта. Для иногородних сложно разобраться. Доработайте информацию
- ЕЕлена4 июня 2024Шикарный парк и отличный экскурсовод
- ЕЕлена2 июня 2024Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии Шереметьевых и усадьбы. Интересная экскурсия по дворцу, потрясающий грот, в котором пахнет морем. Очень познавательная прогулка-экскурсия по парку!
- ТТатьяна31 мая 2024Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о замечательном рассказчике. Очень интересно,познавательно и красиво! У всех были аудиогиды, что дало нам всем свободу перемещения! Спасибо!!!!!! Однозначно рекомендую, не пожалеете.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы посетили экскурсию с подругой, в группе было всего 4 человека в этот раз, получилась индивидуальная экскурсия:) Мы очень довольны, получили
- ИИрина21 мая 2024Детям понравилось. Очень познавательный и интересный квест.
- ДДима20 мая 2024Кусково - прекрасное место для прогулок и отдыха! А уж если к этому добавить экскурсию с компетентным и профессиональным гидом,
- ЕЕлена18 мая 2024Отлично. Гид Юлия очень профессионально ведёт экскурсию, интересно и с подробностями раскрывает тему. Получилась комфортная прогулка по красивейшим местам. С удовольствием встретимся ещё. Спасибо.
- ККристина6 мая 2024Очень приятно провели время в усадьбе Кусково с экскурсоводом Милой ❤️ Экскурсия была просто удивительной! Мила рассказывает с таким энтузиазмом и
- ООльга6 мая 2024Спасибо!! Нам очень понравилось. Были разновозрастным составом. Взрослые, подростки и первоклассница. Для детей конечно долго и много информации - устали. Ну а взрослые получили истинное наслаждение!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Кусково»
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