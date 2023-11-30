Описание

Интересные факты и смешные истории Вы узнаете, кто перенес столицу Руси из Киева во Владимир, и как жил и развивался город, пока был центром государства. Золотые ворота Почему их называют Золотыми, и куда же делись дубовые створы. Мы пройдем под аркой парадной триумфальной арки и прикоснемся к истории древнего белокаменного памятника. Узнаем, каким образом парадные городские ворота превращались в оборонительное сооружение, и как Владимирцы защищались от татаро-монгольской орды. Как у главного въезда в город стали собираться «пробки», и как в них застряла императрица. А еще о том, что в святыне располагалась 1-я полицейская часть и водокачка. Успенский собор Какое чудо произошло перед строительством храма. О том, что именно этот собор являлся главным храмом Руси, и что московский Успенский собор был построен по его эскизу и обмерам. Дмитриевский собор Вы узнаете, что зашифровал князь в резьбе по белому камню и кто захоронен в соборе. А еще мы с вами поднимемся на оборонительный вал и узнаем, почему его в народе зовут Козловым. Спасо-Никольский храм Пройдемся по Спасскому холму и рассмотрим ансамбль Спасо-Никольского храма и порассуждаем, кто же все-таки ее построил: Владимир Мономах или Андрей Боголюбский. Пройдемся вниз по бывшей территории монастырской слободы. Почему раньше был монастырь, а теперь Шалопаевка? Узнаем, откуда во Владимире взялась вишня и что такое балберка. Рассмотрим интересное здание в стиле модерн, полюбуемся необычными женскими масками, и я расскажу вам о первом городском кинотеатре. Старая аптека Прогуляемся возле старой аптеки. Зданию два века, у него очень интересная история с любопытными фактами. Я покажу вам, где жил наш «Голос победы» и «Враг Гитлера номер 1» диктор Левитан и место статуи свободы по-владимирски. Расскажу о владимирских купеческих династиях и покажу интересные нетуристические места. Во время прогулки мы пройдемся по трем княжеским дворам и полюбуемся видами города с 4-х смотровых площадок. Поиграем в интересную игру у Дмитриевского собора, все участники получат отличные подарки. А еще подскажу, где вкусно пообедать и интересно провести время. По вашему желанию возможно посещение наших музеев по маршруту прогулки: Золотые ворота, водонапорная башня, музей хрусталя, Успенский собор, Дмитриевский собор. Стоимость 1.500 руб. + входные билеты в музей дополнительно к стоимости экскурсии.