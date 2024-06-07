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много интересной информации, как по истории, так и по архитектуре парка и дворца, узнали много необычных деталей и побывали во дворце, гроте, парке и еще и на выставке фарфора. Гид нам старался дать самое важное, необычное, показать изюминки, мимо которых мы не должны пройти. В целом, информативно, интересно, в следующий раз мы уже сами сможем осмотреть Кусково, т. к. теперь знаем про это место все:) Экскурсия скорее подходит для взрослых и школьников от 14 лет, т. к. идет почти 3,5 - 4 часа, хотя мы и делали паузы на фото и технические моменты, но все-таки для лучшего впечатления с детьми лучше выбирать короткие экскурсии, которые у Надежды тоже есть, или активные мастер-классы. А взрослым для расширения кругозора самое оно:)