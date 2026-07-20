4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу, когда и где впервые было упомянуто Переделкино и какие две усадьбы находились на его месте до 1917 года. Вы узнаете, кто решил построить здесь Дом творчества и как дачный поселок превратился в негласную столицу культурной жизни СССР. Увидите дома-музеи знаменитых писателей, раскроете, что стало с «неясной поляной» Пастернака и где растет знаменитое чудо-дерево Чуковского.
Старинные храмы и мемориальное кладбище
Переделкино — легендарное место, где писались книги, разыгрывались семейные драмы, складывались и рушились судьбы известных людей. Вы погуляете по территории бывшей усадьбы Лукино, увидите резиденцию Патриарха и храмы XVIII и XXI веков. Посетите мемориальное кладбище, где похоронены Пастернак, Чуковский, Тарковский, Евтушенко, Рождественский и другие известные литераторы.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто интересуется историей, русской литературой советского периода и хотел бы посетить одно из знаковых мест в истории литературы и культуры.
Организационные детали
Мы можем встретиться на ж/д платформе Переделкино или у храма Игоря Черниговского в Переделкине
По желанию, вы можете посетить музей Бориса Пастернака (при наличии свободных мест). Стоимость билета — 300/200 ₽
Посещение некрополя писателей с ноября по апрель возможно при благоприятных погодных условиях
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Игоря Черниговского в Переделкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1077 туристов
Я аттестованный экскурсовод! Коренная москвичка, очень люблю и хорошо знаю свой город. Мои литературные и исторические экскурсии, судьбы их героев, неразрывно связаны с Москвой, с ее историей и архитектурой! До встречи, на моих маршрутах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Провели чудесный день в Переделкино благодаря нашему гиду Елене. 3 часа пролетели незаметно! Елена прекрасно владеет материалом, отвечала на любые наши вопросы. Узнали много нового и интересного. Однозначно рекомендуем посетить данную экскурсию!
+2
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Н
Наталья
Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Еленой! Интересный подробнейший рассказ погрузил нас в жизнь Переделкино. Приятный голос и манера повествования сделали наше 3х часовое (а может, больше?) маленькое путешествие очень интересным.
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Анастасия
Знакомство с Переделкино состоялось благодаря Елене! Свой рассказ она начала на кладбище, на котором покоятся знаменитые жители поселка… Продолжили в самом поселке, посетив сначала дачи Шестидесятников. История жизни и творчества писателей, читать дальшеуменьшить
удивительные, а порой просто невероятные факты их биографии погружают в атмосферу Переделкино. Особенно, когда Елена читает стихи…. Хочется слушать, слушать и слушать!!! А увидеть на даче К. Чуковского чудо-дерево с башмаками, гору посуды, которая убежала от Федоры, место проведения детских праздников, вход на которые стоил 10 шишек))) можно только, посетив это атмосферное место!
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С
Светлана
Наше знакомство с Переделкино, о котором были наслышаны, замечательно прошло при помощи и сопровождении нашего экскурсовода Елены. На прогулке были семьёй - мы с мужем, взрослый сын 19 лет и читать дальшеуменьшить
дочь 6.5. Всем взрослым было очень интересно, маленькая тоже находила куда вложить свою энергию, Елена и ее заинтересовала. Мы прекрасно прогулялись, послушали стихи дачников Переделкино в прекрасном исполнении нашего гида, узнали были, небыли, увидели своими глазами быт дачников - поэтов. Если идёшь на экскурсию в сопровождении интересного, интеллигентного и тонкого человека прекрасный день и настроение вам обеспечены. Рекомендую!
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Елена замечательный гид и прекрасная женщина. Я была с мужем и с собакой. Думала что три часа выдержу только я. А по итогу замечательно прогулялись полным составом, слушая приятную речь и содержательную информацию про жизнь писателей в уютном Переделкино. Благодарим Елену, за приятную прогулку и за экскурсию в целом!!!
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Е
Елена
Елена - очень эрудированный гид. Главное, что выносишь из хороших экскурсий - это желание узнать что-то "вглубь" и желание вернуться. За 3 часа посетили столько разных мест, что даже не верится. Храмы, дачи, пространство вокруг дома творчества и дома писателей. За совет по перекусу отдельное спасибо.