Гулять по парку вдвойне интереснее, когда попутно слушаешь увлекательные истории о графах и графинях, некогда живших здесь, заглядываешь в секретные места и отгадываешь загадки.
Мы с ребятами будем беседовать и играть, проходя маршрут, а в конце каждый исследователь получит сладкую награду за тягу к знаниям.
Мы с ребятами будем беседовать и играть, проходя маршрут, а в конце каждый исследователь получит сладкую награду за тягу к знаниям.
Описание экскурсии
- Вы узнаете о назначении построек старинной дворянской усадьбы Кусково с помощью различных заданий на все органы чувств
- Прогуляетесь по единственному в Москве французскому регулярному парку
- Заглянете в уникальную постройку, дарующую прохладу в знойный день
- Тихонько понаблюдаете за обитателями живого уголка
- Узнаете о хозяевах усадьбы, услышите об их привычках и сравните с современными
- Продегустируете сладость, известную с 14 века
- Решите по пути логические и творческие задания
- Получите вкусный и памятный подарки
Кому подойдёт экскурсия
Программа подойдёт детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей от 6 лет.
Организационные детали
Важно: после оформления заказа нужно перевести гиду 2000 ₽ для оплаты парку за право проведения экскурсии на его территории. В случае отмены программы предоплата не возвращается.
- Стоимость экскурсии указана только за детей-участников. Взрослые/сопровождающие гуляют с нами бесплатно
- На маршруте мы гуляем по уличной территории парка, также вы самостоятельно заходите в Грот (не во Дворец).
- Билеты в Грот оплачиваются отдельно от экскурсии на каждого человека и в стоимость не входят. При покупке билетов в Грот, билеты отдельно на территорию парка приобретать не требуется. Стоимость различается в зависимости от наличия льгот, школьникам при наличии карт «Москвёнок» бесплатно
- Любые виды билетов приобретаются или онлайн на официальном сайте или в кассах парка Кусково
- Стоимость программы указана за 1-5 детей включительно и до 5 сопровождающих включительно
- Стоимость от 6 и более детей — плюс 1500 ₽ за одного к базовой стоимости независимо от числа участников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Главного дома (дворца розового цвета)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4008 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия‑квест в Кусково с Кариной — супер! Дети были в восторге от заданий, а в конце ждал приятный и очень вкусный сюрприз — отличный финал приключения! Спасибо Карине за продуманный маршрут и тёплую атмосферу! Очень рекомендую!
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Н
были на экскурсии с детьми 5 и 10 лет! в жаркую погоду, на рельеф экскурсии, и наши дети остались в восторге! и взрослые тоже. Карина нашла подход к детям, рассказывала очень интересно, занимательно, был подготовлен классный наглядный материал! в общем, очень рекомендую! мы с радостью сходим с Кариной и на другие экскурсии! спасибо!
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Е
проводила нам экскурсию Юлия:встретила нас у касс,подсказала по поводу билетов, дети были заинтересованы ходить по карте и искать строения на территории усадьбы,в конце были одарены подарками и счастливы🤗хороший детский формат🤗
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Н
Юлия позвонила накануне, все объяснила, была вежлива и корректна. Сама экскурсия идеальна по всем параметрам. Дочери и нам взрослым очень понравилось. Парк просто вылизан, чистота везде. Обязательно вернемся летом, когда вокруг будут цвести растения и цветы. Мы в восторге. Спасибо большое!
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Спасибо экскурсоводу Юлии! Сыну 11 лет очень понравился квест по Кусково. Будем ещё обращаться к вам.
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А
Очень понравилась экскурсия. Присутствовали дети разных возрастов (от 7 до 15) и взрослые, всем очень понравилось. Подача материала интересная, все активно участвовали и отвечали на вопросы. Кроме того Царицыно прекрасная локация для прогулки. Рекомендую!
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