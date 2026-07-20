4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете судьбу Переделкино от первого упоминания до наших дней, рассмотрите дома знаменитых жителей, посетите мемориальное кладбище и ощутите царящие здесь тишину, умиротворение и творческий дух.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Переделкино

Я расскажу, когда и где впервые было упомянуто Переделкино и какие две усадьбы находились на его месте до 1917 года. Вы узнаете, кто решил построить здесь Дом творчества и как дачный поселок превратился в негласную столицу культурной жизни СССР. Увидите дома-музеи знаменитых писателей, раскроете, что стало с «неясной поляной» Пастернака и где растет знаменитое чудо-дерево Чуковского.

Старинные храмы и мемориальное кладбище

Переделкино — легендарное место, где писались книги, разыгрывались семейные драмы, складывались и рушились судьбы известных людей. Вы погуляете по территории бывшей усадьбы Лукино, увидите резиденцию Патриарха и храмы XVIII и XXI веков. Посетите мемориальное кладбище, где похоронены Пастернак, Чуковский, Тарковский, Евтушенко, Рождественский и другие известные литераторы.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется историей, русской литературой советского периода и хотел бы посетить одно из знаковых мест в истории литературы и культуры.

Организационные детали