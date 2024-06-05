1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
14 июня в 12:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
Начало: В районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия по территории Кремля
Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости
Начало: В Александровском саду
21 июня в 14:00
23 июня в 10:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки»
Начало: У метро Академическая
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы
Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
«Что же на самом деле скрывается за этими загадочными знаками, и кто они — «Вольные каменщики», о возможностях которых ходят легенды: талантливые мистификаторы, сумасшедшие фанатики, преданные своей идее, или хранители удивительных истин»
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 20:00
от 3 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности / ваш отель
«Я расскажу вам легенды и мифы, которыми за много веков оброс кремль Коломны»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
«На автобусной экскурсии в группе до 49 человек вы найдете ответы на эти вопросы, а еще побываете в самых загадочных уголках столицы и услышите легенды о призраках, ведьмах и водяных»
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
14 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
740₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Исследовать снаружи и изнутри, пожалуй, самый загадочный особняк Москвы и услышать его легенды
Начало: Перед Ленинкой (РГБ)
1 899₽ за человека
Билеты
2 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России
Начало: Около Кутафьей башни
«Вместо этого будут запоминающиеся факты и малоизвестные детали, а загадки и легенды заинтригуют и детей, и взрослых»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Групповая
4 часа
Городские легенды Москвы
Начало: Адрес школы
«Множеством удивительных легенд и мифов окутана Москва»
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 253₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Четверг, воскресенье в 12:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Старинные клады Китай-города
Погрузиться в атмосферу приключений и городских легенд в местах, где были найдены клады
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Очень понравился экскурсовод
- ЕЕлена3 июня 2024Нашего экскурсовода звали Кира. Прекрасная подача материала, дети слушали с большим интересом. Очень приятный человек! Всем рекомендую данную экскурсию, мы получили огромное удовольствие.
- ААнна3 июня 2024Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
- ЛЛариса3 июня 2024С удовольствием сходила на экскурсию именно по монастырю без посещения кладбища. Гид оочень много знающий на все вопросы ответы интересно было
- ООльга2 июня 2024Экскурсия, по моему мнению, подойдет людям взрослым (или подросткам, интересующимся масонами или тайными обществами), имеющим хотя бы базовые знания по
- ТТатьяна1 июня 2024Гид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала очень много, и он подан максимально увлекательно. Благодарим за эти яркие 2 часа!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Решили сходить в вдвоем с подругой на ее день рождения. В принципе экскурсия понравилась. Экскурсовод Татьяна интересный, позитивный собеседник. Показала
- OOlga29 мая 2024Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе. Оригинальный по тематике маршрут,
- ССоболева29 мая 2024Потрясающий экскурсавод - Ирина, мы получили удовольствие от экскурсии!
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