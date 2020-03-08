4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Были и легенды Переделкино

Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю

Елена
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Елена – ваш гид
Вы узнаете судьбу Переделкино от первого упоминания до наших дней, рассмотрите дома знаменитых жителей, посетите мемориальное кладбище и ощутите царящие здесь тишину, умиротворение и творческий дух.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у ж/д платформы Переделкино
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино

Что вас ожидает

История Переделкино
Я расскажу, когда и где впервые было упомянуто Переделкино и какие две усадьбы находились на его месте до 1917 года. Вы узнаете, кто решил построить здесь Дом творчества и как дачный поселок превратился в негласную столицу культурной жизни СССР. Увидите дома-музеи знаменитых писателей, раскроете, что стало с «неясной поляной» Пастернака и где растет знаменитое чудо-дерево Чуковского.

Старинные храмы и мемориальное кладбище
Переделкино — легендарное место, где писались книги, разыгрывались семейные драмы, складывались и рушились судьбы известных людей. Вы погуляете по территории бывшей усадьбы Лукино, увидите резиденцию Патриарха и храмы XVIII и XXI веков. Посетите мемориальное кладбище, где похоронены Пастернак, Чуковский, Тарковский, Евтушенко, Рождественский и другие известные литераторы.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто путешествует на личном транспорте и хотел бы посетить одно из знаковых мест в истории советской литературы и культуры.

Организационные детали

  • Мы можем встретиться на ж/д платформе Переделкино или на станции метро Боровское шоссе и далее на вашем транспорте доехать за 6 минут до Переделкино.
  • По желанию, вы можете посетить один из музеев Переделкино. Стоимость билета — 200 рублей. Пн выходной.
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино
Были и легенды Переделкино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ж/д платформы Переделкино.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я гид с аккредитацией Правительства Москвы. Коренная москвичка, очень люблю и хорошо знаю город. С удовольствием покажу вам старую Москву и окрестности, расскажу о судьбах жителей и создателей столицы. До встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Познакомились с чудесным местом, в которое обязательно приедем ещё раз самостоятельно летом.
16 сентября 2019
Елена провела очень содержательную экскурсию по Переделкино начиная с местного кладбища,, где захоронены многие деятели русской культуры , включая Бориса Пастернака, Арсения Тарковского и многих других. А Также показала нам дачный посёлок Советских писателей с существующими в нем домами-музеями Чуковского, Пастернака, Окуджавы . Атмосфера посёлка , приметы быта и ощущение своеобразной ауры этих мест, оставляет очень приятное впечатление. Елена помогла нам это почувствовать. Экскурсия нам понравилась.
3 сентября 2019
Очень понравилось!!! Елена большая мололец, очень интересно рассказывает, подстраивается под наши пожелания! Много интересных нестандартных деталей, совершенно не скучно. Я очень рада, что эту экскурсию заказала.
29 июня 2019
Получили массу удовольсвия от экскурсии. Очень рекомендуем.

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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