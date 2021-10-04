Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог. Люблю работать с детьми и придумывать для них необычные квест-экскурсии. Я работаю с командой профессиональных гидов, поэтому за качество отвечаем. Наша миссия: показать маленьким путешественникам Москву их глазами и изменить ваши представления о пеших прогулках.