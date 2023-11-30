Вас ждёт увлекательное путешествие сквозь время с захватывающими историями и забавными фактами! Мы отправимся на прогулку по центру города, во время которой я расскажу вам, как он защищался от нашествия татаро-монголов, что зашифровано в белокаменной резьбе Дмитриевского собора и где жил «враг Гитлера номер один».
Ближайшие даты:
30
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ноя
1
дек
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Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Красная церковь
- Спасская церковь
- Водонапорная башня
- Шалопаевка
- Старая аптека
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Описание
Интересные факты и смешные истории Вы узнаете, кто перенес столицу Руси из Киева во Владимир, и как жил и развивался город, пока был центром государства. Золотые ворота Почему их называют Золотыми, и куда же делись дубовые створы. Мы пройдем под аркой парадной триумфальной арки и прикоснемся к истории древнего белокаменного памятника. Узнаем, каким образом парадные городские ворота превращались в оборонительное сооружение, и как Владимирцы защищались от татаро-монгольской орды. Как у главного въезда в город стали собираться «пробки», и как в них застряла императрица. А еще о том, что в святыне располагалась 1-я полицейская часть и водокачка. Успенский собор Какое чудо произошло перед строительством храма. О том, что именно этот собор являлся главным храмом Руси, и что московский Успенский собор был построен по его эскизу и обмерам. Дмитриевский собор Вы узнаете, что зашифровал князь в резьбе по белому камню и кто захоронен в соборе. А еще мы с вами поднимемся на оборонительный вал и узнаем, почему его в народе зовут Козловым. Спасо-Никольский храм Пройдемся по Спасскому холму и рассмотрим ансамбль Спасо-Никольского храма и порассуждаем, кто же все-таки ее построил: Владимир Мономах или Андрей Боголюбский. Пройдемся вниз по бывшей территории монастырской слободы. Почему раньше был монастырь, а теперь Шалопаевка? Узнаем, откуда во Владимире взялась вишня и что такое балберка. Рассмотрим интересное здание в стиле модерн, полюбуемся необычными женскими масками, и я расскажу вам о первом городском кинотеатре. Старая аптека Прогуляемся возле старой аптеки. Зданию два века, у него очень интересная история с любопытными фактами. Я покажу вам, где жил наш «Голос победы» и «Враг Гитлера номер 1» диктор Левитан и место статуи свободы по-владимирски. Расскажу о владимирских купеческих династиях и покажу интересные нетуристические места. Во время прогулки мы пройдемся по трем княжеским дворам и полюбуемся видами города с 4-х смотровых площадок. Поиграем в интересную игру у Дмитриевского собора, все участники получат отличные подарки. А еще подскажу, где вкусно пообедать и интересно провести время. По вашему желанию возможно посещение наших музеев по маршруту прогулки: Золотые ворота, водонапорная башня, музей хрусталя, Успенский собор, Дмитриевский собор. Стоимость 1.500 руб. + входные билеты в музей дополнительно к стоимости экскурсии.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная программа
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Театральная площадьЗавершение: Дмитриевский собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Друзья, наш город находится на холмах. У нас ветрено. Прошу обращать внимание на прогнозы синоптиков и одеваться по погоде. Тогда наша прогулка получится комфортной.
- Экскурсия пешеходная — не предполагает дополнительных расходов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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