Откройте для себя мифы и легенды Москвы с нашими экскурсиями

Найдено 22 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новодевичий монастырь: история и легенды
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
68 отзывов
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
14 июня в 12:00
1 100 за человека
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
Начало: В районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Детская экскурсия по территории Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Детская экскурсия по территории Кремля
Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости
Начало: В Александровском саду
21 июня в 14:00
23 июня в 10:00
7 340 за всё до 4 чел.
Мясницкая: легенды и были
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
43 отзыва
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750 за человека
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки»
Начало: У метро Академическая
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 600 за всё до 5 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1280 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Тени Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы
Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
«Что же на самом деле скрывается за этими загадочными знаками, и кто они — «Вольные каменщики», о возможностях которых ходят легенды: талантливые мистификаторы, сумасшедшие фанатики, преданные своей идее, или хранители удивительных истин»
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Новодевичье кладбище и Новодевичий монастырь: имена, легенды, судьбы
Прогуляться по территории монастыря и некрополя и услышать непростые истории о жизни и смерти
14 июня в 10:30
24 июня в 14:30
7 500 за всё до 5 чел.
Легенды Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 20:00
от 3 490 за всё до 3 чел.
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Легенды древнего Владимира
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000 за человека
Тайны и легенды Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности / ваш отель
«Я расскажу вам легенды и мифы, которыми за много веков оброс кремль Коломны»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 800 за всё до 5 чел.
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
«На автобусной экскурсии в группе до 49 человек вы найдете ответы на эти вопросы, а еще побываете в самых загадочных уголках столицы и услышите легенды о призраках, ведьмах и водяных»
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
14 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Вокруг Кремля: прогулка на закате
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
740 за человека
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Исследовать снаружи и изнутри, пожалуй, самый загадочный особняк Москвы и услышать его легенды
Начало: Перед Ленинкой (РГБ)
1 899 за человека
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России
Начало: Около Кутафьей башни
«Вместо этого будут запоминающиеся факты и малоизвестные детали, а загадки и легенды заинтригуют и детей, и взрослых»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
1 490 за билет
Городские легенды Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Городские легенды Москвы
Начало: Адрес школы
«Множеством удивительных легенд и мифов окутана Москва»
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 253 за человека
Тайны и легенды ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Тайны и легенды ВДНХ
Расписание: Четверг, воскресенье в 12:00
1 400 за человека
Старинные клады Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Старинные клады Китай-города
Погрузиться в атмосферу приключений и городских легенд в местах, где были найдены клады
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Детская экскурсия по территории Кремля
    Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Новодевичий монастырь: история и легенды
    Очень понравился экскурсовод
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Детская экскурсия по территории Кремля
    Нашего экскурсовода звали Кира. Прекрасная подача материала, дети слушали с большим интересом. Очень приятный человек! Всем рекомендую данную экскурсию, мы получили огромное удовольствие.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Новодевичий монастырь: история и легенды
    С удовольствием сходила на экскурсию именно по монастырю без посещения кладбища. Гид оочень много знающий на все вопросы ответы интересно было
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
    Экскурсия, по моему мнению, подойдет людям взрослым (или подросткам, интересующимся масонами или тайными обществами), имеющим хотя бы базовые знания по
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    теме. Как идея для начала романтического свидания - однозначно нет (навеяло наблюдением за экскурсантами)! Дорогие девушки, пожалуйста, не мучайте своих спутников! Масоны - совсем не та "компания", которая может предварять приятную встречу двух людей, испытывающих друг к другу сильные чувства. Гид Андрей произвел впечатление знающего, грамотного человека, с хорошо поставленным голосом, правильной речью и умеющего заинтересовать аудиторию. Но есть одно замечание. В последнее время часто хожу на различные экскурсии по Москве и пришла к выводу, что единственным удобным техническим оснащением любой уличной прогулки является раздача гарнитуры экскурсантам, потому что хождение гуськом и стояние впритык к экскурсоводу, который (спасибо, что без мегафона!) довольно громко вещает в микрофон), что, ввиду шумности улиц и вполне понятной ограниченности громкости человеческого голоса, сильно сужает свободу мобильности посетителя и вынуждают напрягаться как его самого, так и гида. Все мы разные: кому-то интересно внимать каждому слову ведущего и ему ОК быть пришпиленным к нему, кому-то - хочется и внимать, и задерживаться на только ему интересных деталях или точках, не теряя связи с нитью повествования и группой.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Детская экскурсия по территории Кремля
    Гид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала очень много, и он подан максимально увлекательно. Благодарим за эти яркие 2 часа!
    Гид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала оченьГид Кира большой мастер! Дети были слегка вареные от жары, но в экскурсию втянулись. Материала очень
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    История в бокале: прогулка по барам Хитровки
    Решили сходить в вдвоем с подругой на ее день рождения. В принципе экскурсия понравилась. Экскурсовод Татьяна интересный, позитивный собеседник. Показала
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    закрытые московские дворики, много необычных заведений-баров. Хотя нам только одно действительно зашло антуражем- это английский паб "Черный лебедь". Все вроде бы устроило, но не так много интересной исторической информации. В некоторых заведениях даже и не хотелось дегустировать. Да и экскурсия все-таки дороговата для двоих… Ну в любом случае, остались довольны…

  • O
    Olga
    29 мая 2024
    История в бокале: прогулка по барам Хитровки
    Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе. Оригинальный по тематике маршрут,
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    совмещающий в себе и исторический экскурс по району Хитровка, и посещение интересных баров и пабов с дегустацией. Открыли для себя новые места. А паб Black Swan просто великолепен!!!! Это была замечательная прогулка по весенней Москве с очаровательной Татьяной, которая перестроила прогулку по нашим предпочтениям и с удовольствием делилась своими знаниями и секретами. Очень рекомендую данную экскурсию.

    Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризеБронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризеБронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризеБронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе
  • С
    Соболева
    29 мая 2024
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Потрясающий экскурсавод - Ирина, мы получили удовольствие от экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мифы и легенды»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 22 экскурсии от 700 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1865 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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