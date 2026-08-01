Гулять по парку вдвойне интереснее, когда попутно слушаешь увлекательные истории о графах и графинях, некогда живших здесь, заглядываешь в секретные места и отгадываешь загадки. Мы с ребятами будем беседовать и играть, проходя маршрут, а в конце каждый исследователь получит сладкую награду за тягу к знаниям.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы узнаете о назначении построек старинной дворянской усадьбы Кусково с помощью различных заданий на все органы чувств

Прогуляетесь по единственному в Москве французскому регулярному парку

Заглянете в уникальную постройку, дарующую прохладу в знойный день

Тихонько понаблюдаете за обитателями живого уголка

Узнаете о хозяевах усадьбы, услышите об их привычках и сравните с современными

Продегустируете сладость, известную с 14 века

Решите по пути логические и творческие задания

Получите вкусный и памятный подарки

Кому подойдёт экскурсия

Программа подойдёт детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей от 6 лет.

Организационные детали

Важно: после оформления заказа нужно перевести гиду 2000 ₽ для оплаты парку за право проведения экскурсии на его территории. В случае отмены программы предоплата не возвращается.