Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково!

Исследовать имение 18 века на 5+ и стать самым любознательным ребёнком в классе

5
2 отзыва
Гулять по парку вдвойне интереснее, когда попутно слушаешь увлекательные истории о графах и графинях, некогда живших здесь, заглядываешь в секретные места и отгадываешь загадки.

Мы с ребятами будем беседовать и играть, проходя маршрут, а в конце каждый исследователь получит сладкую награду за тягу к знаниям.
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково!
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково!
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково!
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково!
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково!
Квест-экскурсия для детей по усадьбе Кусково!

Что вас ожидает

Что? Где? Когда? — детская версия

Вот список наших активностей в усадьбе, которые понравятся не только детям, но и родителям:

  • Раскрыть тайны старинной дворянской усадьбы Кусково.
  • Ненадолго стать важным графом и прогуляться по единственному в Москве французскому парку.
  • Узнать о хозяевах усадьбы, услышать об их привычках — и сравнить с современными.
  • Заглянуть в экзотические павильоны.
  • Тихонько понаблюдать за павлинами, фазанами и другими обитателями живого уголка.
  • Продегустировать секретную сладость.
  • Решить по пути дюжину логических и творческих заданий.
  • Получить съедобный подарок, памятный магнит и грамоту.

Организационные детали

  • Программа подойдёт детям от 7 лет. Для разных возрастов свои задания.
  • В музеи/павильоны мы не заходим, гуляем только по уличной территории парка
  • Вход в усадьбу: взрослым 50 р., детям бесплатно (взрослые/сопровождающие платят только за билет в парк)
  • Любые виды билетов приобретаются только онлайн на сайте парка Кусково

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— у Главного дома (дворца розового цвета)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Каринэ
Каринэ
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог. Люблю работать с детьми и придумывать для них необычные квест-экскурсии. Я работаю с командой профессиональных гидов, поэтому за качество отвечаем. Наша миссия: показать маленьким путешественникам Москву их глазами и изменить ваши представления о пеших прогулках.
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2 настоящих отзыва от туристов

Николай
4 окт 2021
Отличная экскурсия от отличного гида!
Н
30 авг 2021
Огромное спасибо Карине за такую квест-экскурсию. Мы влюбились в усадьбу "Кусково". Без экскурсии так бы ей не прониклись. Дети не хотели уходить от Карины, так уже привыкли к прогулкам с ней:)

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